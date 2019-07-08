"У кого-то воля будет ограниченной" - Зеленский обещает победу над топ-коррупцией

Президент Владимир Зеленский имеет политическую волю для борьбы с топ-коррупционерами и анонсирует работу Высшего антикоррупционного суда на 5 сентября.
Об этом он заявил на саммите Украина-ЕС в Киеве.
"Сегодня мы говорили о достижениях последних лет. Это и безвизовый режим, и децентрализация, и прозрачные государственные закупки, однако со стороны Украины это был только аперитив.
Важные и сложные изменения, которые так устали ждать украинцы, у нас впереди. Самое главное - это преодоление коррупции", - заявил он.
По словам Зеленского, "за короткое время, пока он на посту, уже есть определенные достижения".
"Разблокированы международное сотрудничество НАБУ с антикоррупционными органами иностранных государств. Еще один положительный шаг - отмена электронного декларирования для антикоррупционных активистов.
Мы также готовимся к полноценному запуску Высшего антикоррупционного суда. Последним барьером на пути к этому было отсутствие надлежащего помещения для этого органа. Этот вопрос решен. 5 сентября суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. Кстати, в здании на проспекте Победы. Это звучит очень символично. Ведь нас интересует не борьба с коррупцией, а именно победа над ней.
Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему. В том числе, работу НАПК. Уверен, что новый состав парламента полностью развяжет руки для подавления коррупции", - заявил глава государства.
Зеленский сказал, что он рад поддержке ЕС.
"В предыдущие годы мы постоянно слышали, что для этого нужна политическая воля. У меня эта воля есть. А вот у кого-то, скорее всего, воля на определенный срок будет ограниченной.
Я сейчас никого не пугаю, но знаю, как наши европейские партнеры устали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией", - сказал президент.
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Новый американский посол Уильям Тейлор заявил, что США будут помогать Украине в борьбе с коррупцией.
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