Что ожидает заемщиков банков, которые ликвидируются ФГВФЛ

За последние пять лет банковская система значительно изменилась, а именно: с банковского рынка было выведено около 100 банковских учреждений. Все эти банки НБУ отнес к категории неплатежеспособных и передал в управление Фонда гарантирование вкладов физических лиц.

Фонд гарантирования вкладов является государственным учреждением, которое выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков.

Под управление ФГВФЛ перешли такие известные банки как: Дельта Банк, Родовид Банк, Надра Банк, ВіЕйБі Банк, Банк Финансы и Кредит, ВТБ Банк, Фидо Банк, Платинум Банк, Кредитпромбанк, Банк Киевская Русь, Банк Михайловский, Диамантбанк, Имексбанк, Банк Аркада и др.

Основная задача Фонда относительно банков, которые находятся в стадии ликвидации, есть погашение кредиторских требований путем продажи имущества банков на аукционах Прозорро.Продажи, а также за счет погашения задолженности по кредитам.

Значительная часть заемщиков, имея финансовые сложности с выполнением условий кредитного договора и отсутствием надлежащей информации от государственных учреждений относительно дальнейшего погашения долга, перестали должным образом выполнять свои обязательства.

Для побуждения заемщиков к выполнению обязательств, ФГВФЛ было принято решение относительно отступления прав требований по кредитам путем проведения аукциона. Таким образом, каждый желающий имел возможность приобрести право требования по кредиту с дисконтом, а требовать погашения долга в полном объеме. Максимальный размер дисконта установлен на уровне 80%. Другими словами, есть возможность приобрести кредит по номинальной стоимости 20%, а фактически получить 100%. Однако и в этой ситуации заемщики нашли плюсы и этим воспользовались. В соответствии с Регламентом торгов, принять участие в аукционах по отступлению права требования могут физические и юридические лица, кроме заемщика и поручителя. Поэтому обычно в аукционах принимали участие доверенные лица заемщика (родители, дети, брат, сестра, друзья). Таким механизмом воспользовалась значительная часть заемщиков банков, которые ликвидируются. Фактически, за 20-30 % от суммы долга сами заемщики осуществляли выкуп своего кредита.

Кредиты, которые не были проданы, в дальнейшем объединяют в пулы. Обычно начальная цена такого пула составляет десятки миллионов, а потому на арене появляются уже большие покупатели - Факторинговые компании. Их цель - приобрести дешевле, получить больше. После отступления долга Факторинговая компания становится новым кредитором по кредитному договору. После чего, факторинговая компания ступает в фазу активных действий относительно взыскания долга как в досудебном порядке так и в принудительном.

Сейчас факторинговые компании практикуют перерегистрацию права собственности на предмет ипотеки с дальнейшей продажей недвижимости от собственного имени. Такие действия кредитором проводятся обычно без согласия заемщика. Чтобы не допустить такой ситуации, юристы компании E - Zakupivli советуют не медлить и вступать в переговорный процесс или судебный процесс, если в этом есть необходимость и перспектива. Подробная информация для заемщиков банков, что ликвидируются ФГВФЛ. - https://ezakupivli.com.ua/ru/pereustupka-prav-vimog/banki-u-lkvdac.

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