Фокус на ванную: выбираем мебель правильно

Ванная комната является специфическим помещением, обстановка которого требует особого внимания. Оно отличается повышенной влажностью. В нем необходимо хранить предметы личной гигиены, уходовую косметику, мелкую технику и прочее. Все эти вещи постоянно используются, а значит должны быть удобно размещены. Чтобы создать уютный, функциональный и практичный интерьер, следует правильно подобрать мебель в ванную. Для этого важно учесть ряд критериев.

Taburetka.ua имеет широкий выбор мебели для ванной комнаты

Главный момент — габариты. Он диктует размеры всех предметов и их расположение. Для небольших ванных надо поискать компактные и максимально вместительные изделия. Необходимо продумать сколько места и где для хранения вещей нужно каждому проживающему в доме. Если есть маленькие дети, то для них лучше выделить полку либо ящик пониже, чтобы малыш приучался самостоятельно пользоваться предметами личной гигиены. Для людей старшего возраста также нужно предусмотреть возможность удобного пользования мебелью.

Какие виды мебели лучше выбрать для обустройства ванной комнаты? На сегодня производители предлагают множество интересных, красивых и удобных изделий. Но наиболее функциональными, а значит и востребованными являются: тумба под умывальник, навесной шкаф (размещается над раковиной), пенал и комод. Если ванная малогабаритная, первые два предмета из этого списка заменяют все. Их покупке нужно уделить особое внимание.

Taburetka.ua имеет широкий выбор мебели для ванной комнаты

Тумбы под умывальник бывают разных моделей. Это может быть обычный шкафчик с двумя полками. Существуют модели с выдвижными ящиками и дополнительными открытыми полочками. Выбирать следует в зависимости от потребностей проживающих.

Обязательным атрибутом ванной комнаты является зеркало. Его размещают над раковиной. Довольно часто оно располагается на дверцах шкафчика. Это удобно и практично — мелкие предметы личной гигиены и косметические средства по уходу находятся в доступном месте, но в то же время скрыты от глаз.

Taburetka.ua имеет широкий выбор мебели для ванной комнаты

Если пространство позволяет, то можно установить пенал. Это позволит разместить различные средства по уходу за ванной, полотенца, небольшую бытовую технику. Встречаются модели с встроенной корзиной для грязного белья.

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