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четверг, 02 декабря 2021 14:06

Что такое облачный сервер

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  Что такое облачный сервер
Что такое облачный сервер

Виртуальный сервер может хоститься на одной физической машине – и тогда это обычный VPS. Но он может использовать ресурсы облака – ряда серверов, которые объединяются в кластер – и тогда это облачный сервер.

Как работает

Такой сервер набирает ресурсы из облака – мощность процессора, емкость диска, все, что есть у обычного компьютера. Специальная программа – гипервизор – создает эмуляцию физической машины. Конфигурация этой машины может меняться, так как ресурсы набираются из общего пула, столько, сколько нужно в конкретный момент. Те ресурсы, которые не используются, остаются свободными.

Пользователь получает права root, но с определенными ограничениями. Все облачные серверы изолированы друг от друга, и не страдают от перегрузок у соседей.

Преимущества и недостатки

Преимуществ у облачных серверов немало, и все они связаны с гибкостью работы и надежностью, которую дает кластер из нескольких машин:

• масштабируемость. Не нужно покупать конкретный тарифный пакет, можно оплачивать только те ресурсы, которые нужны в данный момент. Их легко нарастить или сократить, если не нужны. Облачный сервер можно даже совсем выключать на какое-то время, чтобы не терять деньги за те дни, когда он не используется;

• отказоустойчивость. Если с одной машиной в облаке что-то случается, ее нагрузку берут на себя остальные, пока не отремонтируют поломку;

• гибкость в настройках, выборе операционной системы и программного обеспечения.

Основной недостаток облачных серверов – их сравнительная дороговизна.

Некоторым проектам, тем не менее, может быть выгодно использовать облако:

• тем, где нагрузка неравномерна – пики в определенные дни, а, например, в выходные сервер почти не используется;

• тем, где точно просчитать количество ресурсов очень сложно, потому что развитие проекта непредсказуемо;

• тем, где высокие требования к отказоустойчивости.

Это может быть стартап, среда для разработки программного обеспечения, игровой сервис или крупный интернет-магазин.

Как выбрать

Облака бывают частными, публичными и гибридными. Разница в том, использует ли серверы из кластера только один клиент или несколько. Если для вас принципиальна очень надежная изолированность данных, но не очень принципиальна цена, частное облако – ваш выбор. Правда, если проект небольшой, оно может быть избыточно по мощности и дорого стоить. А вот если проект крупный, потребляет стабильно много, и для него важна повышенная безопасность данных, имеет смысл присмотреться к частным облакам. Гибридное облако включает использование как общественных, так и частных серверов.

При выборе имеет смысл оценить такие особенности хостера:

• как идет резервное копирование (в облаке оно может происходить постоянно);

• есть ли круглосуточная техническая поддержка и насколько комфортно с ней работать;

• удобство панели управления и возможность ее выбора.

Многие хостеры предлагают пробный период, чтобы выяснить, насколько вам удобно с облаком, и отвечает ли оно потребностям проекта.

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Дата
02
декабря

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