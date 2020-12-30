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пятница, 01 января 2021 09:05

Законодательные изменения января: чего ждать украинцам под елку

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С начала нового 2021 года в Украине будет много изменений в различных сферах жизни. В частности, в январе увеличится зарплата, за обслуживание клиентов на русском языке заплатим штраф, а учеников будут подвозить в школы на специальных автобусах.

Увеличится минимальная зарплата

С 1 января 2021-го в Украине увеличат минимальную заработную плату до 6 тыс. грн. Сейчас украинцы получают не менее 5 тыс. грн.

Автор: delo.ua
  В Украине значительно увеличат минималку
В Украине значительно увеличат минималку

"Увеличение минималки на тысячу - это немало. Возможно лучше было бы поднимать на небольшие суммы, тогда последствия этого были бы не такие ощутимые. Чем больше зарплата, тем больше налогообложения для малого и среднего бизнеса. Есть риск, что возрастет теневая плата за работу. Кто-то из предпринимателей увеличит рабочим зарплату, а кто-то будет предлагать работать неофициально. Возможно даже сокращение персонала, чтобы выполнить требования правительства. Но если у людей будет больше денег, то будет развиваться торговля. Но вырастут цены через больший спрос", - говорит экономист Александр Охрименко.

Кроме зарплаты, поднимут единовременную выплату пострадавшим военным и их семьям. В случае инвалидности выплатят от 158,9 тыс. грн до 908 тыс. грн. В случае ранения - 113,5 тыс. грн. Семьям погибших будут платить от более 1,1 млн. грн до более 1,7 млн грн.

Обслуживать клиентов разрешено только на украинском языке

С 16 января 2021 года украинский язык станет обязательным в сфере услуг. На нем с клиентами должны говорить работники магазинов, кафе и ресторанов, банков, заправок, спортзалов, аптек, библиотек и тому подобное. На украинском должны быть меню, ценники, маркировки, билеты, технические характеристики товаров. Допускается дублирование этой информации на других языках.

За нарушение норм будут штрафовать - от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн.

Автор: Униан
  Заработает закон об обслуживании на украинском языке
Заработает закон об обслуживании на украинском языке

"Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе. Кроме того, секретариат Уполномоченного будет осуществлять внеплановые проверки. Если в течение года будут повторяться нарушения языкового закона, вправе налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма небольшая, но она будет бить по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень.

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Создали новые условия для быстрых кредитов

Верховная Рада ограничила сумму штрафов и пени с должников по микрокредитам, не превышающих минималку. Теперь кредиторы не могут требовать больше двойного размера займа.

Новые правила начнут действовать с 1 января. Они обеспечат более ответственное отношение к выдаче кредитов, уменьшат нагрузку на судебную систему и сократят количество искусственных задолженностей.

"Чрезвычайно важно для потребителей микрокредитов закрепить на законодательном уровне запрет изменения процентной ставки по кредиту, порядок ее исчисления и уплаты процентов. Очень часто клиенты компаний быстрого кредитования не понимают полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки. В свою очередь недобросовестные кредиторы утраивают или даже увеличивают долг человека в десятки раз. Клиенты просто не могут его вернуть", - объясняет юрист Ольга Гальченко.

Будет действовать новый санитарный регламент для школ

Автор: cheline.com.ua
  Учеников будут возить на уроки специальным автобусом
Учеников будут возить на уроки специальным автобусом

С января 2021-го в Украине будет действовать новый санитарный регламент для школ. Согласно ему, учеников, живущих более чем в 2 км от школы, должны подвозить на учебу. Расстояние от места дома к остановкам не должна превышать 500 м.

Ответственными за подвоз учащихся являются органы местного самоуправления. Они обеспечивают закупку транспорта, составляют маршруты и решают другие организационные вопросы. При этом разрешенными вариантами являются как собственные школьные автобусы, так и специально арендованный или общественный транспорт.

Введут жесткий всеукраинский карантин

17 дней - с 8 до 24 января 2021-го в Украине будет действовать жесткий карантин. Запрещают посещать учебные заведения, кроме детских садов, работать заведениям питания, культурным и развлекательным заведениям, торговым центрам, фитнес-залам, бассейнам, продовольственным и непродовольственным рынкам, ярмаркам. Нельзя проводить массовые мероприятия.

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Зато ограничения не касаются работы кафе, ресторанов, которые работают на вынос, продуктовых магазинов, аптек, почтовых отделений, банков, гостиниц, салонов красоты. Работать будет общественный транспорт и межобластное сообщений.

"Локдаун делают для того, чтобы не допустить новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить после новогодних праздников. Кроме того, в начале февраля начинается сезонная вспышка, рост количества больных гриппом. Он имеет такие же осложнения, как коронавирус, то есть пневмонию. Плюс у нас и так есть "естественный украинский локдаун" с 1 по 7 января. в этот период в большинстве каникулы, люди проводят время с семьей ", - говорит министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Согласовали новые тарифы на электроэнергию

Правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения, что действовал с 2017 года. Люди платили 90 коп. за каждый из первых 100 кВт. Остальные месячного объема покрывали по цене 1,68 грн/кВт. С 1 января будет действовать фиксированная цена - 1,68 грн/кВт.

Автор: pixabay.com
  Сменят тариф на электроэнергию
Сменят тариф на электроэнергию

"Их повысили из-за обязательств, которые есть в Мемориндуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Однако принято решение необоснованно. Не способствует ликвидации или решению проблем с долгами, не защищает малоимущих, которые первые пострадают. Решение не внесли в повестку дня заседания правительства. Его проект не опубликован, нет необходимых документов, которыми должно было сопровождаться. Правильные рыночные преобразования не состоят в изменении тарифов. Надо формировать прозрачную конкуренцию и одинаковые правила игры для всех, формировать потребительский рынок. Чтобы люди могли решать, на каких условиях согласны покупать электричество, газ, воду. А у нас выполняют прихоти поставщиков. Мнение потребителя никого не интересует", - говорит эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

В Украине, в ночные часы, стоимость электроэнергии будет ниже. По двухзонным тарифам, с 23:00 до 7:00, электроэнергия будет стоить наполовину дешевле фиксированного тарифа - 0,84 грн/кВт-час.

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Дата
01
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