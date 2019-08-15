Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже

Кабмин сократил список специалистов, которые могут выходить на пенсию в 50 лет. Фото: Уніан

Украинцы вынуждены будут выходить на пенсию позже. Кабмин сократил перечень профессий, которые дают в 50 лет право на пенсию для женщин со стажем 20, мужчин - 25 лет.

Соответствующее решение приняли 14 августа. Из перечня специальностей исключили верховых доменных печей, машинистов тельферов, занятых на "горячих" участках работ, укладчиков проката, передает Обозреватель.

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Пенсионный возраст для женщин постепенно повышают с 2011-го. Ежегодно он увеличивается на 6 месяцев. До 2021-го составит 60 лет. Но время выхода на пенсию зависит от даты рождения человека. В 2019-м пенсию в 59 лет смогут получать те, кто родился не позднее 30 сентября 1960 года.

Мужчины, которые не имеют необходимого стажа, могут выйти на пенсию в 63 или 65 лет. Для них пенсионный возраст будут увеличивать вплоть до 2028-го.

Конституционный суд отменил минимальный возраст для начисления пенсии за выслугу лет. Неконституционным признали соответствующее положение статьи закона "О пенсионном обеспечении", сообщила пресс-служба суда 5 июня. До решения суда работники летного и летно-испытательного состава на пенсию выходили в 50 лет. Работники образования, здравоохранения, социального обеспечения и артисты - 55 лет.