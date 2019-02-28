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Новая пенсия и субсидия деньгами: чего ждать украинцам в начале весны

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С марта в Украине начнут действовать новые законодательные решения. Повысят пенсию и выплатят прибавку 2410 грн. Начнет действовать монетизация субсидий.

Пенсию увеличат

Пенсию увеличат в среднем на 17% для всех категорий граждан в соответствии с законом об индексации денежных доходов населения. Его действие прекратили в 2014 году до стабилизации экономической ситуации в стране. С марта восстановят. В дальнейшем повышение будут осуществлять ежегодно в этот же период. Учитывать страховой стаж и зарплату, которую получал человек, и уровень средней зарплаты по стране.

Автор: Корреспондент.net
  Пенсионерам выплатят надбавку
Пенсионерам выплатят надбавку

Выплатят единоразовую прибавку

Около 2 млн украинцев с минимальными пенсиями будут иметь одноразовую доплату 2410 грн. Это не выплачена индексация за 2015-2016 годы. Государство сможет вернуть ее благодаря полученным дополнительным средствам от растаможивания евроблях.

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На доплату могут рассчитывать мужчины, вышедших на пенсию до 2011 года со стажем 25 лет, а после 2011 года - более 35 лет. Для женщин, которые стали пенсионерками до 2011 года, стаж должен быть 20 лет, а если вышли на пенсию в 2012 году - более 30 лет.

"Речь идет о той категории пенсионеров, которые в результате просчета правительства не получили должной прибавки во время прошлой пенсионной реформы, - объясняет экономист Борис Кушнирук. - Тогда больше учитывали размер заработной платы, а не стаж. Получилось, что людям, которые имели высокую зарплату, пенсию существенно увеличили. А тем, у кого большой стаж, но получали мало, добавили буквально по несколько десятков гривен. Чтобы восстановить справедливость пострадавшим выдадут одноразовую доплату. Деньги выплатят постепенно двумя равными частями в марте и апреле, чтобы избежать инфляции. Однако проблема заключается в другом, стоит не только компенсировать задолженное, а изменить всю модель начисления пенсий, которая будет учитывать все факторы и действовать на постоянной основе".

Автор: 5.ua
  Субсидию будут платить деньгами
Субсидию будут платить деньгами

Начнет действовать монетизация субсидий

С марта субсидию выплачивать "на руки". Тем, кто обратился за помощью в прошлом году, выплатят наличные. Потребителям, которые оформили субсидию в этом году, средства будут начислять на банковскую карточку.

В коммунальных счетах размер субсидии больше не будут отмечать. За потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло украинцы будут рассчитываться самостоятельно. Если после оплаты коммуналки останется неиспользованная субсидия, смогут потратить в собственных целях.

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"Монетизация субсидии является логическим завершением реформы рынка коммунальных услуг, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ. - Однако перед ней страна должна пройти через несколько базовых этапов, например, установить эффективную ценовую модель рынка, прежде всего на природный газ, затем создать мультифункциональные реестры субсидиантив и определить, кто получает помощь незаконно. Украина не выполнила ни одну из этих условий. У нас монетизация искусственная и продлится всего несколько месяцев. Ее используют в политических целях для предвыборного периода. Логично провести это все в мае после завершения отопительного сезона. Тогда можно отследить, сколько определенное хозяйство использовало услуг, какую сумму заплатило именно оно и какую возместила субсидия. Деньги, которые на этом сэкономило, власть вернула бы обратно".

Автор: unian.net
  В Украине подорожает бензин
В Украине подорожает бензин

Изменится цена на бензин

Также поднимутся цены на бензин. Причиной называют подорожание нефти на мировых площадках. Стоимость будет расти постепенно до 30 грн. По прогнозам аналитиков, удешевление топлива в ближайшее время ждать не стоит.

Многодетным семьям планируют выплачивать ежемесячно дополнительно 2027 грн. Деньги хотят выплачивать семьям, в которых трое детей. Родители будут получать средства пока ребенок не достигнет школьного возраста. Далее планируют ввести выплаты на детей до 16 лет. В правительстве считают, что это поможет бороться с бедность и стимулировать рождаемость

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28
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