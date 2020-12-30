Законодательные изменения января: чего ждать украинцам под елку

С начала нового 2021 года в Украине будет много изменений в различных сферах жизни. В частности, в январе увеличится зарплата, за обслуживание клиентов на русском языке заплатим штраф, а учеников будут подвозить в школы на специальных автобусах.

Увеличится минимальная зарплата

С 1 января 2021-го в Украине увеличат минимальную заработную плату до 6 тыс. грн. Сейчас украинцы получают не менее 5 тыс. грн.

Автор: delo.ua В Украине значительно увеличат минималку

"Увеличение минималки на тысячу - это немало. Возможно лучше было бы поднимать на небольшие суммы, тогда последствия этого были бы не такие ощутимые. Чем больше зарплата, тем больше налогообложения для малого и среднего бизнеса. Есть риск, что возрастет теневая плата за работу. Кто-то из предпринимателей увеличит рабочим зарплату, а кто-то будет предлагать работать неофициально. Возможно даже сокращение персонала, чтобы выполнить требования правительства. Но если у людей будет больше денег, то будет развиваться торговля. Но вырастут цены через больший спрос", - говорит экономист Александр Охрименко.

Кроме зарплаты, поднимут единовременную выплату пострадавшим военным и их семьям. В случае инвалидности выплатят от 158,9 тыс. грн до 908 тыс. грн. В случае ранения - 113,5 тыс. грн. Семьям погибших будут платить от более 1,1 млн. грн до более 1,7 млн грн.

Обслуживать клиентов разрешено только на украинском языке

С 16 января 2021 года украинский язык станет обязательным в сфере услуг. На нем с клиентами должны говорить работники магазинов, кафе и ресторанов, банков, заправок, спортзалов, аптек, библиотек и тому подобное. На украинском должны быть меню, ценники, маркировки, билеты, технические характеристики товаров. Допускается дублирование этой информации на других языках.

За нарушение норм будут штрафовать - от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн.

Автор: Униан Заработает закон об обслуживании на украинском языке

"Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе. Кроме того, секретариат Уполномоченного будет осуществлять внеплановые проверки. Если в течение года будут повторяться нарушения языкового закона, вправе налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма небольшая, но она будет бить по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень.

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Создали новые условия для быстрых кредитов

Верховная Рада ограничила сумму штрафов и пени с должников по микрокредитам, не превышающих минималку. Теперь кредиторы не могут требовать больше двойного размера займа.

Новые правила начнут действовать с 1 января. Они обеспечат более ответственное отношение к выдаче кредитов, уменьшат нагрузку на судебную систему и сократят количество искусственных задолженностей.

"Чрезвычайно важно для потребителей микрокредитов закрепить на законодательном уровне запрет изменения процентной ставки по кредиту, порядок ее исчисления и уплаты процентов. Очень часто клиенты компаний быстрого кредитования не понимают полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки. В свою очередь недобросовестные кредиторы утраивают или даже увеличивают долг человека в десятки раз. Клиенты просто не могут его вернуть", - объясняет юрист Ольга Гальченко.

Будет действовать новый санитарный регламент для школ

Автор: cheline.com.ua Учеников будут возить на уроки специальным автобусом

С января 2021-го в Украине будет действовать новый санитарный регламент для школ. Согласно ему, учеников, живущих более чем в 2 км от школы, должны подвозить на учебу. Расстояние от места дома к остановкам не должна превышать 500 м.

Ответственными за подвоз учащихся являются органы местного самоуправления. Они обеспечивают закупку транспорта, составляют маршруты и решают другие организационные вопросы. При этом разрешенными вариантами являются как собственные школьные автобусы, так и специально арендованный или общественный транспорт.

Введут жесткий всеукраинский карантин

17 дней - с 8 до 24 января 2021-го в Украине будет действовать жесткий карантин. Запрещают посещать учебные заведения, кроме детских садов, работать заведениям питания, культурным и развлекательным заведениям, торговым центрам, фитнес-залам, бассейнам, продовольственным и непродовольственным рынкам, ярмаркам. Нельзя проводить массовые мероприятия.

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Зато ограничения не касаются работы кафе, ресторанов, которые работают на вынос, продуктовых магазинов, аптек, почтовых отделений, банков, гостиниц, салонов красоты. Работать будет общественный транспорт и межобластное сообщений.

"Локдаун делают для того, чтобы не допустить новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить после новогодних праздников. Кроме того, в начале февраля начинается сезонная вспышка, рост количества больных гриппом. Он имеет такие же осложнения, как коронавирус, то есть пневмонию. Плюс у нас и так есть "естественный украинский локдаун" с 1 по 7 января. в этот период в большинстве каникулы, люди проводят время с семьей ", - говорит министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Согласовали новые тарифы на электроэнергию

Правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения, что действовал с 2017 года. Люди платили 90 коп. за каждый из первых 100 кВт. Остальные месячного объема покрывали по цене 1,68 грн/кВт. С 1 января будет действовать фиксированная цена - 1,68 грн/кВт.

Автор: pixabay.com Сменят тариф на электроэнергию

"Их повысили из-за обязательств, которые есть в Мемориндуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Однако принято решение необоснованно. Не способствует ликвидации или решению проблем с долгами, не защищает малоимущих, которые первые пострадают. Решение не внесли в повестку дня заседания правительства. Его проект не опубликован, нет необходимых документов, которыми должно было сопровождаться. Правильные рыночные преобразования не состоят в изменении тарифов. Надо формировать прозрачную конкуренцию и одинаковые правила игры для всех, формировать потребительский рынок. Чтобы люди могли решать, на каких условиях согласны покупать электричество, газ, воду. А у нас выполняют прихоти поставщиков. Мнение потребителя никого не интересует", - говорит эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

В Украине, в ночные часы, стоимость электроэнергии будет ниже. По двухзонным тарифам, с 23:00 до 7:00, электроэнергия будет стоить наполовину дешевле фиксированного тарифа - 0,84 грн/кВт-час.