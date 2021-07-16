Эксперт назвала сильные стороны инвестиций в недвижимость Грузии

Главный эксперт рынка по версии Forbes Диана Кабакчи назвала сильные стороны инвестиций в недвижимость Грузии.

Инвестиционные сделки в зарубежную недвижимость требуют экспертизы, поэтому сегодня разговариваем с главным экспертом рынка недвижимости по версии Forbes Дианой Кабакчи.

В поле зрения инвесторов - Грузия. Почему?

Устойчивый европейский курс Грузии, отсутствие вмешательств в бизнес или инвестиционный процесс со стороны государственного регулятора являются весомыми и достаточными причинами, чтобы начать инвестировать.

Свободные экономические и безналоговые зоны, возможности получения статусов экономической деятельности (например, статус субъекта виртуальной ИТ-зоны) и программы освобождения от налогов являются важными стимулами, которые отмечают инвесторы.

Необходимо учитывать индивидуальный контекст и цели. Инвесторы выделяют такие преимущества как возможность сохранения капитала и получения дохода от недвижимости (путем передачи управляющей компании).

В любом случае спокойная гавань для вашего капитала и защищенность от внешних воздействий - важный сигнал для каждого, кто планирует инвестировать в Грузию.

Инвесторов по-прежнему привлекают возможности получения налогового резидентства, ВНЖ Грузии (за инвестиции в недвижимость), отсутствие рисков для частной собственности, что обеспечивает предпосылки для инновационного роста и устойчивого бизнес-развития.

Forbes заявляет, что технологическая ИТ-компания, поисковик недвижимости GEOLN.COM начали свою деятельность в Грузии, а количество желающих инвестировать в недвижимость Грузии выросло более чем в 5 раз, что только подтверждает мнение главного эксперта.

Международные сайты недвижимости, в частности международный поисковик недвижимости GEOLN.COM, также начали предоставлять доступ к объектам недвижимости Грузии. Такая же тенденция на отраслевых сайтах Украины, Казахстана и на зарубежных платформах, что подтверждает устойчивый тренд - инвестиций в грузинскую недвижимость, говорит главный эксперт рынка недвижимости Грузии Диана Кабакчи.