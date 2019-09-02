Антикоррупционный суд начинает работу

5 сентября начинает работу Высший антикоррупционный суд Украины.

В прошлом году в июне Верховная Рада приняла закон о его работе. В апреле пятый президент Петр Порошенко назначил 38 судей суда и они приняли присягу.

"Мы все с нетерпением ожидаем запуска Высшего антикоррупционного суда", - сказал в понедельник действующий президент Владимир Зеленский.

Gazeta.ua напоминает, ЧТО ТАКОЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД И КАК ОН РАБОТАЕТ

Высший антикоррупционный суд есть судом первой инстанции. Рассматривает уголовные дела о коррупционных правонарушениях. Их не смогут рассматривать остальные учреждения. Дела будут поступать от Национального антикоррупционного бюро.

Также в суде работает апелляционная палата. Кассация остается за Верховным судом.

КТО СУДЬИ?

Судьей ВАС могут быть граждане - судьи, адвокаты или ученые.

Судья должен иметь:

стаж работы не менее 5 лет;

или ученую степень в области права и 7 лет стажа научной работы;

или 7 лет адвокатского опыта:

или совокупный 7-летний стаж в вышеуказанных направлениях.

Не могут быть граждане:

которые 10 последних лет работали в прокуратуре, МВД, СБУ, остальных правоохранительных структур;

имели представительский мандат;

последние 5 лет были в руководстве партий или имели трудовые или договорные отношения с ними;

были членами Высшей квалификационной комиссии судей или Высшего совета юстиции.

КАК ИЗБИРАЮТ?

Судей избирают на открытом конкурсе. Его проводит Высшая квалификационная комиссия судей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАДЗОР

Оценивать добродетель кандидатов и готовить решение о назначении судей комиссии помогает Общественный совет международных экспертов.

Членов совета назначает квалификационная комиссия после предложений международных организаций. Это люди с опытом правоохранительной или судейской работы за рубежом.

В него входят 6 человек, в частности и украинцы. Не менее 3-х могут наложить вето на любую кандидатуру.

В таком случае комиссия проводить совместное с советом заседания. На нем решения по конкретному кандидату должно приниматься большинством голосов. Причем "За" добродетель должны проголосовать минимум 3 "международника".

ЗАРПЛАТЫ

$7 тыс. - 176 тыс. грн. Примерно такой будет зарплата судей.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

По похожими моделями работают суды в двух европейских странах: Хорватии и Словакии, пишет портал "Слово і Діло". Там антикоррупционные суды имеют приоритетную юрисдикцию по делам о коррупции, апелляционные жалобы рассматриваются в Верховном суде.

В борьбе с коррупцией сделал прорыв Сенегал. За 7 лет существования суда страна в индексе восприятия коррупции опустилась на 30 позиций.

В тоже время Камеруну, Бурунде, Непалу и Пакистану антикоррупционные суды не помогли. Все эти страны скатились на несколько десятков позиций в глубокую коррупционную пропасть.

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Президент Владимир Зеленский имеет политическую волю для борьбы с топ-коррупционерами. Об этом он заявил на саммите Украина-ЕС в Киеве.