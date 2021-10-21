Энергоэффективные решения промышленного климатического оборудования

Инженерным коммуникациям в зданиях производственного или административного назначения отводится первостепенная важность. От того, насколько правильно выполняет функции промышленное климатическое оборудование, установленное в помещениях, полностью зависит функционирование организации. Это относится и к коммерческой недвижимости – сбои в работе отопления неизменно влекут дополнительные расходы на ремонт и замену вышедших из строя приборов и агрегатов.

Предлагаемое компанией "Альянс Эйр" климатическое оборудование оптом подразумевает сочетание энергоэффективности и быстрой окупаемости. Работая со строительными компаниями по всей Украине, сотрудники "Альянс Эйр" оказывают услуги по подбору всех элементов комплексной системы отопления, обеспечивающей достаточный и экономичный обогрев, а также выполняющей задачи горячего водоснабжения и вентиляции.

Требования к инженерным системам здания

Проектирование систем отопления и вентиляции характеризуется проведением тщательных расчетов. В процессе важно учесть характеристики и назначение здания, особенности его расположения и эксплуатации. При выборе климатического оборудования важнейшими критериями выступают:

степень утепления помещений и здания; площади помещений, особенности проемов; назначение сооружения, специфика технологических процессов; количество сотрудников, работающих в помещениях.

В условиях постоянно растущих цен на нефть и газ приоритетным становится применение энергоэффективного оборудования, основанного на использовании альтернативных источников энергии. Все чаще промышленные тепловые насосы приходят на смену централизованным системам, требующим больших затрат. Обладая высоким потенциалом в выполнении функции отопления и охлаждения, данные агрегаты отличаются выгодой и быстрой окупаемостью материальных вложений.

Специфика работы многих промышленных предприятий и коммерческих компаний предполагает наличие вентиляционной системы, обеспечивающей достаточный воздухообмен с внешней средой. При подборе оборудования учитывают различные факторы – наличие системы дымоудаления, архитектурные и инженерные особенности здания, соблюдение нормативных требований. Сэкономить затраты организации призваны фанкойлы, способные функционировать в режиме охлаждения и обогрева с использованием мощностей системы водоснабжения.

Энергоэффективные решения для промышленных и коммерческих зданий

Наряду с предложениями недорогих агрегатов отопления, кондиционирования и водоснабжения все большее число строительных компаний-подрядчиков предпочитают поставщиков климатического вентиляционного оборудования в Украине, нацеленных на энергоэффективные решения. Возможность создать в здании единую функциональную систему, выполняющую задачи обогрева и охлаждения, вентилирования и водоснабжения, гарантирует быстрый возврат вложенных средств и бесперебойную работу всех элементов.

Специалисты "Альянс Эйр", сотрудничая с ведущими европейскими производителями технологичного оборудования, предоставляют услуги создания полной цепи климатизации. Внедрение системы чиллер-фанкойл, подразумевающей слаженную работу тепловых насосов, фанкойлов и приточно-вытяжных вентиляционных установок, гарантирует автономность всей инженерной системы на объекте и низкие затраты на ее эксплуатацию. Запросы на подбор можно оставить на официальном сайте компании или по телефону.