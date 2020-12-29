Стоимость электроэнергии ночью будет ниже

С 23:00 до 7:00, электроэнергия будет стоить наполовину дешевле. Фото: unsplash.com

В Украине, в ночные часы, стоимость электроэнергии будет ниже.

По двухзонным тарифам, с 23:00 до 7:00, электроэнергия будет стоить наполовину дешевле фиксированного тарифа - 0,84 грн/кВт-час, передает Obozrevatel.

В часы максимальной нагрузки, а именно с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, оплата за электроэнергию по тризонным тарифам достигнет 1,5 фиксированного тарифа - 2,52 грн/кВт-час. Ночью нужно будет платить 0,4 тарифа - 0,67 грн/кВт-час.

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В остальное время потребители оплачивают нормированный тариф.

Правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп. за первые 100 кВт-час - с января 2021 и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.