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пятница, 20 июля 2018 09:00

Будет ли жизнь в Украине без аналогового телевидения?

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Будет ли жизнь в Украине без аналогового телевидения?
Компании "ВОЛЯ" является ведущим общенациональным телекоммуникационным провайдером и предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет

Дочь Мария Петровна с мужем выглядывали еще с утра, волновались, ведь после того, как переехала Галя в Европу, к родителям наведывается раз в год, да и то не каждый. А в родительский дом добралась девушка только под вечер.

И все пути ведут в родной дом, к родительскому столу, на котором свободного места не найдешь - все заставлено вкусностями.

- Мама, я больше не могу, очень благодарна, - отстранилась от стола Галина. - А я вам подарки привезла - хорошие мобильные телефоны, потому что у вас уже слишком устарели. Ими можно и фотографировать, и в Интернет заходить, и даже кино смотреть.

- Как так? - удивилась Мария Петровна. - Даже кино? А у нас такая катавасия надвигается - говорят, что телевидение вообще отключат. Как оно тогда будет - даже не знаю. Мы с отцом по вечерам только телевизором развлекаемся. И соседи напуганы - что же будет?

- А вы случайно ничего не путаете? Я, когда в аэропорту ждала, новости смотрела. Действительно, вскоре планируют отключить аналоговое эфирное телевидение, - с сомнением ответила дочь. - Но будет цифровое телевидение, такое же в Европе.

- Да зачем оно нам нужно на старости лет то цифровое, мы с отцом привыкли к обычному, и телевизор у нас старенький, простой и удобный для нас.

- Как для чего? Чтобы больше удовольствия получать от просмотра телепрограмм. Ведь цифра - это совсем другое качество изображения, звука, возможность управлять эфиром. Европа недаром уже давно отказалась от устаревшего аналога. Меня удивляет, что в Украине с этим замедлили. У нас, в Испании, люди уже и забыли об аналоге, страна начала переход на цифру третьей в Европе, после Великобритании и Швеции, и в 2010 году полностью завершила.

- А разницу между устаревшими технологиями и современными цифровыми могу показать вам на примере фото, - продолжила девушка. - Эти телефоны, что я вам подарила, действуют и как фотоаппараты.

- Просто замечательно, - только и сказал отец, - такие четкие картинки, цвета насыщенные.

- Ведь цифровое качество, - подытожила девушка, - поэтому завтра будем подключать ваш телевизор к цифровому телевидению. Также есть смысл сразу подключить и Интернет, ведь ваши новые телефоны настроены на работу в сети. Там столько интересной информации, можно просматривать видео и с друзьями общаться на специальных сайтах.

На следующий день гостя разбиралась, кто во Львове предоставляет услуги цифрового телевидения и Интернет. У Галины, что уже привыкла за время проживания в Европе к качественному сервису и полноценному набору услуг, свои ориентиры в выборе. Предпочитает известный бренд, желательно национального уровня, с современным уровнем технологий и сервиса. Ценит дополнительные возможности. Остановилась на компании "ВОЛЯ", которая является ведущим общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет. В конце прошлого года была признана победителем международного фестиваля-конкурса "Выбор года - 2017" в номинации "Лучший провайдер цифровых развлечений: ТВ и высокоскоростной Интернет". Кстати, это уже третий раз компания победила в этом конкурсе.

Вот так девушка поставила родителей перед фактом: все решено, вызываю мастера для подключения.

Заказать подключение можно на сайте volia.com, в ЦСТ по адресам: ул. В. Великого, 51, пр-т Т. Шевченко, 3 и ул. Сыховская, 4 или позвонив в контакт-центр компании: 0 (50) 502 22 50, 0 (93) 502 22 50, 0 (68) 502 22 50.

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