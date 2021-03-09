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вторник, 09 марта 2021 14:18

Английский онлайн: чем виртуальные занятия отличаются от обычных?

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Хотя интернет давно стал частью нашей жизни, не все еще привыкли к тому, что благодаря гаджету и интернет-подключению можно получить полноценные знания. Именно поэтому сегодня мы решили разобрать на примере языковой школы Green Forest greenforest.com.ua отличия в изучении английского онлайн и в классическом формате. Также подробно остановимся на преимуществах онлайн-обучения.

Главное отличие занятий по английскому онлайн от занятий в обычной школе

По сути, отличий в обучении онлайн и офлайн не существует. В обоих вариантах у вас будет:

• преподаватель, с которым вам предстоит видеться на каждом занятии;
• стабильный график занятий, который зависит от курса английского;
• одни и те же методики преподавания английского языка, которые можно выбрать в зависимости от собственных предпочтений;
• пробный онлайн-урок английского, на котором можно познакомиться с преподавателем и методикой его работы;
• домашние задания.

Главное отличие в разных форматах обучения английскому – это то, где именно будет проходить занятие. В традиционном варианте вам придется регулярно посещать языковую школу, тогда как в современном формате вы можете заниматься в любой точке мира, где есть доступ к хорошему интернету. Также вам понадобится удобный гаджет – чтобы видеть преподавателя, а также материалы, которые он предлагает и объясняет.

  Современное обучение может проходить не только дома, но и даже в кафе
Современное обучение может проходить не только дома, но и даже в кафе

Если вам интересно узнать, как быстро выучить английский – онлайн или в реальной школе, компетентный ответ вы найдете в этой статье https://greenforest.com.ua/journal/read/kak-bystro-vyuchit-anglijskij-onlajn-zanyatiya-ili-privychnye-uroki. Благодаря этой же статье вы сможете узнать, каких целей помогает добиться изучение английского в виртуальном формате.

Преимущества обучения языкам через интернет

Хотя виртуальные занятия по английскому очень сильно напоминают обычные уроки в школе, у них есть много преимуществ. О первом мы уже упоминали в предыдущем разделе – это возможность заниматься изучениям языка из любой точки мира. Из этого преимущества также вытекает тот факт, что вам не придется тратить время на поездки в языковую школу и обратно. А время в современном мире стоит очень дорого.

Другие преимущества обучения новым языкам при помощи современных технологий:

• Онлайн-курсы обычно стоят дешевле. Если сравнивать цены в Украине, то вы сможете сэкономить несколько тысяч гривен на одном курсе.
• Преподаватель дает доступ к интерактивным материалам, которые позволяют изучать язык. Это могут быть видео и тексты, доступ к которым вы получите навсегда.
• Во время виртуального изучения языка легче преодолеть психологические барьеры и страхи. Ведь преподаватель находится не прямо перед вами, а онлайн, благодаря чему вы быстрее справитесь со стеснением и зажимами. Аналогично происходит и с общением с одногруппниками, которых вы увидите только в компьютере.

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09
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