Что ожидает заемщиков банков, которые ликвидируются ФГВФЛ

 
Ексклюзивы
1/5
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 153
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1215
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3519
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 693
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3690
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 171
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2709
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1197
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 369
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 891
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2808
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 марта 2021
Просмотров: 225
Сьогодні Кака не відмовив би
Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому ...
среда, 17 марта 2021 11:30

Что ожидает заемщиков банков, которые ликвидируются ФГВФЛ

  Комментировать
 

За последние пять лет банковская система значительно изменилась, а именно: с банковского рынка было выведено около 100 банковских учреждений. Все эти банки НБУ отнес к категории неплатежеспособных и передал в управление Фонда гарантирование вкладов физических лиц.

Фонд гарантирования вкладов является государственным учреждением, которое выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков.

Под управление ФГВФЛ перешли такие известные банки как: Дельта Банк, Родовид Банк, Надра Банк, ВіЕйБі Банк, Банк Финансы и Кредит, ВТБ Банк, Фидо Банк, Платинум Банк, Кредитпромбанк, Банк Киевская Русь, Банк Михайловский, Диамантбанк, Имексбанк, Банк Аркада и др.

Основная задача Фонда относительно банков, которые находятся в стадии ликвидации, есть погашение кредиторских требований путем продажи имущества банков на аукционах Прозорро.Продажи, а также за счет погашения задолженности по кредитам.

Значительная часть заемщиков, имея финансовые сложности с выполнением условий кредитного договора и отсутствием надлежащей информации от государственных учреждений относительно дальнейшего погашения долга, перестали должным образом выполнять свои обязательства.

Для побуждения заемщиков к выполнению обязательств, ФГВФЛ было принято решение относительно отступления прав требований по кредитам путем проведения аукциона. Таким образом, каждый желающий имел возможность приобрести право требования по кредиту с дисконтом, а требовать погашения долга в полном объеме. Максимальный размер дисконта установлен на уровне 80%. Другими словами, есть возможность приобрести кредит по номинальной стоимости 20%, а фактически получить 100%. Однако и в этой ситуации заемщики нашли плюсы и этим воспользовались. В соответствии с Регламентом торгов, принять участие в аукционах по отступлению права требования могут физические и юридические лица, кроме заемщика и поручителя. Поэтому обычно в аукционах принимали участие доверенные лица заемщика (родители, дети, брат, сестра, друзья). Таким механизмом воспользовалась значительная часть заемщиков банков, которые ликвидируются. Фактически, за 20-30 % от суммы долга сами заемщики осуществляли выкуп своего кредита.

Кредиты, которые не были проданы, в дальнейшем объединяют в пулы. Обычно начальная цена такого пула составляет десятки миллионов, а потому на арене появляются уже большие покупатели - Факторинговые компании. Их цель - приобрести дешевле, получить больше. После отступления долга Факторинговая компания становится новым кредитором по кредитному договору. После чего, факторинговая компания ступает в фазу активных действий относительно взыскания долга как в досудебном порядке так и в принудительном.

Сейчас факторинговые компании практикуют перерегистрацию права собственности на предмет ипотеки с дальнейшей продажей недвижимости от собственного имени. Такие действия кредитором проводятся обычно без согласия заемщика. Чтобы не допустить такой ситуации, юристы компании E - Zakupivli советуют не медлить и вступать в переговорный процесс или судебный процесс, если в этом есть необходимость и перспектива. Подробная информация для заемщиков банков, что ликвидируются ФГВФЛ. - https://ezakupivli.com.ua/ru/pereustupka-prav-vimog/banki-u-lkvdac.

Обращаясь к юридической компании E - Zakupivli, Вы получите профессиональную помощь по защите своего имущества от действий недобросовестных кредиторов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что ожидает заемщиков банков, которые ликвидируются ФГВФЛ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

В селе убили 400 человек

Испытали первый танк Т-34

Мир увидели первые цветные фломастеры

Должность президента Крыма отменили

Из тюрьмы выпустили влиятельного мафиози

Далай-лама сбегает в Индию

Самое читаемое
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером 1 Просмотров: 12915
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом 1 Просмотров: 12141
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой Просмотров: 10900
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили Просмотров: 10540
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого Просмотров: 8964
Новости компаний
Шкафы разные нужны, шкафы разные важны
Шкафы разные нужны, шкафы разные важны Просмотров: 45
В "Сяйві" проходит выставка киевской художницы CHEPURNA
В "Сяйві" проходит выставка киевской художницы CHEPURNA
5
 Просмотров: 18
Как просто сделать дом уютным и стильным. Секрет в обоях
Как просто сделать дом уютным и стильным. Секрет в обоях Просмотров: 693
Фурнитура для сумок делает аксессуары изысканными и долговечными
Фурнитура для сумок делает аксессуары изысканными и долговечными Просмотров: 27
Кредитные программы на покупку станков с ЧПУ в Украине от "ПРОСТО ЧПУ"
Кредитные программы на покупку станков с ЧПУ в Украине от "ПРОСТО ЧПУ" Просмотров: 90
Больше всего комментируют
5
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
1
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
1
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером
1
Без права выбора: почему не стоит ждать вакцину Pfizer
Голосов: 90
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть