Доставка свежих продуктов на дом и в заведения HoReCa

Покупать продукты онлайн сейчас очень модно, и количество сайтов, которые предлагают доставку овощей, фруктов и другой еды стремительно растет. Почему же такой шопинг набирает популярность, и как выбрать хороший интернет-магазин?

Почему доставка продуктов — норма современной жизни?

Современный мир меняется с невероятной скоростью, заставляя нас подстраиваться к бешеному ритму жизни. Люди стали больше ценить свое время, и это заметно отражается на покупательских привычках. Действительно, зачем тратить драгоценные выходные на хождение по супермаркетам? Гораздо рациональнее — купить продукты онлайн с доставкой на дом, а свободное время провести с семьей или друзьями.

Плюсы приобретения продуктов в интернет-магазине очевидны:

Экономия времени. Не нужно тратить несколько часов на поездку в магазин, долго искать место на парковке и ждать в очередях. Выбрать все необходимое можно прямо со смартфона, в любое время, и очень быстро. Удобство заказа. В супер- и гипермаркетам на поиск товаров обычно уходит много времени. Расположение отделов меняется, и часто приходится блуждать между стеллажами, чтобы найти все необходимое. Добавить товар в корзину в интернет-магазине гораздо удобнее и проще. Достаточно просто ввести название в поисковое окно, зайти в карточку товара и нажать "Купить". Качество товаров. Интернет-магазины заинтересованы в том, чтобы их клиенты были довольны товарами и сервисом. Перед тем, как попасть в заказ, продукты проходят тщательный отбор на складе. Экономия энергии и сил. Лучше потратить калории в спортзале или во время игр с детьми, чем неся тяжелые пакеты из магазина.

Лучшие интернет-магазины продуктов — от дистрибьюторов. Товары в таких компаниях всегда свежие и в наличии, поскольку они контролируют логистику самостоятельно. Показательно также, если компания сотрудничает с учреждениями HoReCa, ведь требования к поставщикам в этом сегменте очень высокие.

Каким должен быть поставщик продуктов в учреждения HoReCa?

Для профессиональных кулинаров, которые работают в HoReCa, принципиально важным является качество продуктов и гибкость сервиса, ведь это напрямую влияет на результат их деятельности. Один из лучших дистрибьюторов продуктов, который тесно работает с учреждениями в Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье, является FRUIT TIME. Компания на рынке уже более 10 лет, и сейчас сотрудничает с более чем 1000 партнерами в Украине.

Благодаря опыту, менеджеры FRUIT TIME хорошо знают специфику работы в сегменте HoReCa, поэтому предлагают партнерам комплексные решения, исходя из особенностей каждого отдельного заведения. Все клиенты имеют персонального менеджера, который всегда готов оперативно организовать доставку.

Еще одно важное требование к поставщику — широта ассортимента. Часто шеф-поварам необходима доставка экзотических или "несезонных" продуктов, и долг хорошего подрядчика — ее организовать. Статус импортера помогает FRUIT TIME выполнять самые экстравагантные запросы клиентов.

Все товары из ассортимента дистрибьютора имеют сертификаты. Кроме того, их качество подтверждено международным сертификатом НАССР. Во время комплектации заказов, овощи и фрукты тщательно отбираются. Общая площадь складских помещений компании — 1500 м2, где соблюдается температурный режим и правила товарного соседства.

Импортер активно участвует в развитии кулинарного дела в Украине. Недавно компания выступила официальным партнером самого масштабного кулинарного события года в Восточной Украине — Кубка Украины по кулинарии "Восточный регион" 2021.

FRUIT TIME — дистрибьютор свежих продуктов со всего мира

FRUIT TIME является прямым импортером фруктов, экзотических фруктов, овощей, ягод, салатов, грибов, орехов и сухофруктов. Компания осуществляет доставку в крупнейших городах Украины — Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье, заручившись доверием тысяч украинских семей.

В удобном интернет-магазине https://fruit-time.ua/ru более 500 позиций товаров. Здесь можно купить привычные нам всем продукты и экзотические плоды из самых отдаленных уголков планеты, которые редко продаются в обычных супермаркетах. Дистрибьютор имеет собственную службу доставки, которая доставляет заказы от 449 грн бесплатно, — прямо к двери квартиры или офиса.