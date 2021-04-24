Как понять фильм "Манк" - лидера номинаций на "Оскар"

Американская драма "Манк" получила больше всего номинаций на "Оскар" 2021-го. Режиссер - Дэвид Финчер. Главную роль сыграл англичанин Гэри Олдмен.

Голливудский журналист и критик Херман Манкевич получает анонимный заказ написать гениальный сценарий. Сделать это ему мешают травма ноги, сжатые сроки, алкоголизм и коллеги: будущий режиссер и руководители киностудии, по сюжету. В конечном итоге у него получается сценарий фильма "Гражданин Кейн". Считается классикой кино, оказал большое влияние на индустрию.

"Манк" высоко оценили критики, но он непонятен обычному зрителю. Gazeta.ua собрала информацию, которая облегчит восприятие фильма.

Что надо знать об эпохе

Действие фильма "Манк" происходит в США 1930-1940-х. Это начало "Золотого века" Голливуда. На фоне экономического кризиса и Второй мировой, зрителям не хватало сказки. Нашли ее в кино, оно начало приносить огромные деньги студиям. Такими были Paramount Pictures, RKO, 20th Century-Fox, Metro-Goldwyn-Mayer. Лента освещает войны киностудий и тиранию руководителей одной из них - Луиса Барта Майера. Задерживал зарплаты, заставлял подчиненных работать сверхурочно.

Автор: Netflix Гэри Олдмен в фильме "Манк" сыграл сценариста Германа Манкевича. Должен придумать гениальную идею для фильма, но ему мешают травма ноги, сжатые сроки, алкоголизм и руководители киностудии, по сюжету. За эту роль Олдмена номинировали на "Оскар".

В кино появился звук, поэтому понадобились диалоги. В Голливуд начали съезжались драматурги и писатели. Сценаристов тогда еще не воспринимали серьезно, редко указывали в титрах. Одним из самых известных был Герман Манкевич, сокращенно - Манк. Любил алкоголь и азартные игры. Благодаря циничному юмору, его часто приглашали на вечеринки богачей. Один из них - газетный магнат Уильям Херст, которого считают основателем желтой прессы. Был настолько влиятелен, что решал, какие фильмы будут показывать в кинотеатрах. Жил в замке с собственным зоопарком.

Со временем начал участвовать в политических играх. Перед фильмами показывали пропагандистские фальшивые интервью, которые агитировали за республиканца Фрэнка Мерриама. Благодаря этому в 1934-м победил на выборах губернатора Калифорнии. Это возмутило Манка и вдохновило на написание сценария "Гражданин Кейн". В негативном ключе воссоздал биографию Уильяма Херста. Все знали, что лента о нем, но у героев были другие имена. Создатели фильма избегали вопросов про прототипы. Это было настолько рискованно, что Манк не хотел видеть свое имя в титрах. Потом передумал, но удалось получить лишь статус соавтора сценария.

Создать прототип Херста Манку помогла любовница газетного магната - актриса Мэрион Дэвис. Мужчина продвигал ее карьеру, сыграла французскую королеву Марию Антуанетту. Ее прообраз также есть в "Гражданине Кейне". Дэвис в "Манке" сыграла Аманда Сейфрид.

Автор: Netflix Аманда Сейфрид в фильме "Манк" сыграла любовницу газетного магната, певицу и актрису Мэрион Дэвис.

Чем крутой "Гражданин Кейн"

"Гражданин Кейн" - это дебют 24-летнего театрального режиссера Орсона Уэллса. Его наняла студия RKO. Тогда была на грани закрытия, поэтому решились на эксперимент. Дали молодому Уэллсу право на финальный монтаж, без студийных правок. Он выступил режиссером, сыграл главную роль и контролировал кастинг. Поэтому "Гражданина Кейна" можно назвать одним из первых авторских фильмов. Уэллс заявил, что один сделает лучше, чем весь Голливуд годами ранее. В "Манке" Уэллса изобразили как амбициозного выскочку, его сыграл англичанин Том Берк.

Уэллса считали главным сценаристом "Гражданина Кейна" до 1970-х, пока не вышла обличительная статья кинокритика Полин Кейл в The New Yorker. Манк тогда уже умер, и при жизни не получил должного признания.

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Сценарий свое время привлек Уэллса, потому что тоже имел личные счеты с Херстом. В 1938 году Уэллс сделал радиоспектакль "Война миров". Слушатели решили, что это реальная атака марсиан. За счет этого Уэлс стал знаменитым. На самом деле история не была такой масштабной. Херст боялся, что радио станет конкурентом газет, поэтому выпустил статьи с заголовками "радио вас обманывает и пугает, не слушайте его". На самом деле люди массово не поверили в атаку пришельцев, было всего пару звонков.

Автор: The Cinema Archives Фильм "Гражданин Кейн" 1941-го называют энциклопедией старых кино приемов. Среди них - впервые кадр выстраивался вглубь, героев располагали на разных планах. Мэри Кейн отдает своего сына на воспитание банкиру Тэтчеру. Отец мальчика (сзади) против. Маленький Кейн ничего не подозревает и играет с санками на улице. Роли исполняли (слева направо) Гэрри Шеннон, Бадди Суон, Джордж Кулурис, Агнес Мурхед.

"Гражданина Кейна" называют энциклопедией старых кино приемов. Сейчас их часто можно увидеть в фильмах, а тогда считались революционными. "Гражданин Кейн" охватывает всю жизнь газетного магната, от детства до последних лет героя. Рассказ ведется от лица разных людей. Из литературы позаимствовали прием ненадежного рассказчика. Мы не знаем, можно ли доверять воспоминаниям близких богача, так как путаются в показаниях.

Также Уэлс разработал новый стиль съемки. Кадр выстраивал вглубь, делал объемным. Было минимум три плана, каждый герой в фокусе. В конце же фильма - пустой замок со статуями, чтобы отразить одиночество главного героя. Уэллс первым начал показывать потолки, специально снимал снизу. Иногда персонажи могли быть просто силуэтами, использовал контровой свет.

Как снят "Манк"

"Манк" специально сделали похожим на фильмы 1930-1940-х. Снимали в 8к, но потом затонировали черно-белым и ухудшили качество, чтобы было похоже на пленку. Каждые 15 минут в правом верхнем углу можно заметить кружочек от склейки пленки. Диалоги записывали на аналоговые рекордеры и отказались от стерео. Так получилось эхо, характерное для старых фильмов.

Лента композиционно повторяет "Гражданина Кейна". История тоже рассказывается через воспоминания и не последовательно.

"Мой сценарий - как булочка с корицей. Спиралевидный, а не прямая линия, указывающая на ближайший выход. Нельзя за два часа показать жизнь человека, но вы можете создать впечатление о ней", - говорит сам персонаж Манк в фильме.

Автор: New Yorker Режиссер Уорсон Уэллс и сценарист Герман Манкевич встретились в 1940 году.

Сценарий "Манка" написал отец режиссера, Джек Финчер. Умер от рака в 2003 году. Работал редактором журнала Life. Также имел конфликты по сценарию. Отклонили его вариант "Авиатора" Мартина Скорсезе, с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Однако в фильме появились ходы из его работы. Таким образом, в судьбе Манка угадывается отец Финчера. Эта лента, как и "Гражданин Кейн" - критика голливудских продюсеров, которые используют кинематограф в своих целях.

Дэвид Финчер снял "Манка" для стриминговой платформы Netflix после шестилетнего перерыва. Самые известные его фильмы - "Семь", "Бойцовский клуб", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Социальная сеть", "Девушка с татуировкой дракона".