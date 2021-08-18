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четверг, 19 августа 2021 10:17

Доставка свежих продуктов на дом и в заведения HoReCa

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Покупать продукты онлайн сейчас очень модно, и количество сайтов, которые предлагают доставку овощей, фруктов и другой еды стремительно растет. Почему же такой шопинг набирает популярность, и как выбрать хороший интернет-магазин?

Почему доставка продуктов — норма современной жизни?

Современный мир меняется с невероятной скоростью, заставляя нас подстраиваться к бешеному ритму жизни. Люди стали больше ценить свое время, и это заметно отражается на покупательских привычках. Действительно, зачем тратить драгоценные выходные на хождение по супермаркетам? Гораздо рациональнее — купить продукты онлайн с доставкой на дом, а свободное время провести с семьей или друзьями.

Доставка продуктов Fruit Time

Плюсы приобретения продуктов в интернет-магазине очевидны:

  1. Экономия времени. Не нужно тратить несколько часов на поездку в магазин, долго искать место на парковке и ждать в очередях. Выбрать все необходимое можно прямо со смартфона, в любое время, и очень быстро.
  2. Удобство заказа. В супер- и гипермаркетам на поиск товаров обычно уходит много времени. Расположение отделов меняется, и часто приходится блуждать между стеллажами, чтобы найти все необходимое. Добавить товар в корзину в интернет-магазине гораздо удобнее и проще. Достаточно просто ввести название в поисковое окно, зайти в карточку товара и нажать "Купить".
  3. Качество товаров. Интернет-магазины заинтересованы в том, чтобы их клиенты были довольны товарами и сервисом. Перед тем, как попасть в заказ, продукты проходят тщательный отбор на складе.
  4. Экономия энергии и сил. Лучше потратить калории в спортзале или во время игр с детьми, чем неся тяжелые пакеты из магазина.

Лучшие интернет-магазины продуктов — от дистрибьюторов. Товары в таких компаниях всегда свежие и в наличии, поскольку они контролируют логистику самостоятельно. Показательно также, если компания сотрудничает с учреждениями HoReCa, ведь требования к поставщикам в этом сегменте очень высокие.

Каким должен быть поставщик продуктов в учреждения HoReCa?

Для профессиональных кулинаров, которые работают в HoReCa, принципиально важным является качество продуктов и гибкость сервиса, ведь это напрямую влияет на результат их деятельности. Один из лучших дистрибьюторов продуктов, который тесно работает с учреждениями в Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье, является FRUIT TIME. Компания на рынке уже более 10 лет, и сейчас сотрудничает с более чем 1000 партнерами в Украине.

Благодаря опыту, менеджеры FRUIT TIME хорошо знают специфику работы в сегменте HoReCa, поэтому предлагают партнерам комплексные решения, исходя из особенностей каждого отдельного заведения. Все клиенты имеют персонального менеджера, который всегда готов оперативно организовать доставку.

Доставка продуктов для HoReCa

Еще одно важное требование к поставщику — широта ассортимента. Часто шеф-поварам необходима доставка экзотических или "несезонных" продуктов, и долг хорошего подрядчика — ее организовать. Статус импортера помогает FRUIT TIME выполнять самые экстравагантные запросы клиентов.

Все товары из ассортимента дистрибьютора имеют сертификаты. Кроме того, их качество подтверждено международным сертификатом НАССР. Во время комплектации заказов, овощи и фрукты тщательно отбираются. Общая площадь складских помещений компании — 1500 м2, где соблюдается температурный режим и правила товарного соседства.

Импортер активно участвует в развитии кулинарного дела в Украине. Недавно компания выступила официальным партнером самого масштабного кулинарного события года в Восточной Украине — Кубка Украины по кулинарии "Восточный регион" 2021.

FRUIT TIME — дистрибьютор свежих продуктов со всего мира

FRUIT TIME является прямым импортером фруктов, экзотических фруктов, овощей, ягод, салатов, грибов, орехов и сухофруктов. Компания осуществляет доставку в крупнейших городах Украины — Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье, заручившись доверием тысяч украинских семей.

Доставка продуктов Fruit Time

В удобном интернет-магазине https://fruit-time.ua/ru более 500 позиций товаров. Здесь можно купить привычные нам всем продукты и экзотические плоды из самых отдаленных уголков планеты, которые редко продаются в обычных супермаркетах. Дистрибьютор имеет собственную службу доставки, которая доставляет заказы от 449 грн бесплатно, — прямо к двери квартиры или офиса.

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Дата
19
августа

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