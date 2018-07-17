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вторник, 17 июля 2018 15:14

Доменной зоне .XYZ — четыре года

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Доменной зоне .XYZ — четыре года
Регистратор доменной зоны .XYZ запустил акцию в честь дня рождения. Фото: Минфин

В честь дня рождения с 31 мая 2018 года регистратор доменной зоны .XYZ запускает акцию: 1$ от каждой покупки будет направлен в "Фонд электронных рубежей" (EFF) или другие фонды. Таким образом, у пользователей появится возможность получить новое доменное имя и сделать вклад в дело защиты гражданских свобод в сети.

Четыре года .XYZ в цифрах:

• 2,3 миллиона доменов в управлении;
• 1,7 миллиона доменов были зарегистрированы в 2017 году;
• 230 принятых стран и территорий;
• 25 миллионов .xyz-страниц индексированы Google;
• 2,7 тысячи сайтов-миллионников в Alexa;
• 6,99$ будет стоить продление на один год или регистрация на два года домена в зоне .xyz в период праздничных скидок.

При этом, по состоянию на январь 2018 года, количество сайтов с запрещенным контентом (нарушающим законодательство) не превышает 1%. Это чистая и современная доменная зона, не имеющая негативных ассоциаций.

Преимущества подключения к .XYZ

Доменная зона была создана всего четыре года назад, поэтому здесь еще много свободных имен. Она не имеет специализации, зарегистрироваться тут может физическое лицо или организация любой формы собственности. Доменом пользуются крупные корпорации, представители малого и среднего бизнеса, частные лица.

Компания "Хостинг Украина" тесно сотрудничает с регистратором доменной зоны .XYZ. На сайте сейчас предоставляется скидка на регистрацию. Пользователи могут выбирать один из четырех тарифных планов, доступны более 10 способов оплаты. Перенос сайта от другого хостера — бесплатно.

Как заявлял глава .XYZ Дэниел Негари, доменная зона создана для вовлечения в мир информационных технологий людей любого возраста, по-разному взаимодействующих с интернетом, так называемого "поколения X, Y и Z". Регистратор ставит перед собой амбициозные задачи — в ближайшем будущем стать единственным серьезным конкурентом домену .com.

Справка. .XYZ — домен верхнего уровня, который начал работать 2 июня 2014 года. Был объявлен период общедоступной регистрации. По информации интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN), в первый же день в домене .XYZ было зарегистрировано около 15 тысяч имен.

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