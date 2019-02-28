Больше денег на детей: кто получит дополнительные средства

В правительстве планируют выплачивать дополнительные средства многодетным семьям. Фото: ru.tsn.ua

Многодетным семьям планируют выплачивать ежемесячно дополнительно 2027 грн.

Деньги хотят выплачивать семьям, в которых трое детей. Родители будут получать средства пока ребенок не достигнет школьного возраста. Далее планируют ввести выплаты на детей до 16 лет. В правительстве считают, что это поможет бороться с бедность и стимулировать рождаемость, пишет rbc.ua.

"Такие выплаты - это популистский предвыборный ход. Я не думаю, что это будет иметь какое-то большое влияние как на экономику, так и на уровень рождаемости. С одной стороны, у нас не так много таких семей, и это не столь большая сумма, что существенно повлияет на инфляцию. С другой - если говорить о демографии, то этот фактор и на нее также не сильно подействует", - говорит старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина Владимир Дубровский.

По его словам, средства, которые уже получают молодые семьи, существенно не повысили рождаемость.

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"Какая-то часть бедных людей действительно начала рожать больше детей, чтобы получать деньги. Это не особенно хорошая тенденция. Люди, которые не могут или не хотят зарабатывать, рожают детей, получают на них большие субсидии. Получается, что такие дети растут в бедности, им не могут дать нормального образования", - отмечает экономист.

Он добавил, что пока в Украине такое явление не носит массового характера.

"Не все, что в практике развитых стран, является правильным. От такого явления образуется прослойка электората, полностью зависимого от государства. Такие люди стабильно голосуют за определенных политиков, и очень трудно потом эти выплаты отменить. Прослойка общества, живущего исключительно на социальные выплаты от государства, которая не хочет ничего в этом менять, существует в Германии, в США, в Швеции", - объясняет Дубровский.

В Украине с сентября 2018-го родители при выписке из роддома бесплатно получают "пакет малыша". Это набор необходимых вещей для первых месяцев жизни новорожденного. С февраля 2019-го его перечень планируют расширить.