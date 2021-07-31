Электронные чеки и много выходных - чего ожидать украинцам в августе

 
Ексклюзивы
1/5
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 270
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
3 Просмотров: 819
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 180
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 558
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 4131
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 774
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 351
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 513
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 630
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 135
Фото
Все фото
13
11
7
6
16
Парад на каблуках: почему возмущает решение Минобороны
Парад на каблуках: почему возмущает решение Минобороны
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
Конфликт в Секторе Газа завершился – противоречия между Израилем и ХАМАС остались
Конфликт в Секторе Газа завершился – противоречия между Израилем и ХАМАС остались
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах
Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах
Видео
Все видео
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Российские спецслужбы тянут Грузию в "русский мир". В стране начались протесты
Российские спецслужбы тянут Грузию в "русский мир". В стране начались протесты
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
10 скандалов, которые случились за два года президентства Зеленского
10 скандалов, которые случились за два года президентства Зеленского
Интервью
1/5
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 954
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 180
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 576
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2133
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1818
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 874
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
воскресенье, 01 августа 2021 09:05

Электронные чеки и много выходных - чего ожидать украинцам в августе

  Комментировать

В августе на украинцев будут ждать несколько изменений в различных сферах жизни. Например, можно будет отказаться от бумажных чеков, расформируют одну из важных служб в Украине.

Подробнее о нововведениях последнего месяца лета читайте в материале Gazeta.ua.

Новые тарифы на электроэнергию отложили

1 августа в Украине должны были изменится тарифы на электроэнергию для населения. Максимальный мог составлять около 3,5 грн за кВт/ч. Сейчас люди платят 1,68 грн за кВт/ч.

Повышение тарифов на месяц отложил Кабмин.

Автор: pixabay.com
  Изменится стоимость электричества
Изменится стоимость электричества

"Нынешний тариф для населения экономически не обоснован. Его надо высчитывать, смотря на себестоимость электричества - это 90 копеек, и более 1,60 гривен расходов на распределение и поставку. Получается минимум 2,5 гривны. Затем тариф возрастет примерно до 3,5 гривен. Потом еще до четырех. Это реальная стоимость, которую должны сейчас платить. Компаниям, предоставляющих электроэнергию, тоже надо зарабатывать, покрывать затраты и обновлять сети ", - сказал эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Правительство предлагает разделить потребителей на четыре категории: которые используют до 100 кВт/ч; от 100 до 300 кВт/ч; от 300 до 500 кВт/ч; более 500 кВт/ч. Для первых тариф будет ниже. Однако точную стоимость электроэнергии еще разрабатывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта

"Цена для тех, кто потребляет до 100 киловатт, является не экономической, а политической. Будет достаточно невысокой, где-то чуть больше гривны. Ведь это всего шесть миллионов человек, преимущественно пенсионеры и малообеспеченные люди. И вместе используют очень мало электричества - четыре миллиарда киловатт-часов", - пояснил Корольчук.

Чеки из магазинов будут электронными

С 1 августа в Украине изменятся требования к фискальным чекам. После расчета в кассе магазина карточкой, электронный чек сохранится в банковском приложении клиента.

Автор: pixabay.com
  В магазинах будут е-чеки
В магазинах будут е-чеки

"Теперь, если оплатите товар картой, в чек может передаваться ее "маска". Соответственно банки смогут сохранять е-чек, а покупатели смогут вообще отказываться от бумажного аналога. Туда же могут попадать гарантия и другие документы. Но, чтобы это заработало, банкам нужно сотрудничать с каждым магазином отдельно, а это потребует много времени. Дополнительно учреждения из сферы услуг должны установить сервис программных касс Checkbox. Их уже начали запускать крупные сети аптек и магазинов", - сказал один из основателей Монобанка Дмитрий Дубилет.

Не станет Государственной фискальной службы Украины

В августе ликвидируют Государственную фискальную службу Украины. Зато создадут новую - Бюро экономической безопасности.

"Это важная реформа, которая должна улучшить инвестиционный климат. Конкурс на должность директора Бюро уже начался, а работа самого ведомства стартует этой осенью. Сейчас проводят аудит материально-технических ресурсов фискальной службы. До 25 августа должны все завершить", - говорит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Часть потребителей автоматически переведут в Нафтогаза

С 1 августа часть украинских потребителей газа автоматически начнут переводить к Нафтогазу, поставщику последней надежды. Такое решение приняла Национальная комиссия по госрегулированию в области энергетики и коммунальных услуг.

Автор: epravda.com.ua
  Часть потребителей переведут к Нафтогазу
Часть потребителей переведут к Нафтогазу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нафтогазе объяснили, кто будет платить меньше

"К Нафтогазу переведут, если у действующего поставщика отсутствует подтвержденной номинации для нужд производителя тепловой энергии или производитель тепловой энергии вообще остался без поставщика. Так сможем защитить права потребителей. Даже если предприятия теплокоммунэнерго по определенной причине не будут получать природный газ, люди всегда будут получать тепло", - рассказал глава регулятора Валерий Тарасюк.

В августе будет больше выходных

В августе украинцы будут иметь больше входящих. Дополнительный сделают в честь Дня независимости Украины.

Праздник ежегодно отмечается 24 августа. 2021-го он выпадает на вторник, поэтому рабочий день в понедельник, 23 августа переносится на субботу 28 Таким образом получим четыре выходных подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. Традиционно нерабочими будут субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

Август в Украине начнется с жары, но к концу лета показатели на столбике термометра снизятся. Среднемесячная температура воздуха будет достигать +20...25°С.

В большинстве областях в начале месяца температура воздуха составит +35...39°С. На Тернопольщине и Чернигове столбики термометра покажут +40...42°С. В южных, юго-восточных областях и в Крыму температура будет достигать +23...24°С. В горных районах температура воздуха поднимется до +30...35°С.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Электронные чеки и много выходных - чего ожидать украинцам в августе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Леся Украинка умерла на руках матери, сестры и мужа

Львов стал немецким

Самое читаемое
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
9
 Просмотров: 9900
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
 Просмотров: 7866
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции Просмотров: 7758
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 6570
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
4
 Просмотров: 5013
По сути
Запад недооценивает угрозу из-за "Северного потока-2" - что о нас пишет мировая пресса
Запад недооценивает угрозу из-за "Северного потока-2" - что о нас пишет мировая пресса
 Просмотров: 495
Тяжелые времена создают наилучших союзников: что о нас пишет мировая пресса
Тяжелые времена создают наилучших союзников: что о нас пишет мировая пресса
 Просмотров: 657
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
 Просмотров: 918
Российские спецслужбы тянут Грузию в "русский мир". В стране начались протесты
Российские спецслужбы тянут Грузию в "русский мир". В стране начались протесты
5
 Просмотров: 828
Афганистан после выхода США возвращается в Средневековье
Афганистан после выхода США возвращается в Средневековье
5
 Просмотров: 999
Больше всего комментируют
17
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
7
"Ты - подонок". Данилюк ударил Милованова в лицо
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
3
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Голосов: 236
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть