Антикоррупционный суд начинает работу

5 сентября начинает работу Высший антикоррупционный суд Украины.
В прошлом году в июне Верховная Рада приняла закон о его работе. В апреле пятый президент Петр Порошенко назначил 38 судей суда и они приняли присягу.
"Мы все с нетерпением ожидаем запуска Высшего антикоррупционного суда", - сказал в понедельник действующий президент Владимир Зеленский.
Gazeta.ua напоминает, ЧТО ТАКОЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД И КАК ОН РАБОТАЕТ
Высший антикоррупционный суд есть судом первой инстанции. Рассматривает уголовные дела о коррупционных правонарушениях. Их не смогут рассматривать остальные учреждения. Дела будут поступать от Национального антикоррупционного бюро.
Также в суде работает апелляционная палата. Кассация остается за Верховным судом.
КТО СУДЬИ?
Судьей ВАС могут быть граждане - судьи, адвокаты или ученые.
Судья должен иметь:
стаж работы не менее 5 лет;
или ученую степень в области права и 7 лет стажа научной работы;
или 7 лет адвокатского опыта:
или совокупный 7-летний стаж в вышеуказанных направлениях.
Не могут быть граждане:
которые 10 последних лет работали в прокуратуре, МВД, СБУ, остальных правоохранительных структур;
имели представительский мандат;
последние 5 лет были в руководстве партий или имели трудовые или договорные отношения с ними;
были членами Высшей квалификационной комиссии судей или Высшего совета юстиции.
КАК ИЗБИРАЮТ?
Судей избирают на открытом конкурсе. Его проводит Высшая квалификационная комиссия судей.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАДЗОР
Оценивать добродетель кандидатов и готовить решение о назначении судей комиссии помогает Общественный совет международных экспертов.
Членов совета назначает квалификационная комиссия после предложений международных организаций. Это люди с опытом правоохранительной или судейской работы за рубежом.
В него входят 6 человек, в частности и украинцы. Не менее 3-х могут наложить вето на любую кандидатуру.
В таком случае комиссия проводить совместное с советом заседания. На нем решения по конкретному кандидату должно приниматься большинством голосов. Причем "За" добродетель должны проголосовать минимум 3 "международника".
ЗАРПЛАТЫ
$7 тыс. - 176 тыс. грн. Примерно такой будет зарплата судей.
МИРОВАЯ ПРАКТИКА
По похожими моделями работают суды в двух европейских странах: Хорватии и Словакии, пишет портал "Слово і Діло". Там антикоррупционные суды имеют приоритетную юрисдикцию по делам о коррупции, апелляционные жалобы рассматриваются в Верховном суде.
В борьбе с коррупцией сделал прорыв Сенегал. За 7 лет существования суда страна в индексе восприятия коррупции опустилась на 30 позиций.
В тоже время Камеруну, Бурунде, Непалу и Пакистану антикоррупционные суды не помогли. Все эти страны скатились на несколько десятков позиций в глубокую коррупционную пропасть.
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Президент Владимир Зеленский имеет политическую волю для борьбы с топ-коррупционерами. Об этом он заявил на саммите Украина-ЕС в Киеве.
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