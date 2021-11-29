Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь

В декабре для украинцев произойдет немало важных перемен. В частности, уже анонсировали повышение минимальной заработной платы и доплату пенсионерам.

Больше о нововведениях декабря в материале Gazeta.ua.

Поднимут минимальную зарплату

С 1 декабря минимальную заработную плату украинцев повысят до 6,5 тыс. грн. Раньше она составляла 6 тыс. грн.

"Надбавку съест инфляция, которая в конце года вырастет до 15 процентов. Номинальная зарплата увеличилась на 19 процентов, реальная - на 6. Вряд ли украинцы смогут позволить себе больше, чем раньше. Цены в магазинах тоже возрастут", - сказал экономист Олег Пендзин.

С повышением зарплаты повысят минимальный размер единого страхового взноса до 1430 грн. До 30 ноября составлял 1320 грн.

"Этот рост существенно не повлияет на предприятия. Он небольшой. У нас предприятия и так мало платят ЕСВ. Поэтому большинство даже не почувствует повышения", - говорит экономист Александр Охрименко.

Автор: pixabay.com Минимальную заработную плату увеличат на 500 грн

Пенсионерам будут доплачивать

В декабре двум группам пенсионеров повысят пенсию. Минимальная будет 2,6 тыс. грн.

"Надбавку получат пенсионеры с наименьшими пенсиями, имеющими малый страховой стаж. Дополнительную выплату получат и украинцы старше 65 лет с более чем 35-летним стажем", - говорит министр соцполитики Марина Лазебна.

В Пенсионном фонде заявили, что на повышение минимальной пенсии не хватает 4,3 млрд грн. На это повлияли увеличение прожиточного минимума, минимальная зарплата и другие расходы фонда.

"Дефицит в Пенсионном фонде существует вечно. Его всегда покрывали из государственного бюджета. И в этот раз деньги на пенсии будут. Если и возможна какая-нибудь задержка, то только техническая", - объясняет экономист Андрей Новак.

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Вакцинированные получат 1 тыс. грн

С 19 декабря полностью вакцинированным украинцам выплатят по 1 тыс. грн. Их будут начислять на виртуальную платежную карту в "Дії" до 18 декабря 2022-го.

"Деньги можно потратить на билеты в кинотеатры, театры, концерты, занятия спортом и путешествия по Украине. Так президент хочет поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за пандемии, и стимулировать спортивное и культурное развитие людей. Но главная цель - вакцинировать более 24 миллионов украинцев", - говорит премьер-министр Денис Шмигаль.

Эта тысяча минимально повлияет на вакцинацию, а на рейтинг Зеленского - негативно, считает министр здравоохранения 2014-го Олег Мусий:

"Власть дает деньги и сама решает, как тратить. Несерьезно. У людей, живущих за чертой бедности, есть более весомые вещи, чем поход в музей".

Автор: pixabay.com С 19 декабря полностью вакцинированные получат тысячу гривен

В водительском удостоверении появится новая отметка

С 28 декабря в Украине будут выдавать новые водительские удостоверения.

Появится значок "78". Значит - тот, кто сдаст практический экзамен на автоматической коробке передач, не может ездить за рулем машины с другим типом управления. Удостоверение без отметки позволяет управлять автомобилем с любой коробкой передач.

Значки на удостоверении заменят специальные коды. Так документ максимально адаптируется к европейскому образцу.

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Бесплатные пакеты станут платными

С 10 декабря запрещается использовать пластиковые пакеты во всех сферах обслуживания. Исключение – биоразлагаемые пакеты для упаковки в производстве.

"Пакеты должны распространяться исключительно за деньги, тогда человек включает сознание и начинает экономить собственный бюджет. Я положительно оцениваю такую ​​инициативу. Соответственно, путь к сохранению окружающей среды в Украине, по крайней мере, пока основывается на факторе денег. Хотя, условно, бесплатных пакетов никогда не было. Просто платим мы другую цену за это - засорением пакетами водоемов, лесов и т.д.", - говорит председатель ОО "Экологическая нация", Богдан Красавцев.

За бесплатное распространение пластиковых пакетов будут наказываться штрафом в размере от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн. За повторное нарушение - от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

Автор: pixabay.com Пластиковые пакеты будут стоить от 2 до 3 грн

Министерство экономики опубликовало проект постановления, в котором предложены цены на разные виды пластиковых пакетов с толщиной стенок более 50 мкм:

- без ручек и без боковых складок - 2 грн;

- без ручек с боковыми складками - 2,5 грн;

- с ручками без боковых складок - 2,5 грн;

- с ручками и боковыми складками - 3 грн.

Будет дополнительный выходной

В декабре украинцы будут иметь девять выходных. Три дня подряд будем отдыхать на Рождество - 25,26 и 27 декабря. 24 и 31 декабря будут сокращены из-за новогодних праздников.

Нерабочими также будут шесть суббот и воскресений - 4, 5, 11, 12, 18 и 19 декабря.

6 декабря вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Они будут касаться прежде всего невакцинированных граждан. Наибольшее изменение в правилах карантина касается желтого уровня эпидемической опасности. Там бизнес будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте.