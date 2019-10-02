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четверг, 03 октября 2019 10:00

Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года

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Национальный банк на 3 октября установил курс доллара на уровне 24,85 грн. С начала месяца американец добавил 66 коп. До этого в течение сентября в основном дешевел. Рос максимум на 2-5 коп. На 30 сентября стоил дешевле всего с января 2016 года - 24,08 грн/долл.

Gazeta.ua разобралась, какова ситуация с курсом валют и чего ждать украинцам до конца года.

Почему доллар дешевел

"Доллар интенсивно дешевел с начала сентября. Своего минимума достиг 26 сентября - в ходе торгов на межбанке опустился ниже 24,1 гривен", - говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Автор: Depositphotos
  Одна из причин укрепления курса гривни - рекордный урожай зерновых.
Одна из причин укрепления курса гривни - рекордный урожай зерновых.

Плавающий курс национальной валюты реагирует на снижение стоимости нефти и газа, рекордный урожай зерновых, объясняют в Нацбанке. Также на рынке стало больше валюты, потому что украинские компании получают заказы от зарубежного бизнеса.

"Украина активно распродает облигации внутреннего государственного займа под 18-20% годовых. Таких ставок нет ни в одной стране мира. К нам заходит иностранный капитал в долларах. Его меняют на гривны. Из-за избытка валюты курс доллара стремительно падает. К тому же выросло количество трудовых мигрантов, которые пересылают валюту домой", - добавляет финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

По его словам, сам по себе доллар начал обесцениваться вследствие политики федеральной резервной системы США. Развитые страны способствуют, чтобы их валюта была несколько недооценена. Тогда компании, торгующие на экспорт будут иметь конкурентные преимущества.

Кому выгоден дешевый доллар

Бюджет недополучил 60 млрд грн из-за укрепления гривны.

"Искусственно дешевый доллар приводит к разбалансированности бюджета и потерь экономики. Сегодня экономически обоснованный курс доллара составляет 27,5 гривен", - говорит Алексей Лупоносов.

Автор: Depositphotos
  Развитые страны способствуют, чтобы их валюта была несколько недооценена. Тогда компании, торгующие на экспорт будут иметь конкурентные преимущества.
Развитые страны способствуют, чтобы их валюта была несколько недооценена. Тогда компании, торгующие на экспорт будут иметь конкурентные преимущества.

В дешевом или дорогом долларе в первую очередь заинтересованы предприятия и население.

"Тем, кто зарабатывает в валюте - экспортеры, заробитчане, и тем, кто имеет долги в гривне выгодный дорогой доллар. То есть дешевая гривна. Тем, кто зарабатывает в гривне - импортеры, большинство населения внутри страны, и тем, у кого долги в иностранной валюте выгоден дешевый доллар", - объясняет Вадим Иосуб.

Почему курс американской валюты начал расти

"Доллар так и не преодолел отметку 24 гривны. Перешел к росту. Ближайшая цель - 25 гривен. Одной из причин роста стал неудачный первый октябрьский аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Предложили рынку облигаций на 3 миллиарда гривен, а привлечь удалось только 77 миллионов гривен" , - говорит старший аналитик Вадим Иосуб.

Чего ждать дальше

"Коррекцию курса до 26 гривен увидим с началом отопительного сезона, когда за зимними ценами будем рассчитываться валютой за мазут, газ", - прогнозирует Алексей Лупоносов.

По его словам, существенно доллар вырастет, когда иностранцы будут погашать ОВГЗ и выводить деньги за границу. Это запланировано на начало следующего года - январь-февраль.

"Если в 2020-м удастся продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, то увидим доллар на уровне 28 гривен, как заложили в проект бюджета на следующий год", - добавляет Лупоносов.

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По словам Вадима Иосуба, курса 29 грн/долл., который закладывали в бюджете-2019, не стоит ждать ни до конца этого, ни последующие три года.

"Бюджетный прогноз - не обещание, что курс будет именно таким. Это технический параметр, чтобы переводить валютные доходы и расходы бюджета в гривну и наоборот. По нашим оценкам, к концу года доллар вряд ли поднимется выше 26,5-26,7 гривен" , - резюмировал аналитик.

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 4 года. Обменный курс 2019-го составит 27 грн/долл., в 2020-го - 27,50 грн/долл., 2021-го - 28 грн/долл. В 2022 году курс вырастет до 28,50 грн/долл.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
03
октября

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