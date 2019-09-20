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пятница, 20 сентября 2019 15:22

Что кушать в бархатный сезон, чтобы быть энергичной?

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Молодой девичий организм, насытившись летним солнцем, ягодами и фруктами, казалось бы, должен окрепнуть за лето и встретить осень во всеоружии. Но на практике все по другому: с приходом бархатного сезона каждая третья-четвертая девушка ощущает упадок сил. Чтобы поднять жизненный тонус и энергию, нужно делать ставку не только на сезонные овощи, фрукты, ягоды и зелень, но и на аппетитное мясо курицы, прям как тут.

 

Почему именно мясо?

Куриное мясо богато белками, линолевой кислотой, протеинами, аминокислотами, витаминами А, В1 и В2. Правильно приготовленные мясные блюда стимулируют иммунную и нервную систему, укрепляют сердечные мышцы, регулируют содержание холестерина. Сочные отбивные, тушеная курица, голень в горчично-медовом соусе, блинчики с куриным ливером, мясо в имбирном маринаде или запеченное с овощами ― ммм, сколько полезных и сытных деликатесов можно приготовить из курочки. Кстати, здесь вы найдете самое качественное мясо, ну прям объедение!

Да, курятина оказывает защитное воздействие на женский организм. Это то, что нужно, чтобы встретить осень сильной, здоровой и бодрой!

 

А еще чем лакомиться?

Бархатный сезон изобилует разнообразными вкусностями, которые восполняют суточную дозу витаминов. Если вы стремитесь поддерживать свое здоровье, обязательно кушайте:

• Баклажан. Этот овощ — кладезь витаминов В4 и В1, отвечающих за обмен жиров и углеводов. Пищеварительная система будет в норме!

• Капуста белокачанная и цветная. Витамин В2 снижает усталость глаз, минимизирует пагубное влияние различных токсинов на дыхательные пути.

• Картофель. Осенью стандартно стартует "картофель фест" на всех огородах страны. И не зря: из этого овоща готовят салаты и гарниры, супы и рагу, запеканки и омлеты. Приготовьте вкусный обед из картофеля, и осеннюю хандру как рукой снимет! К тому же, картошечка содержит витамин В3, снижающий общий холестерин и участвующий в процессах тканевого дыхания.

• Виноград. Ягоды винограда богаты на натуральные сахара, органические кислоты, витамины РР, Н, А, С, Е, магний, натрий, цинк, железо, хром и другие вещества, которые обладают антиоксидантным, иммуностимулирующим, противосклеротическим и противораковым эффектом.

• Арбуз. Какой же бархатный сезон без арбуза? Сделайте себе мороженое или шейк — почувствуйте прилив жизненных сил! Помните, что в составе этой ягоды есть витамин В6, который оказывает общеукрепляющий эффект на организм!

• Петрушка. Эта чудо-зелень помогает справиться с депрессией и тревожностью, прибавляет сил. В основе растения — фолиевая кислота, которая способствует укреплению печени.

Бархатный сезон продолжается! Делайте упор на мясо и сезонные овощи!

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