"У кого-то воля будет ограниченной" - Зеленский обещает победу над топ-коррупцией

Президент Владимир Зеленский обещает победу над коррупцией. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский имеет политическую волю для борьбы с топ-коррупционерами и анонсирует работу Высшего антикоррупционного суда на 5 сентября.

Об этом он заявил на саммите Украина-ЕС в Киеве.

"Сегодня мы говорили о достижениях последних лет. Это и безвизовый режим, и децентрализация, и прозрачные государственные закупки, однако со стороны Украины это был только аперитив.

Важные и сложные изменения, которые так устали ждать украинцы, у нас впереди. Самое главное - это преодоление коррупции", - заявил он.

По словам Зеленского, "за короткое время, пока он на посту, уже есть определенные достижения".

"Разблокированы международное сотрудничество НАБУ с антикоррупционными органами иностранных государств. Еще один положительный шаг - отмена электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

Мы также готовимся к полноценному запуску Высшего антикоррупционного суда. Последним барьером на пути к этому было отсутствие надлежащего помещения для этого органа. Этот вопрос решен. 5 сентября суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. Кстати, в здании на проспекте Победы. Это звучит очень символично. Ведь нас интересует не борьба с коррупцией, а именно победа над ней.

Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему. В том числе, работу НАПК. Уверен, что новый состав парламента полностью развяжет руки для подавления коррупции", - заявил глава государства.

Зеленский сказал, что он рад поддержке ЕС.

"В предыдущие годы мы постоянно слышали, что для этого нужна политическая воля. У меня эта воля есть. А вот у кого-то, скорее всего, воля на определенный срок будет ограниченной.

Я сейчас никого не пугаю, но знаю, как наши европейские партнеры устали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией", - сказал президент.

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Новый американский посол Уильям Тейлор заявил, что США будут помогать Украине в борьбе с коррупцией.