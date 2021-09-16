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четверг, 16 сентября 2021 17:31

Эстетика межкомнатных дверей Hörmann

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  Кампания Hörmann Украина предлагает украинским застройщикам широкую линейку моделей
Кампания Hörmann Украина предлагает украинским застройщикам широкую линейку моделей

Межкомнатные двери — важная составляющая современного интерьера. Даже если вы предпочитаете свободное планирование пространства, всегда остаются такие локации, как санузел, гардеробная, спальня, где предусматривают уединение и, соответственно, установку дверей.

На что обратить внимание при выборе

Когда дизайн-проект уже у вас в руках, не спешите его внедрять до выбора межкомнатных и входных дверей. Это сбережет ваше время и деньги на возможное исправление проемов. Определите важные для вас критерии: качество материалов, надежность конструкции, функциональность, а, возможно, первоочередным для вас является внешний вид или цена.

Сегодня у потребителя есть большой выбор внутренних дверей – как по стилистике, так и по цене. Но если вы стремитесь к качеству, надежности, изысканному дизайну одновременно, обратите внимание на продукцию безусловного флагмана среди европейских производителей, немецкого концерна Hörmann.

Познакомиться с предложением этого производителя, а также заказать продукцию можно на сайте компании Hörmann Украина, официального представителя бренда в нашей стране.

Пять коллекций нетривиальных внутренних дверей

Украинским застройщикам Hörmann предлагает широкую линейку моделей.

BaseLine — лаконичные деревянные двери со сплошным полотном в четырех вариантах поверхности:

• ударопрочная гладкая поверхность Duradecor в цвете или декоре;
• структурная поверхность Duradecor в 9 вариациях воспроизводит натуральную фактуру и цвет дерева;
• облицовка полотна и коробки натуральным шпоном;
• лакированная поверхность с глянцевым блеском.

ConceptLine – серия, позволяющая объединить фактурную или ультраматовую поверхность в благородных оттенках белого, серого, черного цвета.

DesignLine — благодаря этой серии ваши мечты о самовыражении в дизайне станут реальностью. Нужно визуально расширить пространство з помощью современных стеклянных дверей, добавить в интерьер теплоту, установив экомодели из шпона? Или, возможно, заявить о брутальности заметным орнаментом из нержавеющей стали? Пожалуйста! А еще богатый спектр цветов и множество вариантов дизайна, как, например, аппликации или тиснения на полотне, изысканные врезные стекла.

ClassicLine – коллекция, которая объединяет три мотива: Carolina, Georgia и Montana. Первый мотив имеет на полотне тиснения в виде кассетной рамки, второй украшен углубленной планкой, а Montana придется по вкусу ценителям "колониального" стиля.

Воздушные невесомые конструкции из стекла GlassLine созданы, чтоб наполнить дом светом, а благодаря пескоструйной обработке и нанопокрытию на стекле не остаются отпечатки пальцев.

Качество в деталях

К перечисленным преимуществам прибавьте инновационную технологию Duradecor, которая делает поверхность двери менее чувствительной ко влаге и механическим повреждениям. Качественная фурнитура и усиленная рама способны выдержать большие нагрузки и исключить перекашивание. Специальное покрытие 4Protect сохранит внешний вид кромки полотна на долгое время.

Межкомнатные двери Hörmann объединяют в себе долговечность и лаконичный дизайн. Бренду не свойственны лишние украшения – вещь хороша сама по себе, наполнена силой, когда ее форма проста, а содержание скрыто за формой.

Если вы еще размышляете над дизайн-проектом будущего интерьера, предлагаем воспользоваться нашей акцией. Закажите до 31.12.2021 три межкомнатные деревянные двери Hörmann и получите сертификат на 45-минутную онлайн-консультацию главного редактора журнала "Уютная квартира" и дизайнера интерьеров Виктории Лопатиной.

ООО "Хьорман-УА"
г. Борисполь, Чумацкая, 4
050406 10 00, 068 406 10 00
www.hormann.ua

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