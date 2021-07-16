Доставка еды в Запорожье, которую не нужно долго ждать

Чтобы вкусно и полезно поесть дома или на работе теперь не нужно обходить рынки и магазины в поисках свежих продуктов, искать рецепты и тратить время на приготовление. Достаточно обратиться в службу доставки еды Watatsumi. Она начала работу во многих украинских городах, в частности, в Запорожье.

На сайте https://zp.watatsumi.com.ua/ можно ознакомиться с разнообразным ассортиментом: суши, пицца, шаурма, бургеры, лапша, салаты, супы и десерты.

То, что лучшая пицца в Запорожье от Watatsumi уже убедилось много клиентов, которые оставили свои отзывы на сайте.

Пицца на тонком тесте в Запорожье от Watatsumi

В выборе начинки пиццы - без ограничений

"На работе приходится проводить много времени. Очень часто на обед или на ужин заказывал пиццу от разных компаний. Как-то наткнулся на сайт Watatsumi и решил попробовать мою любимую "Четыре сыра". В отличие от остальных, привезли еще горячей. Понравилась доступная цена и роскошный вкус. Затем остался довольным и другими видами пиццы. Разобрался как заказывать разные начинки. Эксперементировал под настроение. Удобно, что можно заказать еще салат, суп или что-то к кофе. Получается полноценный обед", - рассказывает менеджер Алексей Зубков.

Вместе с пиццей в Watatsumi все популярнее становятся суши:

- готовятся исключительно из самых свежих ингредиентов с соблюдением всех традиционных технологий

- делают их профессионалы своего дела

- заказав суши на дом, клиент всегда получает полноценный и вкусный обед или ужин

- здорово выручают, когда приходят гости или возникла потребность подкрепиться на вечеринке друзей

- оптимально заказывать суши-сеты, которые включают роллы нескольких видов, чтобы каждый нашел что-то свое. К тому же, выгоднее по цене.

"С началом карантина наша семья завела традицию каждую субботу заказывать суши на дом. Родители хотят только классические-с лососем, угрем или креветкой. Я же с братом люблю пробовать что-то новое и необычное. Поэтому заказываем Феликсы. Там можно выбрать варианты даже без рыбы. Понравился вид с копченой курицей", - делится студентка Виктория Комарницкая.

Классический ролл Филадельфия от Watatsumi

Если через диету кто не может присоединиться к употреблению пиццы или суши, то повара Watatsumi без проблем готовы приготовить что-то из широкого ассортимента салатов, которые есть в меню. Для любителей первых блюд есть возможность заказать супы.

Все блюда Watatsumi готовятся исключительно из качественных продуктов, перед отправкой курьера. Это значит, что доставляют их свежими и полезными.

Если ищете доставку суши, пиццы или других блюд в Запорожье, которую не нужно долго ждать, выбирайте Watatsumi.