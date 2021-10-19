Apple – лидирующий бренд со своими принципами

Интернет-магазин "NewTime" – комфортная площадка для выбора и покупки устройств

Большинство новой продукции известной компании Apple – это гарант качества и надежности. Производитель успешно реализует проекты нового формата, внедряя инновационные решения. Поэтому устройства от Apple настолько популярные и актуальные. Огромные очереди в магазинах во время выпуска очередной новинки являются на то причиной.

Apple iPhone – основа популярности бренда

Смартфоны iPhone являются визитной карточкой. Сегодня это многофункциональная техника, способная снимать видео в формате 4K, а также делать фотографии на несколько камер. В последнем поколении телефонов айфон 13 про макс есть две камеры. Их достаточно, чтобы создавать яркие и красочные фотографии. Есть голосовой помощник, бесконтактная оплата, бесконтактная зарядка и многое другое.

Это дополняется минимализмом и высокой производительностью. Последняя вышедшая модель дополняется процессором A15 Bionic на 6 ядер. Этого достаточно, чтобы выполнять не только средние задачи, но и активировать "тяжелые" приложения.

Культовые часы Apple Watch

Это поистине "умные" часы, ведь с их помощью можно следить за состоянием организма, отслеживать ключевые показатели в смартфоне, принимать звонки и многое другое. Дизайн аксессуара apple 7 watch – это минимализм, поэтому подходит под любые стилевые направления. Функционал девайса дополняется компасом, высотометром, GPS навигатором и другими элементами.

Причины популярности техники Apple

Следует указать несколько аргументов в пользу этих устройств:

1. Apple Ax. Многофункциональные, стойкие, мощные процессоры Apple Ax с низким энергопотреблением;

2. Retina. Революционные дисплеи с качественным отображением любых изображений. Гарантируется плавная реакция и отличная чувствительность;

3. iOS. Функциональная операционная система с простым и интуитивно понятным интерфейсом, адаптированная под все имеющиеся гаджеты от Apple;

4. Siri. Универсальный голосовой помощник, способный ответить на любые поисковые запросы и открыть требуемое приложение.

Интернет-магазин "NewTime" – комфортная площадка для выбора и покупки устройств. Вся apple техника представлена в широком ассортименте, где есть исключительно официальные предложения. Есть накопительные скидки и акции, несколько способов доставки и оплаты, гарантия и сервис, а также консультации во время выбора. Никто из покупателей не останется без помощи от ответственных специалистов.