Алкоголизм: причины возникновения болезни и как правильно помочь зависимому

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 1251
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 918
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 360
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 2097
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 576
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 666
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3042
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1629
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1656
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 666
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3042
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1755
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 234
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 09:00

Алкоголизм: причины возникновения болезни и как правильно помочь зависимому

  Комментировать

Алкоголизм уже давно является серьезной проблемой, о которой многие не хотят слышать и воспринимать ее. Люди привыкли к тому, что алкоголики – это маргиналы, живущие на улице, собирающие бутылки и пропивающие квартиры. Такой образ алкоголика удобен, ведь тогда легко думать о том, что в семье и среди друзей таких людей нет, а значит, все здоровы и все хорошо.

  Медицинский центр Кадырова А.А. помогает освободиться от алкоголизма
Медицинский центр Кадырова А.А. помогает освободиться от алкоголизма

На самом деле алкоголики это не только полностью опустившиеся люди. Алкоголизм – болезнь с которой могут сталкиваться успешные, знаменитые, владельцы крупных бизнесов, молодые предприниматели и многие другие. Потому что употребление алкоголя связано не только с социальным уровнем, кругом общения. Есть более глубинные проблемы, о которых люди часто не хотят слышать, из-за чего проблема с алкоголем в обществе постоянно только усугубляется.

Почему люди становятся алкоголиками

Одной из причин алкоголизма является поощрение употребления алкоголя. Эта проблема существует во всем мире, и Украина далеко не исключение. У нас принято пить по любому поводу: свадьба, похороны, крестины, встреча старых друзей, день рождения, отдых на природе, вечер пятницы. Люди выпивают, веселятся и считают это нормой, ведь они пьют по какому-то поводу. Такое отношение к ситуации является самообманом. Потому что нет разницы, почему пьет человек. Важно лишь то, как часто он пьет и сколько употребляет.

А у нас в стране людей даже стыдят за то, что они не поддержали компанию и не выпили, например, за здоровье именинника. Из-за такого положительного отношения к алкоголю, очень сложно вовремя помочь человеку, пока тот не стал зависимым. Если наркотики порицаются, и за то, что человек прилюдно вынюхает фен, скорее всего, отношение к нему будет негативным. То за выпитую бутылку водку в большинстве компаний только похвалят.

Все это приводит к ужасным последствиям. Люди пьют, считая, что это нормально. И не замечают, как постепенно увеличивают дозу. Они могут начинать с одной бутылки пива в пятницу с друзьями, а закончить литром водки каждый день в сомнительных компаниях.

В нашем обществе привыкли реагировать на проблему, когда она становится очень серьёзной: человек постоянно пьяный, выносит и продает вещи, чтобы выпить, бьет близких, ведет себя неадекватно. А если он просто выпивает каждый день и тихо ложится спать, многие закрывают на это глаза, считая, что ничего страшного не происходит, просто человек устает на работе, хочет расслабиться. Вот такое поведение и приводит к ужасным последствиям, с которыми потом очень сложно справиться.

Поэтому очень важно вовремя определить, что у человека есть зависимость и не надеяться на лучшее, а сразу же обращаться за помощью. Потому что зависимости не появляются просто так. Алкоголь употребляют практически все, но кому-то действительно хватает пары бокалов раз в неделю-две, а кто-то никогда не может остановиться. И это значит, что с помощью алкоголя он хочет уйти от проблем, забыться, чтобы не переживать снова и снова свое горе.

Причин, по которым пьет больной, может быть множество. У каждого они индивидуальны, но если немного обобщить, то люди употребляют из-за нереализованности, выгорания, личных обид, плохих отношений с окружением, родными, травматического опыта в личной жизни, отсутствия взаимопонимания с любимым человеком. Также употреблять могут начать даже молодые мамы, если у них наблюдается послеродовая депрессия. Вот почему нельзя обесценивать проблемы больного, оскорблять и злиться. Вместо этого нужно организовать лечение алкоголизма, благодаря которому больной решит душевные проблемы и сможет жить счастливо без допинга.

Куда стоит обратиться, чтобы помочь алкоголику

Чтобы человек не просто перестал пить, а смог жить без алкоголя и испытывать радость, он должен пройти комплексное лечение. То есть, сначала организм очистят от токсинов, дадут органам медикаментозную поддержку, а затем больной пройдет терапию с психологами. Медицинский центр Кадырова А.О. предлагает такую помощь. Если кто-то из близких употребляет – не молчите об этом и не пытайтесь решить проблему народными средствами, кодированием, угрозами. Обращайтесь в клинику Кадырова, там вам точно помогут.

"ООО" КЛИНИКА КАДЫРОВА ". Лицензия выдана МЗ Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике в соответствии с приказом МЗ Украины от 19.07.2018 года № 1335. Регистрационное досье от 12.07.2018 № 1207/13-М".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Алкоголизм: причины возникновения болезни и как правильно помочь зависимому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

Британцы охраняли святые места мусульман, иудеев и христиан

Самое читаемое
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 13006
10 дней не появляется на службе: контрактница Нацгвардии исчезла при загадочных обстоятельствах
10 дней не появляется на службе: контрактница Нацгвардии исчезла при загадочных обстоятельствах Просмотров: 11349
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 Просмотров: 9576
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 7596
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы Просмотров: 6372
Новости компаний
Киевский психолог рассказывает, в чем настоящая важность чувства злости
Киевский психолог рассказывает, в чем настоящая важность чувства злости Просмотров: 99
Как организовать квартирный переезд без хлопот?
Как организовать квартирный переезд без хлопот? Просмотров: 54
Скоростной и многофункциональный: новинка от Apple выполнит все ваши желания
Скоростной и многофункциональный: новинка от Apple выполнит все ваши желания Просмотров: 45
Что такое SSL-сертификат для сайта
Что такое SSL-сертификат для сайта Просмотров: 63
Что такое VPS-хостинг и для каких сайтов он нужен
Что такое VPS-хостинг и для каких сайтов он нужен Просмотров: 45
Больше всего комментируют
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3
Россияне вывели на передовую танки
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
2
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 521
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть