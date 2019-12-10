Где предоставляют самые лучшие условия по онлайн кредитам?

С помощью онлайн-кредита уже через несколько минут можно получить необходимую сумму денег прямо на карту

Если необходимо срочно восстановить финансовое благосостояние, лучшим решением станет оформить быстрый онлайн-кредит. Уже через несколько минут после проверки данных кредитной системой, заемщик сможет получить необходимую сумму денег прямо на счет банковской карты.

Но, для того, чтобы не прогадать с выбором кредитной организации и получить деньги на самых выгодных условиях, стоит изначально рассмотреть условия предоставления кредиторов. В данной статье перечислены ключевые условия кредитования четырех из наиболее надежных сервисов в Украине.

Условия кредитования в Динеро

При помощи сервиса Динеро заемщики имеют возможность оформить онлайн-кредит на сумму до 23 000 грн. При первом обращении данный лимит ограничен (от 300 грн. до 10 000 грн). Но, с каждой новой заявкой горизонты значительно расширяются и доступная сумма увеличивается. Тем более сейчас действует акция, первый кредит до 45 дней под 0%, такого еще нигде нет. Если хотите можете подать заявку здесь.

Что касается процентной ставки, новые клиенты имеют определенные льготы - деньги получить можно на семь, четырнадцать или тридцать дней под 0%. Но, если вы являетесь постоянным клиентом сервиса Динеро, для вас предусмотрен процент в размере 1.11%.

Быстрые кредиты онлайн выдаются заемщикам при наличии паспорта гражданина Украины и идентификационного кода. Для восстановления финансового благосостояния нет необходимости предоставлять справки о заработной плате или какие-либо другие подтверждения платежеспособности. Кроме этого, стать клиентами сервиса могут, как трудоустроенные лица, так студенты и даже пенсионеры. Доступ к сервису открыт лицам от 18 до 75 лет.

Условия кредитования в Манивео

Манивео - это круглосуточный онлайн-сервис быстрого кредитования, который доступен в любом уголке Украины. Необходимые денежные средства заемщик может получить уже через 8 минут после подачи заявки на следующих условиях:

● При первом обращении клиент сможет получить кредит до 5000 грн. Своевременное погашение долга и выполнение прочих условий кредитной организации будет являться основанием для повышения лимита. Таким образом, максимальная сумма кредита может составлять до 15 000 грн.

● Если говорить о процентной ставке, первый займ здесь предоставляется под 0.01%. Что касается всех последующих, ставка по кредиту будет немного выше (1.66%). Здесь также важно отметить, что доступный срок кредитования составляет от одного до тридцати календарных дней.

● Кредиты в Манивео доступны не только трудоустроенным гражданам. Здесь могут без проблем получить деньги пенсионеры, студенты, безработные и прочие категории населения. Также, для оформления кредита нет необходимости предоставлять справку о доходах и прочие подтверждения платежеспособности заемщика.

Условия кредитования в Майкредит

Анализируя условия кредитования при помощи онлайн-сервисов, мнение многих экспертов сводится к тому, что в Майкредит можно получить деньги на достаточно выгодных условиях. Первое обращение предусматривает получение льготной кредитной ставки (0.01%). Что касается кредитной суммы, как и срок кредитования ее можно выбрать самостоятельно. Но, здесь стоит учитывать, что термин не должен превышать тридцать дней, а сумма кредита доступна в размере от 100 до 10 000 грн.

При повторном обращении процентная ставка существенно увеличивается (до 1.6%). Но, для удобства клиентов предусмотрены промокоды акции и прочие выгодные предложения, которые помогают сэкономить. Также, на сайте кредитной компании очень часто между заемщиками проводятся розыгрыши, где можно выиграть ценные призы (бытовую технику, инновационные гаджеты, туристические путевки и так далее).

Условия кредитования в Быстрозайм

Онлайн-кредиты в микрофинансовой компании Быстрозайм являются одними из самых доступных в нашей стране. Но, здесь ограничен максимальный лимит (до 10 000 грн). Если заемщик обращается впервые, он сможет оформить ссуду не более, чем на 3 000 грн.

Что касается процентной ставки, новички на срок до 16 дней могут оформить займ без процентов (до 2 000 грн). Во всех остальных случаях переплата будет 2% в день. Максимальный срок кредитования составляет до 30 календарных дней.

Удобством кредитования в Быстрозайм является то, что получить деньги можно, как на карту банка, так и в любом отделении кредитного сервиса. Стать клиентами компании могут без проблем все без исключения граждане Украины, возраст которых составляет 18 - 75 лет.

Онлайн кредитование - это самый простой и выгодный способ получения необходимой суммы денег. Выбрав один из перечисленных сервисов, вы можете без проблем восстановить свое финансовое благосостояние.

Для оформления заявки, заполните анкету на сайте кредитной компании. Как правило, ответ предоставляется сервисом в течение нескольких минут. Следовательно, через короткий промежуток времени вы сможете получить необходимую сумму денег на карту любого банка.