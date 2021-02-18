Что лучше: клининговая компания или частный мастер?

Если вы все время проводите на работе, мы уверены, что вам понадобится помощь по дому. Все больше людей решают делегировать уборку дома наемным работникам, чтобы было больше времени для отдыха и семьи.

Иногда это решение не требует особых раздумий и люди в конечном итоге разочаровываются в проделанной работе. Это почему? Потому что они решают нанять частных уборщиков без проверки этого человека данных и страховки.

Специалисты клининговой компании cleanguard.com.ua ответственно подходят к своим обязанностям

Никто не говорит, что уборщицы в доме не справляются с работой, но при найме частного мастера нужно учитывать и другие вещи, помимо навыков. Вот некоторые из наиболее важных аспектов, которые следует учитывать при найме клинера для вашего дома:

Ответственность

Так много всего может случиться во время уборки дома! Недостаточно быть очень осторожным. Возможны и несчастные случаи, никто не хочет, чтобы сломали или повредили ценный предмет домашнего обихода! Ведро с водой может испортить ковер, или ваза разбивается, когда ее сбивают со стола. Частники скорее всего не заключают никаких официальных договоров, поэтому могут не платить за нанесенный ущерб. Это чревато ненужными расходами. Специалисты клининговой компании, например, cleanguard.com.ua, ответственно подходят к своим обязанностям и имуществу владельцев квартир и домов. В противном случае вам придется смириться с ущербом или заплатить за него самостоятельно.

Документация

Профессиональные клининговые компании официально трудоустраивают сотрудников. Перед началом работ заключается договор оказания услуг, все нюансы будут учтены заранее. В случае каких-то непредвиденных ситуаций, можно во всем разобраться. А вот если нанять частного уборщика, скорее всего он не предоставит никаких документов, разрешения на работу и медицинской книжки, что может привести к различным рискам:

• Заражение инфекционными заболеваниями.

• Порча или кража имущества.

• Некомпетентность.

• Негигиеничность во время уборки (некоторые уборщики используют одну тряпку для всех поверхностей в доме).

Качество чистящих средств

В магазине есть ряд чистящих средств, но действительно ли они самые лучшие? Профессиональные компании по уборке дома имеют доступ к другому ассортименту чистящих средств, чем те, которые продаются в больших магазинах. Использование более эффективных и качественных моющих средств означает лучший сервис и качество уборки дома.

Правильное обучение сотрудников

Уборка дома – это гораздо больше, чем просто вытирание пыли и чистка ковра пылесосом. А уборка квартир в Киеве нашей компанией производится высококвалифицированным персоналом. Специалисты, прошедшие обучение по уборке дома, знакомы со значением pH. Они могут предотвратить повреждение отделки в вашем доме. Клинеры также придерживаются специальной техники уборки, чтобы она была эффективной и безопасной для здоровья. Частный специалист может не обладать столь высокой компетентностью.

Специалисты клининговой компании cleanguard.com.ua ответственно подходят к своим обязанностям

Гарантия безопасности

В эти выходные к вам приедут гости, а ваш личный уборщик не явился и теперь весь день пойдет насмарку. Мы часто слышим эти истории, когда частный уборщик скрывался вместе с ключами и его было невозможно найти. Хозяину дома приходилось менять замки и тратить на это лишние деньги. У клининговой компании есть телефон, адрес и сайт. Вы никогда не потеряете их сотрудников, и они придут вовремя. У клинеров будут документы с собой и весь необходимый инвентарь для уборки. Частные мастера могут приехать без чистящих средств, а если у вас их нет в доме? Это еще одна причина выбрать профессиональную клининговую компанию.