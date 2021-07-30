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пятница, 30 июля 2021 17:28

Андрей Дугеров сдает кровь с 2014 года

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В 14.00 пятницы, 30 июля, в помещение Черкасского областного центра службы крови - "Biopharma Plasma" прибывают спасатели первой пожарно-спасательной части города Черкасс. Они участвуют в инициированном Черкасской облгосадминистрацией донорском марафоне "Защити своей кровью". Марафон продолжается две недели. Спасатели приняли эстафету от пограничников, которые приняли участие в акции первыми 28 июля.

Несколько ребят садятся на стулья, раскрашенные в красно-белые цвета. Остальные ждут своей очереди на красном диванчике. 27-летний прапорщик Александр Ведула сдавал кровь несколько десятков раз. Начал еще в 2015 году.

  Александр Ведула
Александр Ведула

"Начал сдачу крови еще во время учебы в институте, - рассказывает. - Ходил сюда еще когда здесь была областная станция переливания крови. Если здоровье позволит, то буду сдавать до пенсии, - улыбается. - Сдаю бесплатно. Ни за какими льготами не гонюсь. Знаю только, что после 40 раз бесплатной сдачи смогу претендовать на звание почетного донора. Кроме общественной пользы, когда спасаю больных, это и полезно моему организму. После сдачи кровь обновляется. Пару раз виделся с теми, кому сдавал кровь. Это незабываемые чувства, ради которых стоит жить.

36-летний Владимир Гондзир кровь сдает в третий раз.

  Владимир Гондзир
Владимир Гондзир

"Сегодня сдавало кровь 14 спасателей. Лично я сдаю в третий раз. Если есть возможность помочь кому-то, кто нуждается в моей помощи - никогда не отказываю."

25-летний Андрей Дугеров кровь сдавал 13 раз. Начинал в 2014 году. Имеет книжку донора. Время от времени заглядывает туда.

  Андрей Дугеров
Андрей Дугеров

"Всегда сдавал кровь, не дожидаясь приглашений. Начал в 18 лет. Слежу за объявлениями в интернете, получаю смс-сообщения и стараюсь не пропустить ни одну акцию. За сдачу крови нам предоставляют 1 день отгула, но я в прошлом году имел два и ни одним не воспользовался, - улыбается. - Никогда не имел никаких побочных эффектов. Несколько раз встречался с родственниками тех, кого спасал. Это очень приятные встречи. Сдавать буду до тех пор, пока будет позволять здоровье. 14 августа у меня будет свадьба. Невеста знает о моем донорстве. Она еще боится, но с каждым днем проявляет все большую и большую заинтересованность".

Представитель Biopharma Plasma Черкассы Тамара Борисова говорит, что марафон продлится две недели.

"Такой акцией формируем положительный имидж донорству. Вся кровь идет пациентам - больным, пострадавшим вследствие ДТП, роженицам".

К акции приглашают присоединиться не только силовиков, но и всех желающих".

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
30
июля

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