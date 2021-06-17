Чтобы устранить зависимость, следует преодолеть ее причины

Зависимость от алкоголя, табака, наркотиков, еды или игр может испортить жизнь даже успешных людей и их семей. Чтобы этого не произошло, нельзя игнорировать проблему. Нужно серьезно отнестись к ней и при первых признаках взяться за решение.

Центр психологической помощи Rehab помогает преодолеть проблемы людям, которые столкнулись с алкогольной, наркотической, пищевой и игровой зависимостями

Лечить такие недуги пациентам очень тяжело психологически. Сложно также потом проходить реабилитацию и в конце концов навсегда избавиться от зависимости. Для этого нужна поддержка профессионалов. Ее оказывает центр психологической помощи Rehab.net.ua в Киеве. Он обеспечивает успешное преодоление проблем людям, столкнувшимся с алкогольной, наркотической, пищевой и игровой зависимостями. Имеет все необходимое для социальной адаптации.

Ключевыми принципами деятельности клиники являются анонимность и конфиденциальность. Она функционирует на базе аккредитованной Министерством здравоохранения Украины психиатрической и наркологической клиники "МЕДЛЮКС". Оказывает всю необходимую современную медицинскую помощь европейского уровня, в соответствии со стандартами Минздрава.

Центр психологической помощи Rehab помогает преодолеть проблемы людям, которые столкнулись с алкогольной, наркотической, пищевой и игровой зависимостями

Методы реабилитации разрабатываются для каждого пациента индивидуально. Работники центра используют лечебно-диагностическую и лечебно-восстановительную программу, медико-психологическое обследование, элементы программы "12 шагов", арт-терапию, когнитивно-поведенческую терапию. В качестве дополнительной оздоровительной практики проводят сеансы йоги.

Результат лечения будет длительным и надежным, если не только бороться с последствиями зависимости, как это делают при кодировании. Следует устранять причины, которые привели к зависимости- биологические, психологические и социальные. Только тщательно подобранный комплекс мер по борьбе с алкоголизмом и наркоманией лишит человека назойливой мысли об употреблении вредных веществ.

Не существует какой-то одной причины развития зависимости. Особенности психотипа, генетическая предрасположенность, психологические и социальные проблемы в комплексе формируют болезненное пристрастие к алкоголю и наркотикам. Чтобы предотвратить восстановление зависимости, следует провести психологическую реабилитацию и устранить все причины болезни.

Центр психологической помощи Rehab помогает преодолеть проблемы людям, которые столкнулись с алкогольной, наркотической, пищевой и игровой зависимостями

Большинство услуг предоставляются на базе клиники. Снятие наркотической ломки специалисты рекомендуют проводить в условиях стационара. Выезд врача-нарколога на дом возможен лишь для снятия острой алкогольной интоксикации.

Центр психологической помощи "Rehab" оказывает поддержку родителям зависимых. Работает по программам для созависимых.

Подробнее о реабилитации после лечения зависимостей смотрите на сайте rehab.net.ua или по телефонам +38 (067) 812 58 58, +38 (044) 221 24 54.