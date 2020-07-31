Новые тарифы и правила карантина: что изменится для украинцев в августе

С 1 августа украинцев будут ждать ряд нововведений в различных сферах жизни. В частности изменятся правила карантина, заработает рынок газа и подорожают тарифы на электроэнергию.

Автор: svidok.info С августа украинцев ждут изменения

Подробнее в нововведениях разобралась Gazeta.ua.

Заработает рынок газа

С 1 августа люди смогут самостоятельно выбирать компанию, которая будет поставлять топливо. До этого цену газа для населения регулировал Кабинет министров. Но открытие рынка требует Международный валютный фонд для продолжения сотрудничества с Украиной.

Перечень поставщиков газа можно узнать в Нацкомиссии, которая регулирует энергетику и коммунальные услуги. Сейчас их немного, к осени список расширят. Если потребитель сразу не определится, у кого покупать газ, то Нафтогаз будет предоставлять ему топливо 60 дней. За этот период человек должен найти постоянного поставщика.

Автор: pixabay.com В Украине заработает рынок газа

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"Запуск рынка газа является очень хорошей идеей. Люди смогут работать с тем поставщиком, условия и цена у которого самые выгодные. Но Нафтогаз не хочет терять монопольные позиции и прибыль. Делает все, чтобы остаться единственным поставщиком газа и может запороть нововведения. Компания является поставщиком со специальными обязанностями и продает газ населению по льготной цене. С открытием рынка станут поставщиком последней надежды. Смогут предоставлять услуги всем украинцам, а должны лишь тем, кто задолжал или не успел заключить договор с другой компанией. Официально они выиграли соответствующий конкурс. Но очевидно, что он разработан именно под Нафтогаз. В частности, по условиям, компания должна иметь 3,5 миллиарда "кубов" запаса газа. Понятно, что такого объема больше ни у кого не будет. К тому же не налажен мониторинг цен. Человек может заключить летом договор по одной цене, а зимой тариф вдвое увеличат, - говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Стартует вступительная кампания

С 1 августа начнется вступительная кампания в учреждения высшего образования. Электронные заявления можно подавать до 22 августа.

Если абитуриент до сих пор из-за карантина не получил свидетельство о среднем образовании, он сможет подать заявления не поступление без него, но с записью о его заказ. Сам оригинал позволят принести в начале обучения.

Автор: pixabay.com Начнется вступительная кампания в учреждения высшего образования

Новые правила карантина

С 1 августа изменят правила проведения адаптивного карантина в Украине. В частности позволят ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.

"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города. Каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавируса. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен в зеленую, желтую, оранжевую или красную зону. Красная - это наиболее критическая. Зеленая - наоборот. Ослаблять карантин в каком-то из городов можно, если заболеваемость будет снижаться 3 дня подряд", - говорит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Безвизовые для новых стран

Украина устанавливает безвизовый режим для граждан 6 стран. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский 21 июля.

Таким образом с 1 августа 2020 без визы посещать Украину смогут граждане Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия. Срок их пребывания в Украине не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

Также с начала августа безвизовый режим введут для китайцев. Но действовать будет только до 31 января 2021 года.

Чиновники объясняют, что безвизовый въезд вводят для развития и практической реализации принципов партнерства.

Вырастет тариф на передачу электроэнергии

С 1 августа тариф на передачу электроэнергии возрастет на 54,6% - с 155,4 до 240,23 грн/МВт-час. Цена не учитывает налогов.

Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг, чтобы получить средства для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Автор: pixabay.com Тариф на передачу электроэнергии возрастет

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"Тариф Укрэнерго, который покрывает расходы на передачу электроэнергии, инвестиционные и другие расходы, составляет 80 грн/МВт-ч. Разница между 80 и 240 грн - это деньги на компенсацию "зеленого" тарифа. Таким образом государство выполняет свое обещание платить "зеленый" тариф, собирая деньги с потребителя. В этом году необходимо собрать с потребителей примерно 52 млрд грн, из них около 20 млрд грн берут с рынка гарантированным покупателем, и еще 32 млрд грн нужно собрать каким-то другим способом. Вот это повышение тарифа на передачу и есть шаг в этом направлении", - объясняет заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде Дмитрий Кисилевский.

В Министерстве энергетики Украины убеждают, что повышение стоимости электроэнергии не коснется населения. Увеличится плата для промышленных предприятий на 4%. Однако такое подорожание тоже не ударит по промышленности.

Будет больше выходных

Украинцы в августе будут отдыхать 11 дней. Кроме традиционной субботы и воскресенья, будет дополнительный выходной в понедельник - 24 августа.

Таким образом, страна будет иметь 3 дня выходных подряд - 22, 23 и 24 августа. Это связано с празднованием Дня независимости Украины.

Рабочих дней будет 20.

Август начнется умеренно теплой погодой с кратковременными грозовыми дождями. Так, 2, 4, 14 августа - будет лить. С 5 по 13 и 15-22 - сухо и жарко. 24-25 августа ждем дождливую погоду, конец месяца будет сухой и теплый.