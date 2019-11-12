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вторник, 12 ноября 2019 11:59

Бытовые проблемы или теплый бассейн с вкусной едой - где лучше провести новогодние праздники

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  Покупая горящий тур ты проведешь праздничные дни и забудешь о бытовых проблемах
Покупая горящий тур ты проведешь праздничные дни и забудешь о бытовых проблемах

Новогодние и рождественские праздники приближаются. Как же хочется отпраздновать их в теплой стране. Выходить утром из отеля, где все включено и видеть перед собой теплый бассейн и море.

Хочешь забыть о мокрой погоде и праздничных заботах и просто поехать отдыхать? Есть супер предложение! hottours.in.ua подготовили для тебя огромные скидки на зимний отдых. Покупая горящий тур ты проведешь праздничные дни и забудешь о бытовых проблемах.

"Горящие туры в hottours.in.ua покупаю уже не впервые. Круто, что за 5 тысяч можно поехать в Египет и отдохнуть по полной. Комфортабельные номера в отелях, шведские столы и теплый бассейн даже среди лютой зимы. В этом году планирую поехать туда на Новый год и незабываемо отдохнуть с друзьями", - рассказывает Ирина Малиновская из Полтавы.

Заказав горящие туры в Египет вы получите полный комплекс отдыха за цену, которую потратили бы на продукты для праздничного стола. Теперь это можно сделать не выходя из квартиры или офиса. Заходите на сайт hottours.in.ua выбираете страну. Через несколько секунд вам звонит оператор, с которым обсуждаете все детали.

"Ездила с мужем в прошлом году на рождественные праздники в Египет через сайт hottours.in.ua . Заплатили по 4500 грн с человека за неделю крутого и активного отдыха. Жили в 3-х - звездочном отеле. Обслуживание стоит всех 5 звезд. Питание на высшем уровне, прозрачный и огромный бассейн на территории. До моря – 200 метров. Ежедневно развлекательная программа. Ходили на дискотеки, танцевали. Это было невероятно. Вместо того, чтобы все время простоять у плиты – отдыхала и набиралась сил перед работой. Спасибо hottours.in.ua за такой отдых после тяжелого года", - рассказывает Мелания Заревская из Чернигова.

Для того, чтобы купить горящие туры не обязательно идти в агентство. Достаточно перейти на сайт и нажать кнопку "Купить". С вами сразу свяжется менеджер и поможет с выбором.

После оплаты на почту придут сертификаты на поселение в отеле и билеты на перелет. В горящий тур входит перелет, встреча в аэропорту менеджерами компании, доставка до отеля и питание.

"Каждый год стою у плиты все праздники. Словно принеси-подай. В прошлом году уговорила мужа поехать отдыхать в Египет. Кума посоветовала сайт hottours.in.ua. Купили горящий тур за 6 тысяч и ни дня не пожалели! Бассейн теплый, ночью подсвечивается, вкусная еда, начиная с бутербродов и заканчивая кальмарами. В этом году поедем с компанией друзей. Очень рекомендую!", - рассказывает Елена Мороз из Винницы.

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