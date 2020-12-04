Алкоголизм: причины возникновения болезни и как правильно помочь зависимому

Алкоголизм уже давно является серьезной проблемой, о которой многие не хотят слышать и воспринимать ее. Люди привыкли к тому, что алкоголики – это маргиналы, живущие на улице, собирающие бутылки и пропивающие квартиры. Такой образ алкоголика удобен, ведь тогда легко думать о том, что в семье и среди друзей таких людей нет, а значит, все здоровы и все хорошо.

Медицинский центр Кадырова А.А. помогает освободиться от алкоголизма

На самом деле алкоголики это не только полностью опустившиеся люди. Алкоголизм – болезнь с которой могут сталкиваться успешные, знаменитые, владельцы крупных бизнесов, молодые предприниматели и многие другие. Потому что употребление алкоголя связано не только с социальным уровнем, кругом общения. Есть более глубинные проблемы, о которых люди часто не хотят слышать, из-за чего проблема с алкоголем в обществе постоянно только усугубляется.

Почему люди становятся алкоголиками

Одной из причин алкоголизма является поощрение употребления алкоголя. Эта проблема существует во всем мире, и Украина далеко не исключение. У нас принято пить по любому поводу: свадьба, похороны, крестины, встреча старых друзей, день рождения, отдых на природе, вечер пятницы. Люди выпивают, веселятся и считают это нормой, ведь они пьют по какому-то поводу. Такое отношение к ситуации является самообманом. Потому что нет разницы, почему пьет человек. Важно лишь то, как часто он пьет и сколько употребляет.

А у нас в стране людей даже стыдят за то, что они не поддержали компанию и не выпили, например, за здоровье именинника. Из-за такого положительного отношения к алкоголю, очень сложно вовремя помочь человеку, пока тот не стал зависимым. Если наркотики порицаются, и за то, что человек прилюдно вынюхает фен, скорее всего, отношение к нему будет негативным. То за выпитую бутылку водку в большинстве компаний только похвалят.

Все это приводит к ужасным последствиям. Люди пьют, считая, что это нормально. И не замечают, как постепенно увеличивают дозу. Они могут начинать с одной бутылки пива в пятницу с друзьями, а закончить литром водки каждый день в сомнительных компаниях.

В нашем обществе привыкли реагировать на проблему, когда она становится очень серьёзной: человек постоянно пьяный, выносит и продает вещи, чтобы выпить, бьет близких, ведет себя неадекватно. А если он просто выпивает каждый день и тихо ложится спать, многие закрывают на это глаза, считая, что ничего страшного не происходит, просто человек устает на работе, хочет расслабиться. Вот такое поведение и приводит к ужасным последствиям, с которыми потом очень сложно справиться.

Поэтому очень важно вовремя определить, что у человека есть зависимость и не надеяться на лучшее, а сразу же обращаться за помощью. Потому что зависимости не появляются просто так. Алкоголь употребляют практически все, но кому-то действительно хватает пары бокалов раз в неделю-две, а кто-то никогда не может остановиться. И это значит, что с помощью алкоголя он хочет уйти от проблем, забыться, чтобы не переживать снова и снова свое горе.

Причин, по которым пьет больной, может быть множество. У каждого они индивидуальны, но если немного обобщить, то люди употребляют из-за нереализованности, выгорания, личных обид, плохих отношений с окружением, родными, травматического опыта в личной жизни, отсутствия взаимопонимания с любимым человеком. Также употреблять могут начать даже молодые мамы, если у них наблюдается послеродовая депрессия. Вот почему нельзя обесценивать проблемы больного, оскорблять и злиться. Вместо этого нужно организовать лечение алкоголизма, благодаря которому больной решит душевные проблемы и сможет жить счастливо без допинга.

Куда стоит обратиться, чтобы помочь алкоголику

Чтобы человек не просто перестал пить, а смог жить без алкоголя и испытывать радость, он должен пройти комплексное лечение. То есть, сначала организм очистят от токсинов, дадут органам медикаментозную поддержку, а затем больной пройдет терапию с психологами. Медицинский центр Кадырова А.О. предлагает такую помощь. Если кто-то из близких употребляет – не молчите об этом и не пытайтесь решить проблему народными средствами, кодированием, угрозами. Обращайтесь в клинику Кадырова, там вам точно помогут.

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