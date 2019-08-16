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пятница, 16 августа 2019 11:03

Какую пенсию получают украинцы: свежие цифры

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Во втором квартале 2019 года средняя пенсия украинцев по возрасту выросла на 66 грн - до 3009,11 грн.

Выплаты подняли за счет денег от растаможки авто на еврономерах. В июне поступило 7,9 млрд грн. Из них 6,1 млрд грн направили на индексацию пенсий, сообщили в Пенсионном фонде.

Автор: Пенсійний фонд
  Средняя пенсия украинцев по возрасту выросла на 66 грн - до 3009,11 грн.
Средняя пенсия украинцев по возрасту выросла на 66 грн - до 3009,11 грн.

На 1 июля в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. 76% всех - пенсионеры по возрасту. Их насчитывают 8,59 млн человек.

2,4 млн украинцев получают пенсию по инвалидности. Она выросла на 307 грн - до 2402,15 грн.

Автор: Пенсійний фонд
  На 1 июля в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
На 1 июля в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.

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Выплаты в связи с потерей кормильца за второй квартал выросли на 215 грн - до 2660,9 грн. Средняя пенсия для военнослужащих составляет 4827 грн.

Кабмин сократил перечень профессий, которые дают в 50 лет право на пенсию для женщин со стажем 20, мужчин - 25 лет. Соответствующее решение приняли 14 августа. Из перечня специальностей исключили верховых доменных печей, машинистов тельферов, занятых на "горячих" участках работ, укладчиков проката.

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