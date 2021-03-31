Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле

В апреле украинцев ждет немало изменений в различных сферах жизни. Например, изменится тариф на газ, будет больше бесплатных медицинских услуг, женщины будут идти на пенсию по новым правилам.

Введут новые тарифы на газ

С апреля больше не будет действовать фиксированный тариф на газ в 6,99 грн за куб. м. Теперь средняя цена топлива составит 8 грн за куб.

Самые низкие цены в апреле будут в Нафтогазе и Галнафтогазе - 6,86 грн за куб. м. Часть поставщиков, в частности региональные газсбыты, оставили зимнюю стоимость. А самые высокие цены установили Маргаз - 8,25 грн и Азовгаз - 8,85 грн.

Автор: pixabay.com Повысят тариф на газ

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"В январе правительство насильно установило свою цену на газ. Это не рынок, а нарушение закона. Надо было делать по-другому, например снизить цену для населения, но разницу с рыночной стоимостью компенсировать компаниям из госбюджета. В апреле стоимость газа еще будет держаться на уровне 7 гривен. А вот в мае введут годовой тариф. Но цена не будет одной. Тарифы поделят на месячные, квартальные или на отопительный сезон. Стоимость газа составит где-то 8 гривен за куб. В рыночных условиях это хорошая цена, люди еще поймут. В худшем случае в отопительный сезон могли бы платить 12-14 гривен за куб. Но если бы государство заставило Нафтогаз продавать украинский газ не на европейских биржах, а на внутреннем рынке, то тариф составил бы 5 гривен за куб", - говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Изменится программа медицинских гарантий

С 1 апреля в Украине будет действовать "Программа медицинских гарантий - 2021". Украинцы смогут без направления и бесплатно обратиться к ряду врачей.

"Правила доступа пациентов к бесплатным услугам не меняются. Нужна декларация с семейным врачом, электронное направление от семейного или личного врача. Но к ряду узкопрофильных медиков украинцы могут обратиться напрямую, и НСЗУ оплатит такой визит пациента. Так можно идти к гинекологу, в частности для детского и подросткового возраста, психиатру, наркологу, стоматологу, фтизиатру, педиатру, врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями", - объясняют в пресс-службе Национальной службы здоровья Украины.

Автор: pixabay.com Бесплатных медуслуг будет больше

Всего в "Программе медицинских гарантий - 2021" 35 пакетов услуг, в том числе лечение коронавируса и 7 новых пакетов, которых не было в 2020-м: реагирование на инфекционные заболевания и эпидемии, стоматологическая помощь, ведение беременности в амбулаторных условиях, лечение пациентов методом интракорпорального диализа, сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, диагностика, лечение и сопровождение пациентов с гематологическими заболеваниями, психиатрическая помощь.

Также в НСЗУ отметили, что экстренную медицинскую помощь будут оказывать бесплатно всем без исключения без направления и декларации.

Начинается призыв в армию

В апреле стартует призыв на срочную военную службу. В прошлом году он начался на месяц позже, однако набор был большим - 16 460 призывников.

За 3 месяца в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования должны отправить 14 246 граждан. Из них в ВСУ планируют набрать 6,5 тыс. человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 граждан Украины, в Нацгвардию - 4 646, в Госпогранслужбу - 2,5 тыс.

Автор: armyinform.com.ua Стартует весенний призыв в армию

Повестку получат мужчины 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку, без судимости и проблем со здоровьем. Из-за эпидемии коронавируса всем призывникам перед отправкой сделают бесплатный ПЦР-тест, по прибытии в воинскую часть они будут находиться на 14-дневном карантине.

"Срочники будут служить во всех военных частях, их не будут привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС. Они будут выполнять вспомогательные функции в пунктах постоянной дислокации, будут нести службу для обеспечения жизнедеятельности воинской части. Срок военной службы составляет 18 месяцев. Для призывников, имеющих высшее образование и степень магистра, срок военной службы составляет 12 месяцев", - сказал представитель Генштаба ВСУ полковник Владимир Еременко.

Также более 6 тыс. срочников планируют освободить от военной службы в первом полугодии 2021-го.

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Всего на проведение призыва выделили 66 млн грн. Из них 300,11 млн грн - на проведение призыва в ВСУ, 21,52 млн грн - в Национальную гвардию, 11,58 млн грн - в Госпогранслужбу и 27,7 млн грн - в Госспецтрансслужбу.

Женщинам увеличат пенсионный возраст

С 1 апреля вырастет пенсионный возраст для женщин до 60 лет. При этом они должны иметь стаж не менее 28 лет. Тем, кто уходит на пенсию в 2022 году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.

Автор: glavcom.ua Женщины смогут выйти на пенсию по возрасту после 60 лет

"Увеличение пенсионного возраста для женщин не ново и поэтапно действовало уже около 10 лет. До этого мы пользовались схемой, заложенной еще в советские времена, когда руководствовались неактуальными сегодня факторами. Тогда средняя продолжительность жизни женщин была ниже, они меньше работали, потому что занимались домашним хозяйством, детьми. Сегодня такая схема не работает. Женщины живут дольше и работают наравне с мужчинами. Будет справедливо, если пойдут на пенсию одновременно. Хотя на экономику повышение пенсионного возраста особо не повлияет", - говорит экономист Александр Охрименко.

Женщины, которые работали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, а также машинисты строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, могут выйти на пенсию после 55 лет, если имеют стаж 23 года и 6 месяцев. Это касается и мужчин таких профессий, но стаж должны иметь 29 лет.

Вырастет тариф на роды

1 апреля в Украине увеличится тариф на роды. Сумма за рождение ребенок вырастет с 8 до 10 тыс. грн. Таким образом пытаются бороться с платой врачам "в карман".

"Однако и сегодня медики в роддомах заявляют, что 10 тысяч будет мало. Говорят, что врачам зарплату повысили только на 4 процента, и это якобы вряд ли сможет повлиять на неформальные платежи. Они лукавят, когда говорят, что им не хватает денег. Тариф просчитан - 8 тысяч гривен является средней ценой за физиологические роды и за кесарево сечение. Этих денег достаточно, чтобы предоставить все услуги матери и ребенку, купить медикаменты. Чем больше родов в учреждении - тем больше прибыль, и это подтверждают отчеты за год реформы", - говорит глава НСЗУ Андрей Виленский.

Автор: pixabay.com Повысили тариф на роды

Также изменится сумма на медицинскую помощь новорожденным. В частности, на уход за недоношенными младенцами весом до 1,5 кг сумма увеличится до 130 тыс. грн. За новорожденным с весом более 1,5 кг - до 25 тыс. грн.

Проведут пробное ВНО

10 апреля в Украине пройдет пробное ВНО. Ввиду эпидемиологической ситуации участники тестирования смогут сдать только один предмет на выбор.

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"Отнесение определенных областей к красной зоне не помешает пробному тестированию. Принятое постановление позволяет нам проводить пробное ВНО, основную сессию ВНО, вступительные экзамены в магистратуру даже в красных карантинных зонах. Всего для участия в пробном ВНО зарегистрировались более 140 тысяч человек, это существенно меньше, чем в прошлом году", - говорит заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

В аудиториях во время ВНО будет 15 человек и 2 инструктора. Участники будут находиться на расстоянии 1,2 м друг от друга.

Результаты пробного ВНО обнародуют на информационных страницах участников до 16 апреля. Основная сессия ВНО начнется 21 мая с теста по химии.

Апрель 2021-го не предусматривает дополнительных выходных. Поэтому украинцы будут иметь 8 выходных: 4 субботы и 4 воскресенья. Работать же в этом месяце придется 22 дня. Месяц начнется со смешного праздника - Дня смеха. Уже через несколько дней после этого христиане восточного обряда будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы. Оно является одним из важнейших церковных праздников.