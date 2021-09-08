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вторник, 14 сентября 2021 17:21

Действует ли автостраховка после продажи авто?

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  Цены на страхование в Украине могут меняться
Цены на страхование в Украине могут меняться

Автогражданке в Украине отведено такое же важное место, как и водительскому удостоверению и техпаспорту. Отсюда возникает волнение насчет переоформления страховки у водителей, которые совершили сделку купли-продажи транспорта.

Что нужно знать

ОСАГО — обязательная страховка в Украине. Даже если вы решили продать автомобиль, резонно иметь действующий договор, особенно для тех, кто до последнего использует авто. Поскольку отсутствие полиса или просроченный срок его действия влечет наложение штрафа на его владельца. А значит запастись надежным полисом нужно в любом случае. Однако, Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (ст. 20) не отменяет силу актуального полиса при перерегистрации транспортного средства. Он продолжает иметь юридическую силу до окончания его срока. Почему так? Автогражданка по своей сути не привязана к конкретному водителю. Она работает, независимо от того, кто сидит за рулем. Главное, чтобы водитель управлял ТС на законных основаниях. Такое право ему как раз и дает договор купли-продажи. Также при смене хозяина авто не меняется его VIN-код (номера кузова, шасси и рамы). По нему можно идентифицировать, застрахована или нет машина.

Продавец по своему усмотрению может:

• Добровольно и безвозмездно отдать страховку новому владельцу;
• Попросить за полис вознаграждение;
• Аннулировать договор со страховой компанией и забрать часть средств за неиспользованный период. В этом случае нужно подать заявление в страховую компанию. Но важно понимать, что возврат денег возможен только, если не было выплат по страховке. И страховщик может оставлять право взимать определенный процент от остатка за ведение дела.

Покупателю же придется купить новую автогражданку на свое имя.

  Цены на страхование в Украине могут меняться
Цены на страхование в Украине могут меняться

Как выгодно переоформить ОСАГО

Цены на страхование в Украине нестабильны. Они могут меняться и, к сожалению, не в выгодную сторону для водителей. Проследить динамику рынка и провести индивидуальный расчет стоимости полиса можно в режиме реального времени на всеукраинском сервисе онлайн-страхования hotline.finance. На сайте отображены условия программ, их слабые и сильные стороны. Выбор и покупка происходят онлайн, без вмешательства страхового агента, что позволяет автолюбителям еще и экономить. Готовый договор отправляется клиенту на email и автоматически подтягивается в приложение "Дия".

  Цены на страхование в Украине могут меняться
Цены на страхование в Украине могут меняться

Есть 3 главных фактора, которые влияют на формирование прайса ОСАГО:

1. Тип транспортного средства;
2. Объем двигателя;
3. Место прописки автовладельца.

Также в расчет берется наличие льгот.

Воспользоваться онлайн-калькулятором можно на сайте hotline.finance.

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