Черная Пятница в секс шоп "Насолода" - скидки до 70%

Скидки до -70% в секс шоп Насолода!

В конце ноября традиционно стартует акция Черная Пятница! Секс шоп "Насолода" всегда дарит скидки, и позволяет купить стоящие и крутые секс-игрушки, при этом не опустошив кошелек. Самое время обновить старый вибратор, пополнить запасы смазок и массажных масел! Ведь ноябрь — это прекрасное время для уютных и теплых вечеров с любимыми, время чувственных массажей, тантрического секса и романтики… Интимные игрушки самых популярных брендов со скидкой до -70% вы можете приобрести на Черную Пятницу в секс шопе "Насолода".

В Черную Пятницу в секс шопе "Насолода" вы можете приобрести интимные игрушки самых популярных брендов со скидкой до 70%

Покупки, о которых не жалеешь впоследствии — это про британский бренд Gvibe! Коллекция подобранная со вкусом и любовью, где Вы найдете: компактные и миниатюрные вибраторы на палец; великолепные игрушки для двоих, которые можно обыграть в любой позе; и главную "фишку" бренда — вибраторы из Bioskin, удивительно мягкого и нежного материала, в который Вы влюбитесь с первого прикосновения. Полностью водонепроницаемые, надежные и мощные игрушки, которые станут желанным дополнением в Вашей паре.

Вы идете в ногу со временем и в курсе всех хай-тек новинок? Тогда ловите бренд We-vibe, у которого больше 90% коллекции управляется с помощью смартфона из любой точки мира. Вы сами управляете вибрацией, можете настраивать мощность, рисунок и играть с Вашим партнером в режиме реального времени. Такие игры с управлением неистово увеличивают желание близости и дарят сладкие минуты удовольствия!

Нескромным подарком, который выразит всю вашу любовь и страсть станет Lelo. Шведский бренд уже который год завоевывает женские сердца и не только их… Безупречный дизайн, неизменное качество и лучшие безопасные материалы переводят Lelo в разряд секс-игрушек, которые обожают и (без лишней скромности) боготворят.

О вакуумной стимуляции не слышал только ленивый! Немецкий бренд Satisfyer насчитывает более 10-ти игрушек (на любой бюджет), чтобы попробовать и прочувствовать невероятное ощущение "посасывания" и получить гарантированный оргазм. Если это не лучший подарок, то что тогда?

С секс-игрушками Вы можете снять напряжение, расслабиться и получить наслаждение. Когда еще попробовать новенькое, если не сейчас?

Реальная Чёрная пятница в Насолоде! Все по-честному! Выбирай крутые секс-игрушки по лучшей цене! Акция действует с 25 ноября по 2 декабря включительно. Желаем Вам удачной пятницы!