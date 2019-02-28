Больше денег на детей: кто получит дополнительные средства

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2268
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1071
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 738
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1845
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1368
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 711
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 3060
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1539
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 531
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2025
Фото
Все фото
4
7
3
8
4
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Не дают работать: железорудные комбинаты пожаловались Гройсману на Укрзализныцю
Не дают работать: железорудные комбинаты пожаловались Гройсману на Укрзализныцю
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Как выглядит самая дорогая елка Украины
Как выглядит самая дорогая елка Украины
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
Видео
Все видео
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
Украинское крылатое оружие впервые представили на международном рынке
Украинское крылатое оружие впервые представили на международном рынке
Какой будет гривна после выборов: прогноз Ющенко
Какой будет гривна после выборов: прогноз Ющенко
Украинцы держат в стеклянных банках $100 млрд. Это 20 помощей МВФ
Украинцы держат в стеклянных банках $100 млрд. Это 20 помощей МВФ
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1071
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1368
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1314
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4293
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2952
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1269
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
четверг, 28 февраля 2019 10:55

Больше денег на детей: кто получит дополнительные средства

  Комментировать
Больше денег на детей: кто получит дополнительные средства
В правительстве планируют выплачивать дополнительные средства многодетным семьям. Фото: ru.tsn.ua

Многодетным семьям планируют выплачивать ежемесячно дополнительно 2027 грн.

Деньги хотят выплачивать семьям, в которых трое детей. Родители будут получать средства пока ребенок не достигнет школьного возраста. Далее планируют ввести выплаты на детей до 16 лет. В правительстве считают, что это поможет бороться с бедность и стимулировать рождаемость, пишет rbc.ua.

"Такие выплаты - это популистский предвыборный ход. Я не думаю, что это будет иметь какое-то большое влияние как на экономику, так и на уровень рождаемости. С одной стороны, у нас не так много таких семей, и это не столь большая сумма, что существенно повлияет на инфляцию. С другой - если говорить о демографии, то этот фактор и на нее также не сильно подействует", - говорит старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина Владимир Дубровский.

По его словам, средства, которые уже получают молодые семьи, существенно не повысили рождаемость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Муниципальная няня": как работает проект поддержки родителей

"Какая-то часть бедных людей действительно начала рожать больше детей, чтобы получать деньги. Это не особенно хорошая тенденция. Люди, которые не могут или не хотят зарабатывать, рожают детей, получают на них большие субсидии. Получается, что такие дети растут в бедности, им не могут дать нормального образования", - отмечает экономист.

Он добавил, что пока в Украине такое явление не носит массового характера.

"Не все, что в практике развитых стран, является правильным. От такого явления образуется прослойка электората, полностью зависимого от государства. Такие люди стабильно голосуют за определенных политиков, и очень трудно потом эти выплаты отменить. Прослойка общества, живущего исключительно на социальные выплаты от государства, которая не хочет ничего в этом менять, существует в Германии, в США, в Швеции", - объясняет Дубровский.

В Украине с сентября 2018-го родители при выписке из роддома бесплатно получают "пакет малыша". Это набор необходимых вещей для первых месяцев жизни новорожденного. С февраля 2019-го его перечень планируют расширить.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Больше денег на детей: кто получит дополнительные средства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе

Тимошенко напомнили фотографию с российским послом

Самое больше яйцо снесла курица итальянской породы

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 24181
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию Просмотров: 22401
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 2 Просмотров: 13843
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 13671
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 9030
Экономика
Сколько стоит доллар в последний день зимы
Сколько стоит доллар в последний день зимы Просмотров: 459
Как изменится стоимость бензина в ближайшее время
Как изменится стоимость бензина в ближайшее время
 Просмотров: 990
Объяснили, где и как субсидию получить деньгами
Объяснили, где и как субсидию получить деньгами Просмотров: 450
Новая модель энергорынка делает невозможным монополизм - эксперт
Новая модель энергорынка делает невозможным монополизм - эксперт Просмотров: 144
Коммунальные услуги подорожают
Коммунальные услуги подорожают 3 Просмотров: 2457
Больше всего комментируют
11
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
8
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
7
Газ может подешеветь в 2 раза
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
Голосов: 19719
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua