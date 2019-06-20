Приватизация, налоговая амнистия, поход на рейдерство и коррупцию: что пообещал Зеленский бизнесу

Президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную приватизацию и обещает улучшение условий для бизнеса.
Об этом он заявил на бизнес-форуме в Киеве.
"Знаю, как долго бизнес ждет, чтобы расправить плечи. Мы с вами коллеги по одному делу - построении экономически успешной и развитой Украины.
Хочу вас поздравить с маленькой победой. С сегодняшнего дня никто не будет заставлять вас продавать валюту. Вот здесь можно аплодировать.
Требование об обязательной продаже валютной выручки перестает действовать. Это не только уменьшение различных ограничений для бизнеса, это и признак макрофинансовой стабильности в стране. За это должны поблагодарить Национальный банк Украины. Я убежден, что это результат его независимости. И я буду ее уважать и защищать", - заявил он.
Зеленский сказал о проведении "инвентаризации" указов предыдущего президента:
"Это указы, которые вмешиваются в экономику, и сегодня они отменены. Речь о драконовских штрафах за нарушение кассовой дисциплины. Ограничении для установления нотариусами уровня цен на свои услуги. Запрет использовать ткани иностранного производства для изготовления школьной формы. Все это уже история.
Я обещал меньше государства в экономике и первые шаги для этого уже сделаны".
Президент заявил о продолжении сотрудничества с МВФ, чтобы в последующие 5 лет "уменьшить долговую нагрузку на страну".
"Мы продолжаем европейскую интеграцию. Для нас это не только большой рынок, но и очень важный культурный фактор.
Работаем над положительным имиджем Украины в мире. Сюда должна стоять очередь из инвесторов. Через 3-4 года Украина может войти в топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business", - добавил он.
"Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", - сказал Зеленский.
"Краткосрочным приоритетом" президент назвал борьбу с контрабандой и рейдерством. "Это диагноз, но не приговор. Будем лечить", - заявил Зеленский.
Среди прочего президент пообещал:
налоговую амнистию на льготных условиях;
Декомерционализацию СБУ. Лишить ведомство "несвойственных функций". "Служба должна бороться с диверсантами и шпионами, а не заниматься бизнесом";
создание Госслужбы финансовых расследований;
план борьбы с коррупцией в судах; "Начнем с запуска Антикоррупционного суда".
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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.
Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.
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