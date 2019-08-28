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четверг, 29 августа 2019 11:00

Кому Украина платит пенсии за границей

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"Благодарен президенту Зеленскому за решение продвигать в парламенте ратификации договора о выплате пенсий израильтянам, выходцам из Украины", - заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу во время визита в Украину.

Соответствующее соглашение страны подписали в сентябре 2012-го. За ним деньги должны получать пенсионеры, инвалиды и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, выехавших из Украины в Израиль после 24 августа 1991-го. Однако пока Верховная Рада не ратифицировала документ.

Gazeta.ua узнала, как выплачивают пенсии украинцам за границей.

Автор: Depositphotos
  Украинскую пенсию за границей получают 4,3 тыс. человек, свидетельствуют данные Пенсионного фонда.
Украинскую пенсию за границей получают 4,3 тыс. человек, свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

В каких странах украинцы получают пенсии

За границей украинскую пенсию получают 4,3 тыс. человек, свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Деньги выплачивают в страны, с которыми Украина подписала международные договоры по вопросам социального обеспечения. Их разделяют на два вида - по территориальному и пропорциональному принципам.

"Первые Украины заключила после распада Советского Союза из-за активной миграции населения из одной страны в другую. При назначении пенсии человеку причисляют стаж, который он получил в Украине и в советское время, как стаж той страны, где проживает. Многостороннее соглашение подписали Армения, Беларусь, Казахстан , Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Аналогичные двусторонние договоры Украина заключила с Азербайджаном, Молдовой, Грузией. Продолжаем выполнять обязательства бывшего СССР с Монголией, Румынией и Венгрией", - объясняет Мария Плаксий, начальник Главного управления Директората развития социального страхования.

Соглашения по пропорциональному принципу действуют с Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Испанией, Чехией, Словакией, Польшей, Португалией.

"По ним каждая страна платит за свой стаж. То есть Украина перечисляет пенсию гражданам, выехавшим на постоянное жительство в другие страны, по своему законодательству. Есть еще 2 подписанные договоры, которые не действуют, потому что украинский парламент не ратифицировал их - с Германией и Израилем" , - говорит Плаксий.

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С Россией с января 1993-го действует смешанное соглашение о гарантиях прав граждан, работавших в районах крайнего Севера.

"Россия платит часть пенсий за такой стаж работы. Деньги могут получать те, кто проработал 15 календарных лет. Однако это временные выплаты. Их выплачивают до приобретения права на пенсию по украинскому законодательству. Непостоянный характер имеют выплаты украинцам за границей, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Украина перечисляет деньги, пока гражданин не приобретет право на пенсию по законодательству государства, где проживает", - добавляет Мария Плаксий.

Как оформить пенсию за границей

"Чтобы получить украинское пенсию, надо стать на консульский учет в стране, где работаешь. Подать соответствующее заявление. Пенсия назначается на общих основаниях. Учитывается тот страховой стаж, который человек получил на территории Украины, платил страховые взносы в Пенсионный фонд. Гражданам, которым назначили украинские пенсии, деньги выплачивают на персональные счета за границу. Это же касается иностранцев, проживающих в Украине", - объясняет адвокат Ростислав Кравец.

Что с пенсиями украинцам в Израиле

Финансовый эксперт Алексей Кущ говорит, что украинцы ехали в Израиль по национальному признаку, а не с целью поиска работы.

"На заре независимости из Украины в Израиль выезжали целыми семьями с детьми и пожилыми родителями. Такие люди пенсию заработали преимущественно в советское время. В Израиле, в лучшем случае. проработали несколько лет. Поэтому там получают социальную помощь. Страна заинтересована финансировать своих граждан за счет средств других государств. В прошлом году около 40 тысяч человек, которые выехали в Израиль из России, получили почти 42 миллиарда рублей из бюджета Пенсионного фонда РФ. Это миллиард долларов", - отмечает финансист.

Автор: tsn.ua
  Президент Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу 19 августа.
Президент Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу 19 августа.

По его словам, мигранты из Советского Союза - "ахиллесова пята" израильских политиков.

"Перед выборами они хотят получить проценты голосов переселенцев за счет решения вопроса пенсий. В данном случае Израиль просит Украину об услуге. Международные экономические отношения - это не благотворительный фонд. Надо разумно воспользоваться этим. В обмен на пенсии можем просить расширение зоны свободной торговли на сектор услуг и инвестиций, расширения возможностей по объединению украинского рынка инноваций с израильским. Говорить о военном сотрудничестве. За несколько десятков миллионов долларов имеем возможность получить преференции, как принесут украинской экономике миллиарды", - объясняет Алексей Кущ.

Где взять деньги

На украинскую пенсию в Израиле претендуют около 32 тыс. человек, говорится в соглашении 2012-го. На выплаты надо почти 588 млн грн в год.

"Это незначительные средства. Украина, если понадобится, найдет их в бюджете. Хотя для Пенсионного фонда будем иметь дополнительную дырку. У нас дефицит составляет 165 миллиардов гривен", - объясняет экономист Борис Кушнирук.

Он добавляет, что выходцам из Украины в Израиле на высокую пенсию рассчитывать не стоит.

"Украинские пенсионеры получают мизерные пенсии из-за низких зарплат и уровня бюджета. Столько же будут получать люди в Израиле. Кроме того, украинскуюй пенсию еще надо оформить - собрать кучу бумажек, рассчитать стаж. Скорее всего, придется ехать в Украину или отправлять кому-то доверенность. Не все будут заниматься этим", - говорит он.

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Как в других странах обеспечивают пенсией граждан

"В странах, где существуют негосударственные пенсионные фонды, безразлично, куда перечислять деньги. Поэтому западные пенсионеры живут по всему миру. Так, в Австралии можно встретить выходцев из Италии", - говорит Алексей Кущ.

На 1 июля в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. 76% всех, или 8,59 млн человек - пенсионеры по возрасту. Во втором квартале 2019-го им в среднем платили 3009,11 грн пенсии.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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