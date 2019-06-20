Зеленский ликвидировал Администрацию президента и сократил чиновников

Президент Владимир Зеленский создал Офис вместо Администрации. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский реорганизовал Администрацию в Офис.

Соответствующий указ издан 20 июня.

"Образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента Украины", - сказано в документе.

Также говорится, что "Офис президента является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий".

Офис президента будет возглавлять руководитель. Он будет иметь заместителей.

Также в структуру будет входить аппарат, помощники, советники, пресс-секретарь, уполномоченные, директора по ряду профильных вопросов. В частности - по информационной политике, технологиям, национальной безопасности и обороны, экономики.

Также будет работать режимно-секретный департамент.

Финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Офиса будет осуществлять Государственное управление делами.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.