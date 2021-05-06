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четверг, 06 мая 2021 19:12

ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе

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Европейский Союз заявил, что с середины июня введет паспорта вакцинации от коронавируса. Они помогут туристам без ограничений пересекать границы стран, если будут иметь прививки прапаратами, которые поддерживают в ЕС - Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Gazeta.ua предлагает детально разобраться, что такое паспорта вакцинации и когда будут иметь украинцы.

Автор: unsplash.com
  Паспорт вакцинации будет в электронном и бумажном форматах
Паспорт вакцинации будет в электронном и бумажном форматах

Что такое паспорт вакцинации

Паспорт вакцинации - это сертификат, подтверждающий наличие прививки от коронавируса в человека. В нем будут указывать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, даты его введения и болел ли его владелец коронавирусом.

Этот сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии. С ними позволят путешествовать без ограничений и ПЦР-тестов. Достаточно лишь показать сертификаты на границе.

В ЕС считают, что повсеместное введение паспортов о вакцинации должно гарантировать защищенность общества от коронавируса. Будет действовать документ до завершения пандемии.

Какие страны их будут иметь

За введение паспортов вакцинации выступили страны ЕС, доходы которых в большей степени зависит от туризма. Среди них Кипр, Италия, Португалия, Чехия, Эстония, Словакия, Венгрия, Болгария, Австрия, Греция, Мальта, Люксембург, Польша. Поддержали ЕС Канада и другие страны G20.

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Министры туризма большинстве этих государств заявили, что сертификаты прививок позволит быстрее восстановить туристическую отрасль, понесла огромные потери в течение пандемии. Что в свою очередь повлияет восстановления мировой экономики.

Автор: unsplash.com
  Паспорт вакцинации будет в электронном и бумажном форматах
Паспорт вакцинации будет в электронном и бумажном форматах

Первыми в январе Covid-паспорта начали выдавать в Исландии. Имеют сайт, на котором можно получить сертификат о вакцинации онлайн. Кроме того, местные власти планируют признать все европейские подобные сертификаты.

В марте такие документы появились в Израиле. Они предоставляют преференции гражданам даже внутри страны - посещение спортивных и развлекательных заведений без ограничений.

Кто против паспортов вакцинации

Всемирная организация здравоохранения пока не поддерживает введение паспортов вакцинации для поездок в другие страны. Это объясняют неуверенностью в том, предотвращают ли прививки против Covid-19 передачу вируса, а также соображениями "справедливости".

Затруднились со своими решением по сертификатах прививок в США. Говорят, их наличие может усугублять неравенство.

Не в восторге от европейского варианта паспортов в России. В них прививают отечественной вакциной "Спутник V", которую не признают в Европейской медицинской ассоциации.

Когда украинцы будут иметь паспорта вакцинации

Представители Министерства здравоохранения и Министерства цифровой политики работают над проектом украинского паспорта вакцинации. Он появится в начале июля и будет бесплатным. Данные о вакцинированных возьмут с электронной базы eHealth.

Автор: itc.ua
  Украинский паспорт вакцинации будет в "Действии"
Украинский паспорт вакцинации будет в "Действии"

"Такой сертификат сможем выдавать в электронном виде через приложение "Действие" или бумажный прямо в пунктах прививки после того, как человек получит вторую дозу вакцины", - сказал Ярослав Кучер, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития.

В МОЗ говорят, украинский паспорт будет соответствовать европейским стандартам. Позволит не проходить карантин, приехав в другую страну, а также будет служить пропуском на массовые собрания - концерты, бизнес-форумы, научные конференции.

"Очень важно, чтобы наш паспорт приняли другие страны. Сейчас такой уверенности нет. Возможно нам было бы проще присоединиться к системе паспортов ЕС и не выдумывать свой. Такие документы могут использовать внутри страны для туризма или рынка труда. Например станет частью санитарной книжки для работников отрасли гостеприимства, которые постоянно контактируют с людьми. Повар или официант ресторана или кафе должны будут обязательно иметь прививки от коронавируса. Но это еще будет зависеть от того, как сделают в ЕС, ведь мы следуем за ними в всем", - рассказал Александр Лиев, председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины.

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С медицинской точки зрения паспорта вакцинации особую роль не играют.

"Это обычное ограничение других стран для людей, которые не вакцинировались либо не переболели коронавирусом. Для медицины особое значение или пользы в таких паспортах не вижу. Однако введение обязательных сертификатов иммунизации является одним из способом власти стимулировать украинцев делать прививки. Но и они не обязательные, за людьми все равно оставляют выбор - получить вакцину или соблюдать ограничения", - сказал бывший руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Смогут ли украинцы ездить за границу без паспорта вакцинации

Об обязательности Covid-паспортов для поездки в страны, что их вводят, пока не говорят.

Автор: скриншот з відео LCI
  Еврокомиссар Тьерри Бретон показал пример сертификата вакцинации
Еврокомиссар Тьерри Бретон показал пример сертификата вакцинации

"Использование сертификатов будет добровольным. Если вы не хотите проходить вакцинацию, у вас его просто не будет. Такие люди могут воспользоваться другими вариантами, например, сделать быстрые тесты, негативные результаты которых позволят сесть на самолет", - пояснил еврокомиссар Тьерри Бретон, который ответственен за вакцины.

Введение обязательных паспортов вакцинации для путешествий может побудить к продаже незаконных справок.

"Если сертификаты будет реальным требованием для выезда за границу, то украинцы будут вынуждены их делать. Не исключено, что на этом начнет процветать коммерческая выгода. Справки, например, необходимые для оформления водительского удостоверения - от психиатра, нарколога, и вообще медосмотр - покупаются за 200 или 300 гривен где угодно. Поэтому купить справку о прививках, думаю, тоже будет несложно", - считает эксминистр здравоохранения Олег Мусий.

В апреле страны Евросоюза согласовали технические спецификации цифрового зеленого сертификата вакцинации. Евросоюз разделил страны на три группы, где поочередно внедрять паспорта вакцинации в соответствии с их техническими возможностями. Это станет проблемой для украинских заробитчан и туристов, которые не смогут выехать за границ.

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