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вторник, 28 апреля 2020 19:00

В медицинском учреждении коронавирусом заболели почти все пациенты

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В медицинском учреждении коронавирусом заболели почти все пациенты
На Тернопольщине произошло возгорание коронавируса. Фото: Reuters

В селе Барыш Бучачского района Тернопольской области почти все пациенты учреждения для престарелых и медицинский персонал подхватили коронавирус.

"В селе Барыш Бучачского района, где действует гериатрический центр и амбулатория, коронавирусом заболели 16 из 19 его пациентов. Covid-19 обнаружен у 12 из 18 человек персонала. В Бучачскую центральную районную больницу доставили 91-летнюю женщину", - сообщил директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" Бучачского районного совета Сергей Головецкий, передает Укринформ.

За другими больными в пансионате ухаживает медицинский персонал. Некоторые врачи пошли на самоизоляцию дома. Другие круглосуточно находятся в отдельных комнатах новой амбулатории.

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Головецкий заверил, что Центр имеет все необходимое, чтобы медики могли действовать в такой ситуации согласно протоколу Минздрава Украины.

За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 9 новых случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил в Facebook.

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