К каким изменениям готовиться украинцам в последнем месяце зимы

В феврале 2022 года украинцев ждут изменения. Уже известно, когда начинается регистрация на ВНО и кому повысят заработную плату.

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Прививка от полиомиелита

В феврале начнется массовая вакцинация от полиомиелита. Будут dfrwbybhjdfnm прежде всего детей до 6 лет. В общей сложности инъекцию должны получить около 700 тыс. человек.

"Полиомиелит — неизлечимое заболевание, которое может привести к смерти. Из-за низкого уровня вакцинации болезнь постоянно возвращалась в Украину. Чтобы не допустить новую эпидемию, мы должны вакцинировать детей", - говорит главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Полиомиелит распространяется чаще всего через слюну. Поражает нервную систему. Первые симптомы – лихорадка, головная боль, слабость, усталость, рвота, боль в конечностях. Впоследствии добавляется паралич.

"Течение болезни не предугадать. Мы не можем сказать, какой пациент останется с параличом на всю жизнь. Именно вакцина защищает от таких последствий", - рассказывает иммунолог Федор Лапий.

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Автор: mamatato.com Вакцину от полиомиелита должны получить около 700 тыс. детей

Увеличение заработной платы для правоохранителей

В феврале полицейским, спасателям, пограничникам, нацгвардейцам и работникам миграционной службы прибавят к зарплате не менее 1 тыс. грн.

"Повышение выплат началось в январе. На 5 процентов подняли зарплату 14 категориям полицейских. В феврале выплаты увеличатся на 10 процентов для всех", - говорит глава Нацполиции Игорь Клименко.

Зарплаты повысили из-за забастовки полицейских. Правоохранители начали сетовать на маленькую зарплату осенью прошлого года.

"Государственные резервы на время успокоят полицейских. Но общество еще вернется к этому вопросу. К сожалению, украинским правоохранителям законом запрещено бастовать", - рассказывает эксперт Института социальных исследований Андрей Черноусов.

Установили цену на пакеты

В феврале магазины поставят конечную цену на одноразовые пакеты. Один будет стоить 2-3 грн.

"В Европе и Соединенных Штатах Америки такие изменения ввели 20 лет тому назад. Пакеты специально сделали дорогими, чтобы люди отказывались. Не обошлось без скандалов, но теперь европейцы ходят с сумками", - объясняет экономист Александр Охрименко.

Автор: ukrinform.ua Пластиковые пакеты будут стоить 2-3 грн

ВНО-2022

С 1 февраля начинается регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Будет проходить с 23 мая по 17 июня.

"Тестирование состоится во всех зонах карантина. В этом году разрешили сдавать экзамены по более чем пяти предметам. Расходы за основные экзамены покрывает государство. А за каждый дополнительный нужно заплатить", - говорит Татьяна Вакуленко из Украинского центра оценивания качества образования.

Абитуриентам предлагают сдать экзамен по 10 школьным предметам: украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам. Тестирования по первым трем предметам обязательны.

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Тысяча на коммунальные услуги

В феврале украинцы старше 60-ти лет смогут оплатить коммунальные услуги деньгами за вакцинацию. Также им разрешено покупать за эти средства лекарства.

В общей сложности программой "єПідтримка" воспользовались более 7,3 млн человек. Около 2 млрд грн потратили. Чаще всего покупали книги, билеты в кинотеатры.

Автор: pixabay.com Коммуналку можно оплатить тысячей за вакцинацию

Февраль без дополнительных выходных

Во втором месяце нового года нет государственных праздников. Лишь торжественные события: 1 февраля Китайский Новый год, 14-го День святого Валентина, 28-го начало праздника Масленица.

В феврале будет 28 дней, так как 2022 год не високосный.

Рабочие дни: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25 и 28 февраля.

Выходные дни: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 число.

С 24 января вакцинированные граждане старше 60 лет смогут расплатиться за лекарственные средства деньгами за вакцинацию. Препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, косметические средства или медицинские приборы, не продаются за тысячу. Рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы независимо от возраста.