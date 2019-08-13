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вторник, 13 августа 2019 10:40

Где качественно отдохнуть, потратив минимум средств

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Где качественно отдохнуть, потратив минимум средств
Если вы еще не определились куда поехать отдыхать – смело заказывайте горящие туры hottours.in.ua

Лето заканчивается, а отпуска так и не было. Погода совсем не радует. Еще и дети постоянно просятся на море. А перед учебным годом совсем не хочется тратить много денег на отпуск.

Устали от серых будней? Есть выход! Заказав горящий тур на сайте hottours.in.ua вы сможете втрое сэкономить и отдохнуть на полную! Теперь отдыхать за границей можно дешевле чем в Украине.

"У меня отпуск в начале августа. Думали ехать в Одессу. Посчитали с мужем, что на двоих потратим 12 тысяч гривен за неделю. Свекровь нашла в интернете сайт, где можно заказать горящие туры в Египет за 5 тысяч гривен. С нами сразу связался оператор и помог с выбором. Сайт hottours.in.ua – это комфорт по низким ценам. Жили в 4-звездочном отеле. До моря 7 минут. Шведский стол покорил мое сердце и желудок. Впервые попробовала бутерброды с красной рыбой. Это божественно! Есть круглосуточный бар, где можно расслабиться. Все входит в цену тура. Потратили 50 долларов на сувениры. Больше ни за что не платили. Еще и нашли новых друзей", - говорит Ольга Савчук из Киева.

Заказав горящий тур в Египет вы получите полный комплекс отдыха за цену пары кроссовок. Теперь это можно сделать не выходя из квартиры или офиса. Заходите на сайт hottours.in.ua и выбираете страну. Через несколько секунд вам звонит оператор, с которым обсуждаете все детали.

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