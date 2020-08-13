Андрей Чепик - абсурд или сумасшествие? Вся правда о The Best Marketing

Компания The Best Marketing уверенно набирает обороты в теме Онлайн образования

Имя "Андрей Чепик" сейчас у всех на устах. Его компания The Best Marketing уверенно набирает обороты в теме Онлайн образования. А многие инфокоучи считают Андрея - гуру Автовороронок в Мессенджерах…

Но так ли это на самом деле? И какой образовательный продукт Андрея Чепика Вы получите на практике?

Конечно можно загуглить "Андрей Чепик отзывы", посмотреть сотни кейсов на ютубе, почитать отзывы о его курсе на страничках в соц сетях… Но все понимают, что плохие отзывы тут же удаляются и никто не покажет себя с худшей стороны.

Поэтому я решил проверить компанию The Best Marketing лично! Чтобы написать - Как есть на самом деле:

1. Нашел в Гугле рекламку Бесплатного марафона по Чат-ботам, зарегистрировался и в тот же день попал в Автоворонку Андрея Чепика. Уже с первого дня меня поразил движ, который проходил на Марафоне и я тихонько наблюдал с мыслью "ну да, это разводняк". Такая мысль у меня была ровно 1 день, пока я не создал своего Чат-бота Telegram и не продал его клиенту за 80 зеленых. Тут же я понял, что на этой теме можно зарабатывать реальные деньги...

2. Я купил курс Андрея Чепика по Автоворонкам на топовом пакете Б-52.

3. Еще меня добавили в Club Андрея Чепика в телеграмме - там больше 5 тысяч участников. Сразу скажу - люди в клубе живые, не купленные. Можешь общаться, делиться своими результатами или найти коллег из своей ниши.

4. Сейчас я на третьей неделе обучения, заработал 300 зеленых уже на втором блоке. Но не все так гладко - есть кураторы, которые "не слезут" с тебя, пока ты не сдашь домашку. Учиться в неспешном русле не получится - Андрей выжимает максимально быстрый результат с каждого ученика.

5. Но что реально впечатлило - так это Zoom-разборы лично с Андреем. Такого "сумасшедшего" надо поискать, по 5-6 часов креатива, только ради них стоило идти на пакет в личной работой.

Короче, хоть я и не собирался вникать и проходить до конца это обучение, но уже сейчас чувствую, что тема Автоворонок - это мое и я открою свое мини Digital агентство, так как на этом можно реально зарабатывать и Чепик тому в помощь.

А еще на курсе происходит сумасшествие - это трансформационные задания выходного дня. Мой мозг перепрошился. Особенно понравилась тема с мобильной гигиеной в выходные, прогулки в парках. Скажу точно - я избавился от стестения! Раньше даже мысль о том, что надо публично что-то сказать, вызывала неприятные эмоции. Сейчас я спокойно провожу прямые эфиры в Instagram, так как хочу выиграть подарки в геймификации Андрея Чепика.

В общем, об Андрее можно думать по-разному: он эмоциональный и за словом в карман не полезет. Но то, что Андрей Чепик - трудоголик и живет своим делом, в этом я убедился! И конечно, этим от него заряжаешься. А курс я все-таки закончу и заработаю свои первые 5000 зеленых уже в своем Digital агентстве, которое я вчера официально зарегистрировал.