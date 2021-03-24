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понедельник, 29 марта 2021 11:30

Ярмарки мастеров на единой онлайн-платформе хенд-мейд товаров

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Сегодня, нехватки магазинов нет даже в маленьких сёлах, но люди, всё также с трепетом ждут ярмарок и выставок народных изделий. Даже в век цифровых технологий это остается неизменным. Одно ключевое отличие все-же появилось – теперь ярмарку можно провести онлайн. К примеру, на handmade платформе "Ярмарки", где рукотворные шедевры выставляют мастера со всей Украины.

 

Почему же люди так любят ярмарки в любом формате?

1. Во-первых, ярмарки – это весело. Укоренившийся стереотип четко ассоциирует ярмарку с праздником, народными гуляньями. На ярмарке легко встретить половину города и насладиться общением, пусть, даже по переписке.
2. Во-вторых, ярмарки – это дешево. По сути, это тот же рынок, где спрос рождает предложение и формирует цену. Как правило, участникам ярмарки не нужно "отбивать" цену за свое место, а, значит, и наценок лишних на товар не будет.
3. В-третьих, на ярмарке всегда предлагается эксклюзивный продукт. Будь то вязаная шаль, серьги или домашний торт. Не сравнить с продукцией масс-маркета, которой никого не удивишь. Все вопросы к производителю можно задать тут же, на месте. И никаких неприятных сюрпризов дома!

Новичков на платформе "Ярмарки" ждет много приятных моментов. Возможно, после посещения сайта, шоппинг уверенно переместится в онлайн-формат.

 

Удобство сервиса

Процесс регистрации быстрый и простой – нужно заполнить несколько полей на сайте или же войти, используя аккаунт на Facebook. Сразу после неё можно размещать объявления. Покупатели могут связаться с продавцом, понравившегося товара, по номеру телефона, который есть в каждом объявлении.

Мастера handmade на платформе, очень внимательны и предусмотрительны. В объявлениях они указывают используемые материалы, дают рекомендации по уходу и хранению.

Сервис привлекает своей открытостью, прозрачностью, отсутствием каких-либо платежей, тарифов, ограничений подписки. Нет нижней границы в ценах, так что найти себе продукт по душе сможет покупатель с любым размером кошелька.

 

Богатство ассортимента

"Ярмарки" - удобная платформа с интуитивно понятным интерфейсом. Приятные глазу тона не утомляют, так что гулять по сайту можно долго и с удовольствием. На главной странице есть строка поиска с территориальным фильтром. Чуть ниже, размещен перечень из 30-ти категорий, среди которых можно выбрать подходящую.

Некоторые категории пока в стадии развития. К примеру, в "продуктах питания" конкуренция еще слабая, но уже можно найти кондитера с "демократичными" расценками.

Зато в "украшениях" и "аксессуарах", от выбора, уже разбегаются глаза. Есть шарфики, шали, палантины и даже ремни ручной работы.

Пожалуй, самые строгие требования выдвигают к категории "детские товары". Любая мама хочет окружить своего малыша максимальной заботой и обеспечить ему все самое лучшее. "Хенд мейд" продукция будет оптимальным выбором, ведь каждая вещь уникальна по стилю и исполнению. Здесь можно найти мягкие покрывала в кроватку, вязаные бортики, забавные рюкзачки с вышитыми героями, безопасные погремушки и грызунки ручной работы. Порадовать своего ребенка можно безболезненно для бюджета – от 20 грн за оригинальное украшение или игрушку. Отдельного внимания стоит категория "дизайн и реклама", в которой представлены услуги по лазерной резке и гравировке, созданию портретов и эффектных венецианских масок.

Заключение

Хенд-мейд изделие – это творческая и оригинальная работа, замысел которой, мастер воплотил вручную. При этом, начальная фантазия может вылиться в такой фантастический результат, который не сможет повторить никто другой.

От такой вещи чувствуется энергетика мастера, его настроение, тепло и часть творческого начала. Хороший мастер уделяет много внимания деталям, беспокоится об удобстве эксплуатации и долговечности изделия. К примеру, у кукол на yarmarki.com.ua всегда интересные прически, кармашки на одежде, модные сумочки. Такой подружке порадуются не только дети! Некоторые товары на платформе #Ярмарки - это подлинные шедевры. Как глиняные гончарные шахматы или нарды ручной работы, вырезанные из дерева. Есть и такие вещи, которые вдохнут в интерьер особую ноту. Например, рушник с вышивкой, расписные панно или кованые подсвечники.

Мастера на платформе могут предложить и весьма специфическую продукцию, которую не найти в оффлайн-магазиах. Это кожаные наручники, диадемы в готичном стиле, портупеи и венецианские маски на заказ, обереги для дома и офиса. В переписке с мастерами можно обсудить малейшие детали и даже договориться о скидке, если заказ будет интересен.

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