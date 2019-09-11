Как создать миллион рабочих мест

"Надо достичь роста экономики минимум на 40% в течение 5 лет. Это быстрая, амбициозная, но реалистичная задача. Экономический рост позволит создать в Украине около 1 миллиона рабочих мест", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Gazeta.ua узнала, как создать и нужно ли Украине такое количество новых рабочих мест.

За счет чего создать рабочие места

В течение следующих двух-трех лет можно создать 200-300 тыс. рабочих мест. Далее их количество будет расти благодаря эффекту "снежной лавины".

"Если в Украине появятся новые рабочие места, то вырастет конкуренция на рынке труда. Каждый сможет рассчитывать на увеличение средней зарплаты. Создать рабочие места можно за счет малого и среднего бизнеса, как это делает Европа. Средний бизнес платит намного меньше налогов, чем большой. При этом Украине надо тоже ориентироваться на трудовых мигрантов, которые сейчас финансируют экономики других стран. Некоторые, чтобы сохранить деньги, вкладывает их в недвижимость, а не в собственный бизнес", - объясняет глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Рабочие места можно создать за счет сельского хозяйства, добавляет он. Украине из страны сырьевого экспорта надо превратиться в страну, которая за границу продает готовые товары или полуфабрикаты.

Автор: 24tv.ua Премьер-министр Алексей Гончарук: "Экономический рост позволит создать в Украине около 1 миллиона рабочих мест".

Экономист Александр Охрименко считает, что надо запустить производственную кооперацию с евросообществом. Это возможно для сферы машиностроения, логистики, транспорта.

"За границей работает около 4 миллионов украинцев. Если в Украине создадут польские, голландские, немецкие производственные компании, то люди начнут возвращаться с заработков. На самом деле уже сегодня для Польши изготавливаем печи, отшиваем европейскую брендовую одежду. У нас собирают и поставляют в Германию бытовую технику. Но таких предприятий мало", - добавляет он.

Как должно действовать государство

"Государство должно определить четкую программу, каким образом побудить работодателей создавать новые места. Например, предлагать определенные налоговые льготы. Пока ни о каких мотивирующих условиях речи не идет", - отмечает HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Необходимы доступные программы для малого и среднего бизнеса.

"Кредиты подешевеют, когда Нацбанк снизит учетную ставку. На иностранные инвестиции пока рассчитывать не приходится. Сегодня сколько денег заходит в страну, столько же и выходит. Сейчас говорю о реальных инвестициях, а не о валюте за счет покупки облигаций внутреннего государственного займа", - говорит Дорошенко.

Автор: mc.today Появление в Украине шведской Ikea дает более тысячи вакансий.

Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, наоборот, говорит, что рабочие месяца реально создать за счет иностранных инвестиций.

"В Украине компании западного рынка ежегодно могут давать 200 тысяч рабочих мест. За 5 лет будем иметь миллион. Темпы могут быть еще быстрее. Например, появление в Украине шведской Ikea дает более тысячи вакансий", - отмечает он.

Александр Охрименко советует изменить ситуацию за счет стабильного налогового и таможенного законодательства. Ведь в Украине постоянно появляются новые налоги, вводят реформы. А бизнесу нужны гарантии.

Сколько украинцев работают неофициально

В прошлом году Госстат насчитал 3,9 млн граждан, работающих неофициально. В 2017-м - 3,6 млн.

"Сейчас все борются с теневым рынком труда. Если полностью ликвидируем его, то людей, которые будут работать неофициально, станет на 1-2 миллиона больше. Теневая экономика, конечно, вредит бюджету, но она дает возможность пережить кризис. За счет нее выжили в 2014-2015-х", - объясняет Охрименко.

Автор: УНІАН Малому и среднему бизнесу надо доступные программы и дешевые кредиты. Это возможно за счет снижения учетной ставки НБУ.

Надо ли Украине новые рабочие места

"Сегодня вакансий не хватает только юристам и топ-менеджерам. В других сферах преимущественно имеем дефицит кадров. Это касается продаж, торговли, производства, административного персонала, студентов", - объясняет Татьяна Пашкина.

Она советует сначала решить вопрос с теми рабочими местами, которые уже есть. Только после этого создавать новые.

"На производство ищут работников на "белую" зарплату, предлагают развозку, униформу, питание, медицинское страхование, а желающих не так много. Неясно, на что рассчитывает работодатель, который платит копеечную зарплату. Если поисковикам и дальше вовремя не выплачивать деньги, платить мало или предлагать плохие условия, то миллион вакансий не спасет. Люди поедут работать за границу", - говорит HR-эксперт.

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По ее словам, иногда компания не может платить больше из-за налоговой нагрузки или дорогих кредитов на развитие предприятия.

"Если работодатель берет под высокие проценты кредит, чтобы открыть новую линию и нанять людей, то на хорошую зарплату денег не остается. Если бы государство гарантировало более-менее приемлемую кредитную ставку или деньги, которые возвращаются из прибыли на развитие предприятия, не облагались, работодатели могли бы улучшать условия труда работников. Не всегда все зависит от зарплаты. Люди отказываются работать, где грязно и холодно", - заключает Пашкина.

Средняя зарплата в Украине составила 10 971 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 16 249 грн. Меньше всего платят в Херсонской области - в среднем 8547 грн.