Школьная форма теперь необязательна

Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме Фото: Новости Полтавщины

Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме.

20 июня глава государства Владимир Зеленский отменил указ второго президента Украины Леонида Кучмы об обязательной школьной форме для учащихся в средних учебных заведений.

"Признать утратившими силу: Указ Президента Украины 12 июня 1996 № 417 "О школьную форму для учащихся средних учебных заведений", - сообщается на сайте президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский отменил указ Ющенко

Петицию об отмене закона зарегистрировали на сайте президента в марте 2017 года. Тогда обращение набрало 941 голос из 25 тыс. необходимых.

"Указ президента Кучмы предназначено для обеспечения детей недорогой школьной формой, а социально незащищенные категории населения должны получать ее бесплатно. Этого не происходит. Сейчас школьная форма настолько дорогая, что существенно сказывается на бюджете семей, имеющих детей школьного возраста", - писала автор петиции Елена Бондаренко.

Владимир Зеленский отменил 159 указов, изданных в 1991-2014 годах. 8 из них подписал Леонид Кравчук, 1 - Виктор Ющенко, остальные - Леонид Кучма и Виктор Янукович.