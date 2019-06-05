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среда, 05 июня 2019 18:05

Пенсию будут начислять по-новому: подробности

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Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет отменил Конституционный суд. Решение обжалованию не подлежит. Фото: unian.ua

Конституционный суд отменил минимальный возраст для начисления пенсии за выслугу лет.

Неконституционным признали соответствующее положение статьи закона "О пенсионном обеспечении", сообщила пресс-служба суда 5 июня.

До решения суда работники летного и летно-испытательного состава на пенсию выходили в 50 лет. Работники образования, здравоохранения, социального обеспечения и артисты - 55 лет.

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Так, пенсии за выслугу лет назначают гражданам, занятым на работах, выполнение которых ведет к потере профессиональной трудоспособности. Однако последнее не связано с достижением определенного возраста. Поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет.

Решение Конституционного суда обязательно, окончательное и обжалованию не подлежит.

В Украине с 1 января 2019-го на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто заработал как минимум 26 лет стажа. Остальным придется трудиться до 63 и даже 65 лет. С 2019-го все, кто заработал менее 15 лет стажа, не могут претендовать на пенсию. Об этом говорится в принятом законе "О повышении пенсий".

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Дата
05
июня

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