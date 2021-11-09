Что нужно для вывода из запоя

 
Ексклюзивы
1/5
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3150
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 711
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5283
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2799
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3186
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10323
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1692
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 6012
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
1 Просмотров: 576
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4131
Фото
Все фото
6
3
3
3
13
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Просмотров: 720
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9063
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 954
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1152
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6993
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 ноября 2021
1 Просмотров: 549
Не про політику
– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. ...
вторник, 09 ноября 2021 14:21

Что нужно для вывода из запоя

  Комментировать

Когда человек употребляет алкоголь в большом количестве в течение нескольких дней подряд, у него начинается запой. Он приводит к отравлению организма и психологической зависимости. Если не прекратить пить, здоровье быстро ухудшается, органы начинают отказывать и человек умирает.

  Услугу вывода из запоя Киев предоставляют в клинике "MedicoMente"
Услугу вывода из запоя Киев предоставляют в клинике "MedicoMente"

Поэтому запой нельзя недооценивать. Выйти из него и избавиться от зависимости помогают врачи-наркологи. Услугу вывод из запоя Киев быстро и профессионально предоставляют в клинике "Medicoменте". Специалисты помогают даже в самых сложных случаях и гарантируют положительный результат.

Пациентов с запоем обслуживает анестезиолог и психотерапевт-нарколог. В клинике обязательно проходят осмотр у терапевта, обследование на УЗИ и ЭКГ, берут анализы. Таким образом определяется общее состояние организма, и какой вред уже нанесло употребление алкоголя.

Лечение проводится анонимно в палате интенсивной терапии под круглосуточным медицинским наблюдением. Используются собственные лицензированные оригинальные методики и соблюдаются все международные протоколы. Действует индивидуальный подход. Программа оздоровления предусматривает восстановление физического и психического здоровья пациента.

Лечение сложных случаев выведения из запоя включает:

• детоксикация;
• мотивация;
• психотерапия;
• аверсивная терапия;
• ибогаин терапия;
• дополнительная терапия

Курс вывода из запоя предполагает проживание в комфортных палатах-номерах клиники, которые соответствуют уровню 4-х-звездочного отеля. Пациенты живут в одно-, двух-и трехместных комнатах. Они обеспечены ресторанным питанием, с учетом пожеланий. При необходимости готовятся диетические блюда. Клиника находится под круглосуточной охраной и наблюдением.

В распоряжении пациентов есть тренажерный зал, где можно заниматься фитнесом и физиотерапией. Предоставляются услуги массажиста и косметолога. Есть возможность сделать омолаживающие процедуры и воспользоваться залом для занятия йогой.

  Услугу вывода из запоя Киев предоставляют в клинике "MedicoMente"
Услугу вывода из запоя Киев предоставляют в клинике "MedicoMente"

После преодоления последствий запоя и полного избавления от алкогольной зависимости, специалисты клиники ведут наблюдение за пациентами. Врачи клиники "Medicoменте" проводят профилактику запоев. Предоставляют консультации по здоровому образу жизни.

Склонным к алкоголизму рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

• категорически отказаться от алкогольных напитков, даже в малых количествах;
• общаться с теми, кто понимает и поддерживает трезвость;
• включить в жизненные интересы занятия спортом, путешествия, семейный досуг, добросовестное выполнение профессиональных обязанностей.

Больше о выводе из запоя и преодоления зависимостей можно узнать по телефону клиники "MedicoМente" в Киеве (095) 550-85-25

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.

 
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что нужно для вывода из запоя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
ноября

Королю подарили самый большой в мире бриллиант

Самое читаемое
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 2 Просмотров: 39441
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 17910
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 15669
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 9982
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 8352
Новости компаний
Идеальный шкаф — правила выбора
Идеальный шкаф — правила выбора
Как лучше лечить алкоголизм
Как лучше лечить алкоголизм
Лайтбокс – эффективный способ наружной рекламы
Лайтбокс – эффективный способ наружной рекламы
Как при помощи Viber организовать маркетинговую рассылку к Черной пятнице
Как при помощи Viber организовать маркетинговую рассылку к Черной пятнице
Как выбрать обеденный стол
Как выбрать обеденный стол
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
3
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
2
Украина прокомментировала покушение на премьер-министра Ирака
Голосов: 1568
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть