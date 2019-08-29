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Новации в школах и проверка лекарств: какие изменения ждут украинцев в сентябре

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Новации в школах и проверка лекарств: какие изменения ждут украинцев в сентябре
В школьной жизни учеников, родителей и учителей будет целый ряд новаций Фото: strana.ua

Больше всего изменений С сентября наступит в жизни украинских школ. А еще сможем проверять качество лекарств и ездить безопаснее дорогами.

В школьной жизни учеников, родителей и учителей будет целый ряд новаций, пишет 24 канал.

Для учащихся:

• снова необязательно школьная форма. Зеленский подписал об этом приказ;

• без обязательных прививок на занятия не пустят. Без прививок можно учиться индивидуально или дистанционно. Только в Киеве будут пускать таких детей;

• старшеклассники начнут изучать финансовую грамотность.

Для учителей:

• нельзя будет объявлять "плохие" оценки публично - только лично ученику;

• можно будет разрабатывать индивидуальный план обучения ученикам, которые много болеют.

Для администрации:

• отдельные предметы смогут выкладывать не только учителя, но и организации, волонтеры и тому подобное;

• под запрет попадает "доска почета".

Для родителей:

• станут доступными все виды удаленной образования - домашняя, экстернат и педагогический патронаж. Для этого родителям надо будет обратиться с соответствующим заявлением в школу. Оценку изученного материала при этом давать в школе.

Повышение зарплат для отдельных педагогов. С 1 сентября на 10% большую зарплату получат педагоги дошкольных учреждений, а также - внешкольной и профтехобразования. Решение принял Кабмин.

Новые ГСН для дорог. С 1 сентября будут использовать шумовые полосы на крупнейших украинских трассах - дорогах высшей категории - I-II категории. Их будут строить на дорожных обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель и другие пассажиры чувствуют сильную шумовую и вибрационную действие. Это должно помочь интуитивно сбросить скорость и усилить внимание.

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Проверка подлинности лекарств. С 1 сентября на упаковках препаратов начнет появляться специальная маркировка - 2D код на упаковке. Просканировав его с помощью смартфона, можно будет узнать оригинальность препарата.

Такой проект пилотный. Лишь некоторые украинские фармкомпании уже закупили оборудование, чтобы иметь возможность наносить на лекарства этот код. Большинство лекарств зарубежного производства его уже нет.

Необходимое для сканирования мобильное приложение разрабатывает Министерство экономического развития и торговли Украины. Станет доступным в конце года.

Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме. 20 июня глава государства Владимир Зеленский отменил указ второго президента Украины Леонида Кучмы об обязательной школьной форме для учащихся в средних учебных заведений.

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