Что нужно для вывода из запоя

Когда человек употребляет алкоголь в большом количестве в течение нескольких дней подряд, у него начинается запой. Он приводит к отравлению организма и психологической зависимости. Если не прекратить пить, здоровье быстро ухудшается, органы начинают отказывать и человек умирает.

Услугу вывода из запоя Киев предоставляют в клинике "MedicoMente"

Поэтому запой нельзя недооценивать. Выйти из него и избавиться от зависимости помогают врачи-наркологи. Услугу вывод из запоя Киев быстро и профессионально предоставляют в клинике "Medicoменте". Специалисты помогают даже в самых сложных случаях и гарантируют положительный результат.

Пациентов с запоем обслуживает анестезиолог и психотерапевт-нарколог. В клинике обязательно проходят осмотр у терапевта, обследование на УЗИ и ЭКГ, берут анализы. Таким образом определяется общее состояние организма, и какой вред уже нанесло употребление алкоголя.

Лечение проводится анонимно в палате интенсивной терапии под круглосуточным медицинским наблюдением. Используются собственные лицензированные оригинальные методики и соблюдаются все международные протоколы. Действует индивидуальный подход. Программа оздоровления предусматривает восстановление физического и психического здоровья пациента.

Лечение сложных случаев выведения из запоя включает:

• детоксикация;

• мотивация;

• психотерапия;

• аверсивная терапия;

• ибогаин терапия;

• дополнительная терапия

Курс вывода из запоя предполагает проживание в комфортных палатах-номерах клиники, которые соответствуют уровню 4-х-звездочного отеля. Пациенты живут в одно-, двух-и трехместных комнатах. Они обеспечены ресторанным питанием, с учетом пожеланий. При необходимости готовятся диетические блюда. Клиника находится под круглосуточной охраной и наблюдением.

В распоряжении пациентов есть тренажерный зал, где можно заниматься фитнесом и физиотерапией. Предоставляются услуги массажиста и косметолога. Есть возможность сделать омолаживающие процедуры и воспользоваться залом для занятия йогой.

Услугу вывода из запоя Киев предоставляют в клинике "MedicoMente"

После преодоления последствий запоя и полного избавления от алкогольной зависимости, специалисты клиники ведут наблюдение за пациентами. Врачи клиники "Medicoменте" проводят профилактику запоев. Предоставляют консультации по здоровому образу жизни.

Склонным к алкоголизму рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

• категорически отказаться от алкогольных напитков, даже в малых количествах;

• общаться с теми, кто понимает и поддерживает трезвость;

• включить в жизненные интересы занятия спортом, путешествия, семейный досуг, добросовестное выполнение профессиональных обязанностей.

Больше о выводе из запоя и преодоления зависимостей можно узнать по телефону клиники "MedicoМente" в Киеве (095) 550-85-25

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