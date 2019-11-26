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вторник, 26 ноября 2019 17:51

Черная Пятница в секс шоп "Насолода" - скидки до 70%

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Скидки до -70% в секс шоп Насолода!

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  В Черную Пятницу в секс шопе "Насолода" вы можете приобрести интимные игрушки самых популярных брендов со скидкой до 70%
В Черную Пятницу в секс шопе "Насолода" вы можете приобрести интимные игрушки самых популярных брендов со скидкой до 70%

Покупки, о которых не жалеешь впоследствии — это про британский бренд Gvibe! Коллекция подобранная со вкусом и любовью, где Вы найдете: компактные и миниатюрные вибраторы на палец; великолепные игрушки для двоих, которые можно обыграть в любой позе; и главную "фишку" бренда — вибраторы из Bioskin, удивительно мягкого и нежного материала, в который Вы влюбитесь с первого прикосновения. Полностью водонепроницаемые, надежные и мощные игрушки, которые станут желанным дополнением в Вашей паре.

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О вакуумной стимуляции не слышал только ленивый! Немецкий бренд Satisfyer насчитывает более 10-ти игрушек (на любой бюджет), чтобы попробовать и прочувствовать невероятное ощущение "посасывания" и получить гарантированный оргазм. Если это не лучший подарок, то что тогда?

С секс-игрушками Вы можете снять напряжение, расслабиться и получить наслаждение. Когда еще попробовать новенькое, если не сейчас?

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