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четверг, 30 апреля 2020 11:10

Каждый пятый инфицированный - медик: почему врачи массово болеют Covid-19

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В Украине Covid-19 обнаружили в 1976 медработников, с 9866 подтвержденных случаев. Это почти 20 процентов от всех инфицированных коронавируса.

Gazeta.ua разбирается в причинах массового распространения болезни среди врачей, медсестер, младшего медперсонала.

Почему медики заражаются Covid-19?

- Напрямую контактируют с больными коронавирус. Из-за отсутствия четкого алгоритма работы медучреждений с инфицированными - в больницах не работают международные стандарты ведения таких пациентов;

- Неправильно пользуются средствами индивидуальной защиты;

- Не имеют средств защиты в достаточном количестве. Не могут их регулярно менять.

Высокие показатели заболеваемости связаны с тем, что медработников чаще тестируют, рассказал бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита:

"Наша сфера здравоохранения не сталкивалась и с такой пандемией. Врачи не имеют опыта, как пользоваться средствами защиты. Маски и респираторы должны плотно прилегать к лицу, чтобы не пропускать зараженный воздух ", - сказал Курпита.

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Кто должен обеспечить больницы средствами индивидуальной защиты?

Главный врач должен самостоятельно определять, сколько средств защиты нужно. Если у заведения есть средства, то может закупить их самостоятельно. В противном случае нужно обратиться в местный департамент здравоохранения, чтобы помогли с обеспечением. Также можно обратиться за помощью к благотворительным организациям.

На время пандемии медучреждения должно обеспечивать и Министерство здравоохранения. Минус в том, что Минздрав поставляет средства защиты централизованно и распределяет их неравномерно, заявил Владимир Курпита: "Если в каких-то больницах маски и костюмы закончатся раньше, то они должны ждать общих поставок от министерства сразу всем, а не отдельно для себя".

Автор: ЦГЗ
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Алгоритм действия медицинского работника в случае подозрения на коронавирус

Какие средства индивидуальной защиты должны иметь медработники?

Министерство здравоохранения Украины разработало "Стандарты медицинской помощи Covid-19". Согласно им, тип средств индивидуальной защиты, используется при уходе за пациентами с коронавирусом зависит от условий, специальности персонала и вида деятельности. К примеру:

- Врачи и средний медицинский персонал при оказании помощи и уходом за больным должны быть обеспечены медицинской маской, изоляционным халатом, перчатками, защитными очки или щитком. Если проводят аерозольгенерующие процедуры - респиратор класса защиты не ниже FFP2, изоляционный халат, перчатки, защита глаз и водонепроницаемый фартук;

- младший медицинский персонал выполняя работу в палате, где находится пациент с коронавируса должен быть в медицинской маске, изоляционном халате, перчатках, защите глаз (если имеется риск попадания органического материала или химикатов), сапогах или закрытой обуви, что подвергается очистке и дезинфекции;

- лица, которые осуществляют уход за пациентами с особыми потребностями (инвалидами, аутистами) во время пребывания в палате, где находится пациент должны быть в медицинской маске, изоляционном халате, перчатках;

- Водитель скорой - если участвует только в транспортировке больного с подозрением на Covid-19 и отдел водителя раздельный с зоной пациента, то достаточно соблюдать расстояние не менее 1 м и средства защиты не нужны вообще. Если водитель помогает при загрузке или выгрузке - тогда медицинская маска, изоляционный халат, перчатки, защиту глаз

- Уборщики во время очистки после и между трансферами пациентов с подозрением на коронавирус - медицинская маска, изоляционный халат, перчатки, защита глаз (если имеется риск попадания органического материала или химикатов), сапоги или закрытую обувь, что подвергается очистке и дезинфекции.

В других зонах больницы - переходах, коридорах, административных частях - средства индивидуальной защиты не нужны.

Имеют иммунитет к вирусу медики и пациенты, которые уже переболели?

Пока нет подтверждений, что люди, переболевшие Covid-19 не могут повторно заразиться, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

"У тех, кто выздоровел действительно есть антитела к вирусу. Но часть пациентов имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови ", - сказали в ВОЗ.

С организацией не согласен Владимир Курпита:

"Не согласен с теориями, которые опровергают существование иммунитета у тех, кто переболел. Антитела вырабатываются. Иначе пациенты бы не выздоравливали".

Каких правил следует придерживаться при лечении больных коронавирус?

-При контакте с больными обязательно находиться в средствах индивидуальной защиты, определенных по стандартам МОЗ, в зависимости от ситуации;

- Менять респиратор, когда тот стал влажным;

-Проводить обработку рук, соблюдать этикет кашля. Необходимо утилизировать все средства в соответствующий контейнер после использования, а гигиена рук должна проводиться до надевания и после снятия средств защиты;

-Все процедуры, которые предусматривают прямой контакт с жидкостями больного, должны проводиться в помещении с хорошо налаженной вентиляцией.

Автор: МЗУ
  Перечень специальностей, которые получают доплату за борьбу с пандемией коронавируса.
Перечень специальностей, которые получают доплату за борьбу с пандемией коронавируса.

Получают медики доплату за свою работу?

С марта медицинские работники, занятые лечением пациентов с Covid-19, получают доплату в размере трех должностных окладов. Дополнительные средства выделяет Минздрава и местные власти. Например, в Киеве из городского бюджета врачам, которые лечат больных коронавирус, за март доплатили по 17 тыс грн, медсестры дополнительно получили по 13, младший медперсонал - по 11.

Доплата будет действовать на период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения эпидемии и ее ликвидации. Кроме врачей и младшего медицинского персонала, в перечень лиц, которые получат надбавки вошли водители скорых, регистраторы медицинские и сестры хозяйки.

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опорные пункты определил Минздрав для лечения инфицированных Covid-19. Всего в Украине около 12 тыс. мест в инфекционных отделениях. В случае увеличения потребности для лечения больных коронавирусом временно переквалифицируют другие медучреждения.

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защитных костюмов минимально использует медперсонал для лечения и обслуживания одного пациента в течение дня. Стоимость лечения в стационаре столице колеблется от 5 до 15 тыс. гривен за одного больного в сутки. Сумма зависит от сложности течения болезни.

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случаи заражения среди медицинских работников обнаружили за минувшие сутки. Больше всего инфицированных в Черновицкой области. За период пандемии в Украине от коронавируса скончались 15 медицинских работников.

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образцов с подозрением на коронавирус исследовал Центр общественного здоровья за весь период. Из них в 10 406 случаях подтвердили инфекцию. 1238 человек выздоровели, 261 - умерли.

Коронавирус подхватили почти все медицинские работники и пациенты заведения для пожилых людей в с. Барыш Бучацкого района Тернопольской обл.

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